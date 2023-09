OTTAWA, ON, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Les premiers ministres des provinces et territoires ont souligné aujourd'hui la Journée internationale de l'alphabétisation en annonçant les lauréats des 19e Prix de l'alphabétisation du Conseil de la fédération. Présentés annuellement dans chaque province et dans chaque territoire, ces prix viennent souligner des réalisations exceptionnelles, des pratiques novatrices et l'excellence en matière d'alphabétisation.

Les lauréats des Prix de l'alphabétisation du Conseil de la fédération 2023 sont :

Society of Brooks Community Adult Learning Council -- Alberta

Greater Victoria Alliance for Literacy -- Colombie-Britannique

Hamdi Warsame -- Manitoba

ABC Life Literacy -- Terre-Neuve-et-Labrador

Colette Frees -- Nouveau-Brunswick

Joanne McIsaac -- Nouveau-Brunswick

Aurora College Literacy Outreach Centre -- Territoires du Nord-Ouest

Shelley Gray -- Nouvelle-Écosse

Jeena Kadlutsiak -- Nunavut

Louise Lalonde -- Ontario

Dean Ramos -- Île-du-Prince-Édouard

Djénébou Drabo -- Québec

Prince Albert Literacy Network -- Saskatchewan

Susan McCallum -- Yukon

« Au nom des premiers ministres des provinces et des territoires, je suis très heureux de féliciter les extraordinaires lauréats des Prix de l'alphabétisation du Conseil de la fédération 2023 », a déclaré Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse et président du Conseil de la fédération. « Leur travail acharné et leur détermination font en sorte que les lauréats de 2023 méritent vraiment cette reconnaissance tout à fait spéciale. »

Les premiers ministres reconnaissent l'importance de l'alphabétisation pour une participation pleine et entière des citoyens à tous les aspects de la société. Créés en 2004, ces prix récompensent les apprenants adultes qui ont entrepris une formation en alphabétisation et la précieuse contribution de Canadiens œuvrant dans divers aspects de l'alphabétisation, que ce soit pour les familles, chez les Autochtones, dans le secteur de la santé, dans les milieux de travail ou dans le domaine communautaire. Le prix est présenté à des apprenants, des enseignants, des bénévoles, des organismes communautaires ou des entreprises dans chaque province et dans chaque territoire.

Chaque lauréat reçoit un certificat signé par le premier ministre de sa province ou de son territoire ainsi qu'un médaillon souvenir du Prix de l'alphabétisation du Conseil de la fédération.

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

RENSEIGNEMENTS BIOGRAPHIQUES

Les lauréats des Prix de l'alphabétisation du Conseil de la fédération 2023

Society of Brooks Community Adult Learning Council - Alberta

La Society of Brooks Community Adult Learning Council (SBCALC) offre des programmes d'alphabétisation aux adultes dans leurs communautés depuis plus de 40 ans. La Société offre de la formation linguistique et à l'emploi visant à aider les apprenants adultes, y compris les nouveaux arrivants, à apprendre l'anglais et à acquérir des connaissances et des compétences qu'ils pourront utiliser sur le marché de l'emploi afin de faciliter leur participation à la communauté. L'organisme offre aussi de nombreux autres programmes qui ont permis aux apprenants adultes d'améliorer leurs compétences en lecture et en écriture et d'acquérir des apprentissages de base et des compétences essentielles. La SBCALC n'a jamais cessé de faire la promotion et de sensibiliser le public à l'alphabétisation et aux besoins en apprentissages de base dans sa communauté. L'organisme se consacre à la réduction des obstacles afin que les apprenants puissent avoir accès à des programmes et à des services et a conclu des partenariats avec d'autres organismes communautaires afin d'offrir les meilleurs services possibles aux apprenants de sa communauté. La SBCALC a fait ses preuves comme chef de file communautaire en faisant la promotion de l'inclusion dans la société pour les apprenants adultes en alphabétisation de la ville de Brooks.

