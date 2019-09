Les premiers ministres des provinces et territoires annoncent les lauréats des Prix d'alphabétisation 2019

OTTAWA, le 6 sept. 2019 /CNW/ - Les premiers ministres provinciaux et territoriaux ont dévoilé aujourd'hui les noms des lauréats du quinzième Prix d'alphabétisation du Conseil de la fédération. Ces prix sont décernés dans les 13 provinces et territoires afin de souligner des réalisations exceptionnelles, des pratiques novatrices et l'excellence en alphabétisation.

Les lauréats des Prix d'alphabétisation 2019 du Conseil de la fédération sont :

Project Adult Literacy Society (P.A.L.S.) - Alberta

Morie Ford - Colombie-Britannique

Andrew Harbord - Île-du-Prince-Édouard

Elvis McKay - Manitoba

Karen Garnett - Nouveau-Brunswick

Doreen Sirois - Nouveau-Brunswick

Danita Curwin - Nouvelle-Écosse

Monica Ittusardjuat - Nunavut

Katharina Peters - Ontario

Camille Kamapeu Kpan - Québec

LaVera Schiele - Saskatchewan

Gladys Pardy - Terre-Neuve-et-Labrador

Liza Mandeville - Territoires du Nord-Ouest

Ted Ackerman et Louie Smith - Yukon

« Au nom des premiers ministres des provinces et des territoires, je suis heureux de féliciter les lauréats des Prix d'alphabétisation 2019 du Conseil de la fédération », a déclaré Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan et président du Conseil de la fédération. « Ces personnes et organismes ont démontré un engagement exceptionnel envers l'alphabétisation et ils méritent bien cette reconnaissance. »

Les premiers ministres reconnaissent le rôle important que joue l'alphabétisation pour faciliter la pleine et entière participation de chaque Canadien à tous les aspects de la société. Créés en 2004, les Prix d'alphabétisation du Conseil de la fédération honorent les apprenants adultes qui ont entrepris une formation en alphabétisation ainsi que la précieuse contribution de Canadiens œuvrant dans le domaine de l'alphabétisation, que ce soit l'alphabétisation des familles, des Autochtones, des communautés ou encore l'alphabétisation en milieux de travail ou en santé. Ils sont remis à des personnes apprenantes, des éducateurs, des bénévoles, des organismes communautaires et des entreprises dans chaque province et territoire.

Chaque lauréat recevra un certificat signé par le premier ministre de sa province ou de son territoire et un médaillon du Prix d'alphabétisation du Conseil de la fédération.

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler en collaboration, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

NOTES BIOGRAPHIQUES

Lauréats des Prix d'alphabétisation du Conseil de la fédération 2019

Project Adult Literacy Society (P.A.L.S.) - Alberta

Depuis 1979, l'organisme Project Adult Literacy Society (P.A.L.S.) assure le jumelage entre apprenants adultes et enseignants-tuteurs dans le but de former une communauté d'apprentissage de base à Edmonton, en Alberta. P.A.L.S. aide les apprenants adultes dans les matières de base comme la lecture et l'écriture, les mathématiques et la langue anglaise et offre aussi la possibilité d'acquérir des compétences numériques. Les retombées du travail accompli par P.A.L.S. sont d'une envergure considérable, puisque ses bénévoles donnent aux élèves l'autonomie nécessaire pour améliorer leurs conditions de vie, se créer un réseau de soutien social et poursuivre leur progression vers d'autres objectifs en matière d'apprentissage et d'emploi. En plus de promouvoir activement la littéracie chez les adultes, P.A.L.S. agit comme interlocuteur auprès de partenaires communautaires, d'entreprises locales, d'établissements d'enseignement supérieur et de décideurs afin de les sensibiliser à l'importance de la littéracie et à sa capacité de changer des vies.