Greater Victoria Alliance for Literacy - Colombie-Britannique

La Greater Victoria Alliance for Literacy (GVAL) est un véritable catalyseur qui a solidarisé la communauté œuvrant en alphabétisation dans la région de la capitale britanno-colombienne. L'Alliance soutient les organismes locaux en alphabétisation par la sensibilisation du public et la promotion des services d'alphabétisation, offre des possibilités de réseautage, des forums sur l'alphabétisation et des ateliers de développement professionnel et représente la communauté œuvrant en alphabétisation dans divers comités consultatifs. La GVAL offre aussi du mentorat et des stages pour les étudiants de l'Université de Victoria afin qu'ils se renseignent sur les organismes communautaires, a créé un guide sur les carrefours d'alphabétisation - le Literacy Hubs Guide - qui dresse la liste des lieux offrant du tutorat et des programmes gratuits dans la région et aident les membres de l'alliance à recruter des bénévoles et à avoir accès à des ateliers supplémentaires de perfectionnement professionnel, que l'Alliance propose par son intermédiaire en tant que membre de l'organisme Volunteer Victoria. Son leadership et sa sensibilité permettent aux organismes locaux d'alphabétisation de profiter d'un défenseur efficace, d'un soutien dans toute la région et d'une représentation pour leurs importantes initiatives.

Hamdi Warsame - Manitoba

Hamdi Warsame vient de la Somalie. Enfant, elle n'a pas pu recevoir une éducation digne de ce nom. En 1993, elle immigre au Canada, et met de côté son rêve d'apprendre à lire et à écrire, car elle doit s'occuper de sa famille, qui compte sept enfants. En 2021, une tragédie survient lorsqu'elle perd son conjoint, emporté par la COVID-19. Désormais seule, elle déménage avec sa famille à Winnipeg pour rejoindre sa fille, étudiante à l'Université du Manitoba. En mars 2022, Hamdi peut enfin réaliser son rêve et s'inscrit à LiteracyWORKS Inc. Elle redouble d'efforts pour améliorer ses compétences en écriture, en lecture et en numératie. « Réussir à écrire un mot nouveau en classe, c'est mieux que de rester à la maison sans rien apprendre. Je me sens plus en confiance, j'ai de grands rêves pour mon avenir, notamment d'obtenir mon diplôme d'études secondaires. Et je veux décrocher un emploi. »

ABC Life Literacy - Terre-Neuve-et-Labrador

Très présent à Terre-Neuve-et-Labrador, ABC Life Literacy Canada (Alpha pour la vie Canada) est un organisme qui favorise la création de relations solides entre les organismes communautaires d'alphabétisation et d'apprentissage. À titre d'organisme national de bienfaisance, ABC Life Literacy a fait la preuve de son dévouement à la cause de l'alphabétisation en aidant les apprenants adultes, en sensibilisant à la cause de l'alphabétisation et en offrant du soutien au secteur de l'éducation des adultes. Grâce à son programme Activate Learning (Connexion d'apprentissage), ABC Life Literacy a contribué à l'émergence d'une culture de l'éducation permanente et à la réduction des préjugés. En offrant des ateliers, des ressources d'apprentissage et des manuels personnalisés, l'organisme a fait de grands progrès dans le soutien à divers groupes d'apprenants, aux familles et aux organismes communautaires de toute la province. De novembre 2019 à avril 2023, la portée et les répercussions exceptionnelles du programme Connexion d'apprentissage ont permis d'aider 24 216 apprenants de Terre-Neuve-et-Labrador par le biais de 680 ateliers, d'activités éducatives à domicile et de manuels à télécharger. ABC Life Literacy a toujours fait l'objet de commentaires élogieux de participants qui souhaitent améliorer leurs compétences non techniques, leur littératie financière et leur sensibilisation à la santé.

Colette Frees - Nouveau-Brunswick

« Madame Colette » est une enseignante exceptionnelle. Dans la région de Restigouche, elle est reconnue pour sa passion, son engagement et son dévouement à l'égard de ses apprenants. Elle a toujours réussi à innover pour répondre aux besoins d'apprentissage de tous. Infatigable, l'enseignante a toujours fait en sorte d'aider ses nombreux clients aux horizons variés et sait comment créer le climat de confiance propice à la réussite. Dans les classes communautaires d'apprentissage pour adultes, au centre correctionnel, au centre hospitalier Restigouche ou dans le cadre de formations sur les compétences essentielles en milieu de travail, Colette Frees sait comment susciter l'intérêt chez chaque personne et les aider à améliorer leur niveau de compétences et leur capacité à lire et à écrire. Sa polyvalence fait d'elle la personne idéale pour se lancer dans de nouvelles initiatives. Colette est une source de fierté dont la région ne saurait se passer.

Joanne McIsaac - Nouveau-Brunswick

Joanne McIsaac a été le visage de l'alphabétisation dans la région de Woodstock et a enseigné dans le cadre du programme communautaire d'alphabétisation des adultes du Western Valley Adult Learning Regional Committee pendant 21 ans. Elle a eu une importante influence sur beaucoup de gens et a pu aider plus de 240 apprenants dans leur parcours vers l'alphabétisation. Joanne est une personne chaleureuse, à la voix douce et au grand cœur. Elle sait toujours repérer les personnes qui ont le plus de difficultés et en fait toujours un peu plus pour aiguiller les apprenants vers des études supérieures et les aider en cours de route, même lorsque son mandat est terminé auprès d'eux. On peut la voir régulièrement à l'heure du midi, les soirs et les fins de semaine, offrir son aide à des apprenants dans les matières des programmes d'études secondaires et postsecondaires. Joanne est la parfaite définition de ce qu'est une professionnelle de l'éducation et c'est ce qui fait qu'elle mérite largement ce prix.

Literacy Outreach Centre du Collège Aurora - Territoires du Nord-Ouest

La littératie regroupe bien plus que des compétences en lecture et en écriture : c'est un moyen de comprendre et de s'intégrer au monde qui nous entoure. La capacité de lire et d'écrire et le fait de posséder les compétences, les connaissances et la compréhension nécessaires pour prendre en charge sa vie personnelle et professionnelle sont autant d'aspects de la littératie de nos jours. Le Literacy Outreach Centre (LOC) du Collège Aurora, à Yellowknife, travaille avec les personnes qui souhaitent améliorer leur niveau de littératie en anglais, mais qui ne sont pas prêtes à entreprendre des cours pour adultes en alphabétisation ou en éducation de base. Le Literacy Outreach Centre, ouvert à tous, est une passerelle vers la formation continue. Le Literacy Outreach Centre de Yellowknife est un partenariat avec l'organisme Inclusion NWT. Le Centre offre plusieurs programmes, tant sur place que dans la communauté, destinés aux personnes avec ou sans handicaps. Le LOC de Yellowknife offre notamment des cours de littératie pour adultes, des programmes d'introduction à l'informatique (niveaux 1 et 2), de la littératie pour les familles, des services de tutorat et le Baker Centre Book Club.

Shelley Gray - Nouvelle-Écosse

Shelley Gray a quitté l'école avant de pouvoir terminer ses études. À 52 ans, elle se retrouve mère monoparentale et sans-emploi, et doit prendre soin de ses deux filles. Après avoir occupé des emplois saisonniers en production pendant de nombreuses années et connu des problèmes de santé, Shelley réalise qu'il est temps que les choses changent. Elle s'inscrit donc à la Valley Community Learning Association pour terminer son éducation. Elle réussit quatre examens en formation générale (General Educational Development [GED]) et espère réussir son dernier examen en GED cet été. En juillet 2022, Shelley accepte une offre d'emploi. Elle travaille à plein temps à offrir du soutien aux personnes vivant avec des difficultés intellectuelles et les aide au quotidien dans la communauté. Sa détermination et son travail acharné font de Shelley un véritable modèle et une mentore pour ses filles, pour les autres apprenants et pour ses collègues de travail.

Jeena Kadlutsiak - Nunavut

Jeena Kadlutsiak vit à Igloolik, au Nunavut, où elle est enseignante pour les enfants de la maternelle à la 3e année à l'école Ataguttaaluk. Jeena aide à l'élaboration des curricula pour les écoles de tout le Nunavut et agit comme mentore auprès d'autres enseignants, les aidant à utiliser et à enseigner l'inuktut. Jeena se distingue par son appui vital à la réconciliation grâce à la revitalisation de la langue. Dans ses propres classes, Jeena fait la promotion de l'alphabétisation en accompagnant les autres enseignants, en invitant des aînés et en organisant des rencontres pour planifier et promouvoir l'apprentissage de la langue inuktut. Jeena met en place le curriculum d'enseignement de l'inuktut dans les classes de la maternelle à la 3e année et consacre aussi du temps à réunir et distribuer des ressources aux autres enseignants. Elle a une profonde compréhension des composantes exigées dans le cadre du curriculum inuktut et aide le personnel à mettre en pratique ces objectifs d'alphabétisation. Dans sa communauté, dans le réseau de l'éducation du Nunavut et sur le territoire, Jeena est un modèle positif de promotion de l'alphabétisation.