Morie Ford - Colombie-Britannique

Depuis plus de 30 ans, Morie Ford se porte à la défense des programmes communautaires de littéracie destinés aux jeunes et aux adultes. Elle a travaillé comme enseignante-tuteure en littéracie, a œuvré en mentorat, comme animatrice, éducatrice et présidente du conseil d'administration. Morie a notamment contribué au lancement du programme de littéracie ONE TO ONE, dans le cadre duquel on recrute, forme et soutien des enseignants-tuteurs bénévoles afin qu'ils travaillent auprès d'enfants d'âge scolaire. Morie a également contribué à la mise sur pied de Writers' Exchange Society, un programme de littéracie axé sur la créativité qui permet de jumeler des enfants des quartiers défavorisés à des enseignants-tuteurs bénévoles. À titre d'actuelle coordonnatrice du service d'aide aux familles de l'organisme Mount Pleasant Neighborhood House, Morie travaille avec les familles immigrantes et réfugiées afin de leur offrir un service d'aide à la littéracie intergénérationnel et individualisé, dispensé à domicile. Aux dires des personnes qui ont présenté sa candidature, Morie est une personne profondément humaine, qui s'emploie à changer les choses et qui a su donner un tournant positif à la vie de nombreuses personnes grâce à son travail acharné, à son dévouement sans faille et à son grand cœur.

Andrew Harbord - Île-du-Prince-Édouard

Andrew Harbord est un jeune homme d'une classe à part. Il a entrepris le programme de préparation à l'emploi Workplace Essential Skills à Summerside (Île-du-Prince-Édouard) en septembre 2017, et l'a terminé en avril 2019. Toujours positif et enthousiaste, Andrew a été une source d'inspiration pour ses camarades, qui ont uni leurs efforts pour poser sa candidature et ont aussi fait part de leurs interactions positives avec Andrew en tant que chef de file de sa classe. Andrew refuse de laisser ses difficultés en matière de vision et de mobilité nuire à l'atteinte de son objectif ultime : trouver sa place sur le marché du travail, un but qui a alimenté sa détermination et son énergie tout au long de ses études. Les multiples nominations dont il a fait l'objet de la part de ses camarades de classe, de ses enseignants et du personnel de soutien de son établissement d'enseignement font d'Andrew un lauréat qui mérite largement cet honneur.

Elvis McKay - Manitoba

Elvis McKay est une source d'inspiration pour tous ceux pour qui la vie est une suite de combats. Après un passé marqué par l'absentéisme scolaire, les dépendances, la criminalité et la prison, Elvis est devenu un véritable modèle positif pour ses enfants et pour l'ensemble de sa communauté. Depuis qu'il a commencé, en 2018, à suivre des cours en littéracie pour adultes dans le cadre du programme Open Doors et du programme d'apprentissage pour adultes Luxton Adult Learning Program, Elvis a considérablement amélioré ses compétences en littéracie et en numéracie. Ses enseignants parlent de lui comme d'une personne motivée, respectueuse et qui déploie des efforts considérables, en plus de posséder une éthique de travail exemplaire. Aspirant à une carrière où il pourra s'accomplir, ses objectifs sont d'obtenir son diplôme d'études secondaires et d'acquérir des compétences qui rehausseront son employabilité. D'abord bénévole au sein de la North End Bear Clan Patrol, Elvis fait maintenant partie du personnel de cet organisme de travailleurs de rue et son approche empreinte de compassion fait une différence dans sa communauté.

Karen Garnett - Nouveau-Brunswick

Karen Garnett est déterminée à améliorer l'apprentissage et la littératie chez les adultes au Nouveau-Brunswick. Elle est une excellente enseignante aux adultes remplie de compassion et qui défend les intérêts de ses apprenants. Elle fait la promotion des nombreux programmes et services disponibles dans sa région rurale de Carlingford. Elle a également obtenu du financement pour des organismes sans but lucratif ainsi que pour des événements spéciaux qui permettront à ses apprenants d'améliorer leurs compétences en littératie. Karen a incité de nombreux apprenants à participer à divers concours littéraires et à gagner. Son dévouement, son amour du métier et l'amour de ses apprenants se reflètent dans son travail. Il est évident que Karen joue le rôle d'amie et d'alliée auprès de ses apprenants et qu'elle mettra tout en œuvre pour garantir leur succès. Elle va au-delà du devoir pour aider ses apprenants et ses collègues à la Western Valley Adult Learning Association.

Doreen Sirois - Nouveau-Brunswick

Doreen Sirois est une enseignante spécialisée en langue de signes. Sa classe d'Alphabétisation Gestuel est au centre de formation adaptée Tournesol à Edmundston. Ses apprenants ont un programme adapté répondant à leurs barrières auditives. Son grand accomplissement est d'avoir complété sa formation, niveau 1 à 9, d'une durée de 5 ans et de réussir l'examen provincial du langage gestuel avec une note parfaite. Elle est la deuxième personne au Nouveau-Brunswick à être certifier pour livrer cet enseignement. Doreen est une personne très dévouée à ses apprenants, passionnée par son travail et une source de motivation pour tous. Son désir pour les personnes ayant une ou plusieurs barrières physiques ou psychologiques est qu'elles puissent être inclues dans la société tout en jouissant d'une meilleure qualité de vie.

Danita Curwin - Nouvelle-Écosse

Danita Curwin a abandonné ses études secondaires avant même d'obtenir son diplôme. La vie familiale et d'autres priorités ont rapidement accaparé toute son existence, au point où les études ont été reléguées au second plan. Après que son fils eut perdu la vie en Afghanistan et que son conjoint fut emporté par la maladie, Danita décida de retourner aux études afin de montrer l'exemple à ses petits-enfants et de réaliser son rêve de devenir adjointe en programmes éducatifs. Grâce à l'aide et aux encouragements du personnel à la Nova Scotia School for Adult Learning, Danita a complété ses tests d'évaluation en éducation générale cette année. Elle a acquis l'assurance nécessaire pour réaliser ses rêves et développer son plein potentiel. L'engagement dont elle a fait preuve dans ses études est vraiment une source d'inspiration, et Danita entend bien redonner à sa communauté tout ce qu'elle en a reçu.

Monica Ittusardjuat - Nunavut

Monica Ittusardjuat œuvre en enseignement de l'inuktut depuis plus de 50 ans. Elle a été enseignante à tous les niveaux, de l'éducation à la petite enfance jusqu'au programme de formation d'interprètes et de traducteurs du Collège de l'Arctique du Nunavut. Pendant deux ans, elle a été coordonnatrice nationale en langue inuite à l'Inuit Tapiriit Kanatami, où elle dirigeait un groupe de travail qui s'est penché sur les normes d'orthographe pouvant convenir à tous les dialectes inuktuts et a formulé des recommandations à cet effet. Dans le cadre de ses actuelles fonctions d'éditrice principale en inuktut pour la maison d'édition Inhabit Education, Monica supervise la production de tous les ouvrages et documents inuktituts destinés au programme de littéracie en inuktut comme langue principale offert au Nunavut. Elle joue un rôle essentiel dans la création de documents qui aideront les jeunes nunavummiuts à apprendre et maîtriser l'inuktut. Monica est une source d'inspiration pour toutes les personnes de son entourage, qu'elle incite à utiliser l'inuktut au quotidien.

Katharina Peters - Ontario

Katharina Peters a grandi dans une communauté du Belize, où l'éducation pour les femmes était très peu encouragée. Elle s'est installée au Canada avec son conjoint et a eu trois enfants. Après avoir subi de la violence conjugale et vu ses enfants être eux aussi victimes de violence familiale, Katharina a dû faire un choix déchirant : celui de devenir mère monoparentale. Elle s'est aussi donné comme objectif d'obtenir son équivalence de diplôme d'études secondaires et de devenir doula - accompagnatrice pour les futures mamans - afin d'aider les autres femmes de sa communauté à se sentir moins seules, comme elle-même l'avait été lorsqu'elle était jeune maman. Katharina a franchi une étape importante en juin 2019, alors qu'elle a réussi ses tests d'évaluation en éducation générale. Elle amorcera ses études pour devenir doula en septembre, au Collège Fanshawe.

Camille Kamapeu Kpan - Québec

Camille Kamapeu Kpan est une élève adulte en alphabétisation au Centre d'éducation des adultes des Découvreurs Le Phénix. Née en Côte d'Ivoire, Camille Kamapeu Kpan émigre au Libéria en 2002 où sa famille et elle vivent en tant que réfugiées. À son arrivée au Canada en 2015, elle chemine d'abord en francisation. Sa progression fulgurante la conduit à s'inscrire en alphabétisation où elle se distingue en raison de son immense désir d'apprendre. Elle peut maintenant parler, lire et écrire le français et maîtrise suffisamment le calcul pour travailler en tant que caissière dans une épicerie. Camille tient à obtenir son diplôme d'études secondaires et à poursuivre ses études pour devenir infirmière, une profession dont elle rêve.