Louise Lalonde - Ontario

Louise Lalonde est une figure emblématique dans le domaine de l'alphabétisation et formation de base (AFB) en Ontario, avec une carrière qui s'étend sur plus de 40 ans, notamment à titre de directrice du Centre Moi j'apprends, qui compte fièrement cinq points de service. Pionnière dans son domaine, elle a apporté une contribution significative à l'AFB grâce à son rôle crucial dans la création du Cadre du curriculum en littératie des adultes de l'Ontario et à son expertise dans le développement de ressources de qualité. En plus de ses réalisations au sein du réseau francophone dans la province, Louise a fait rayonner le domaine en établissant des collaborations qui ont élargi l'impact de l'alphabétisation partout au pays. Aujourd'hui, Louise continue de laisser une empreinte durable qui inspire les générations actuelles et futures d'acteurs engagés dans ce domaine important.

Dean Ramos - Île-du-Prince-Édouard

Dean a quitté les Philippines en juin 2022 pour s'installer à l'Île-du-Prince-Édouard. Il a travaillé très fort à améliorer ses compétences en anglais et à étudier afin d'obtenir son diplôme en éducation générale, qu'il a décroché en mars 2023. Dean a surmonté de nombreux obstacles grâce à son travail acharné, à sa détermination et à d'importants sacrifices sur le plan personnel. Son éthique de travail solide et sa détermination ont inspiré plusieurs de ses camarades de classe. Pendant qu'il étudiait en vue de l'obtention de son diplôme, Dean a toujours su trouver le temps d'aider les autres avec les notions qu'il était parvenu à maîtriser. Son enseignant l'a très souvent surnommé « Teacher Dean » (Dean l'enseignant) et Dean a endossé ce rôle de bon cœur. Il a l'intention de poursuivre sa formation et de se perfectionner en anglais au Collège Holland dans l'espoir de pouvoir un jour s'inscrire au programme en journalisme.

Djénébou Drabo - Québec

Madame Djénébou Drabo, élève du Centre d'éducation des adultes des Navigateurs, durant les trois dernières années, s'est investie de façon exceptionnelle dans son parcours scolaire en formation générale des adultes. Malgré un déracinement dû à l'immigration et un faible niveau d'alphabétisation, cette mère de trois jeunes enfants a su démontrer que la persévérance et le travail acharné pouvaient permettre d'atteindre des niveaux inattendus de compétence, en plus de favoriser une meilleure intégration à la société québécoise. Grâce à son assiduité, à son engagement et aux efforts qu'elle a consentis dans ses apprentissages, elle a réussi ses cours préalables lui permettant maintenant de poursuivre une formation professionnelle au centre de formation professionnelle de Lévis au DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile qui devrait la mener, comme elle le souhaite, à occuper un emploi de préposée aux bénéficiaires.

Prince Albert Literacy Network - Saskatchewan

Le Prince Albert Literacy Network (PALN), créé en 1988, est devenu un chef de file de l'alphabétisation communautaire en travaillant en collaboration avec d'autres organismes pour promouvoir les nombreuses façons dont l'alphabétisation améliore la vie quotidienne de tous les membres de la communauté. Le PALN a fait en sorte que les événements tels que les défilés, les expositions familiales et les marchés publics comportent un volet lié à l'alphabétisation. Le PALN distribue aussi des Story Sacks, organise régulièrement des StoryWalksMD et fournit des trousses familiales d'alphabétisation et des petites bibliothèques gratuites aux familles afin d'accroître leur accès aux livres. Leur engagement envers les apprenants adultes est tout aussi fort : le PALN organise des programmes de tutorat gratuits et flexibles pour les nouveaux arrivants et offre un soutien pour ceux pour qui l'alphabétisation est un obstacle. L'organisme travaille sans relâche à sensibiliser le public aux effets positifs de l'alphabétisation, et ce, de manière unique, inclusive et sensible sur le plan culturel.

Susan McCallum - Yukon

Susan McCallum a consacré la passion de sa vie, l'illustration, à la sauvegarde des langues des Premières Nations du Yukon, qu'elle veut garder fortes et vivantes. Susan a illustré des douzaines de livres sur les Premières Nations destinés aux enfants. Elle a également conçu des jeux de société sous le thème de l'alphabétisation, des cartes-éclair, des programmes de cours et même une application en langue autochtone. Sa plus récente réalisation a été de faire en sorte que Shëtsey - My Grandpa, un ouvrage de Georgette McLeod dont elle signe les illustrations, soit sélectionné pour figurer dans la Dolly Parton Imagination Library. En plus de créer de véritables œuvres d'art, Susan McCallum est une artiste très recherchée par les écoles. Elle a en effet travaillé avec des milliers d'élèves dans des écoles du Yukon et de la Colombie-Britannique. Son travail a ouvert aux enfants les portes de l'apprentissage positif par la créativité, les enseignements, le respect de la nature et les cultures autochtones.