LaVera Schiele - Saskatchewan

LaVera Schiele est bénévole en littéracie familiale. Sa passion pour la littéracie des familles a eu des retombées tant dans les organismes pour lesquels elle a travaillé qu'auprès des familles qu'elle a aidées, et ce, depuis 27 ans. LaVera a toujours fait preuve d'une attitude innovante, avant-gardiste et axée sur la communauté lors de la création de programmes de littéracie destinés aux familles. Consciente que l'amélioration de la littéracie doit être un effort de l'ensemble de la communauté, elle a toujours fait une priorité d'inclure les aînés et les enseignants dans toute démarche de mise sur pied de programmes de littéracie communautaire. Dans le cadre de ses 27 années de travail bénévole, LaVera se distingue par son dévouement sans faille pour l'amélioration des programmes de littéracie familiale. LaVera milite activement pour les programmes de littéracie dans la communauté de Prince Albert et elle continue de participer à la mise sur pied d'approches novatrices visant à réduire les obstacles à l'accès aux programmes de littéracie.

Gladys Pardy - Terre-Neuve-et-Labrador

Gladys Pardy aimait aller à l'école et rêvait d'être travailleuse sociale. Elle a dû toutefois renoncer à ses études à l'âge de 16 ans, car elle devait aider à soutenir sa famille financièrement. L'an dernier, après avoir occupé le même emploi pendant 32 ans, Gladys est retournée aux études afin de réaliser son rêve. Bien qu'elle se soit montrée un peu hésitante au début, elle a acquis avec le temps de bonnes habitudes en matière d'étude et a fait preuve d'un réel désir de réussir. Elle est aussi devenue membre active du conseil étudiant et s'est rapidement distinguée pour l'aide qu'elle apportait aux autres élèves. Gladys a réussi son programme d'éducation de base pour adultes avant la date prévue afin d'obtenir une équivalence d'études secondaires. Elle est présentement inscrite au programme d'études postsecondaires pour devenir intervenante auprès des enfants et des adolescents.

Liza Mandeville - Territoires du Nord-Ouest

Liza Mandeville est apprenante adulte au Collège Aurora de Yellowknife. Étudiante déterminée, persévérante, enthousiaste et toujours de bonne humeur, elle est ouverte à de nouvelles façons de faire. Liza voit les erreurs comme autant de possibilités d'apprentissage et encourage toujours les autres à faire de leur mieux. Liza a grandi dans la petite ville de Fort Resolution, où son parcours vers la réussite scolaire a été jalonné de nombreux obstacles. En plus de problèmes de santé, elle a vécu diverses situations difficiles, tant sur les plans familial que financier. Liza est un exemple et une source d'inspiration pour ses pairs. Grâce à son travail acharné et à sa persévérance, elle a obtenu des notes dans les 80 p. cent pour toutes les matières de son programme d'études. Liza entreprendra sa 12e année cet automne.

Ted Ackerman et Louie Smith - Yukon

Louie Smith et Ted Ackerman forment un tandem enseignant-tuteur et apprenant tout à fait unique en son genre. Dans le cadre de leur relation, les deux ont été tour à tour apprenants et enseignants-tuteurs. Maintenant âgé de 86 ans, Louie, un aîné de la nation Kwanlin Dün, a grandi sur le territoire en parlant les langues tutchones du nord et du sud. L'anglais est sa troisième langue. Quant à Ted, il est bénévole auprès de l'organisme Yukon Learn et a commencé à travailler avec Louie en mars 2016 pour l'aider à réaliser le rêve de toute une vie : apprendre à lire. Dans le cadre de cette démarche, Louie a commencé à enseigner des contes et légendes traditionnels à son partenaire et enseignant. Ted a même acquis certaines notions de langue tutchone du sud. Le duo se rencontre deux fois par semaine à la maison du savoir Kwanlin Dün Kenädän Ku. Avec l'accord de la Première Nation, ils ont ensemble permis de préserver plus de 100 légendes traditionnelles propres à l'histoire des Premières Nations du Yukon.

