Les premiers ministres des provinces et des territoires unis en vue de leur réunion avec le premier ministre du Canada

OTTAWA, le 11 mars 2020 /CNW/ - À la lumière des événements récents, notamment l'éclosion du COVID-19 qui s'ajoute à une combinaison sans précédent de bouleversements dans l'offre et la demande, incluant le choc subi par les marchés d'exportation et l'approvisionnement mondial en pétrole, les premiers ministres des provinces et des territoires soulignent la nécessité d'une réponse coordonnée pour faire face à ces défis et demandent au gouvernement fédéral de soutenir les personnes touchées.

En décembre, les premiers ministres des provinces et territoires se sont réunis de manière inédite pour discuter des enjeux les plus importants auxquels fait face le pays. Ils s'étaient alors engagés à travailler ensemble ainsi qu'avec le premier ministre du Canada sur un certain nombre de priorités communes :

Compétitivité économique : ratification de l'Accord de libre-échange Canada - États-Unis - Mexique (ACEUM); travaux visant l'élimination des mesures protectionnistes ayant des répercussions négatives sur nos industries; recherche de nouvelles possibilités commerciales sur les marchés internationaux; amélioration et simplification du régime d'évaluation environnementale; exploitation et acheminement des ressources naturelles vers les marchés; réponses aux besoins en matière d'immigration et de main-d'œuvre.

ratification de l'Accord de libre-échange - États-Unis - Mexique (ACEUM); travaux visant l'élimination des mesures protectionnistes ayant des répercussions négatives sur nos industries; recherche de nouvelles possibilités commerciales sur les marchés internationaux; amélioration et simplification du régime d'évaluation environnementale; exploitation et acheminement des ressources naturelles vers les marchés; réponses aux besoins en matière d'immigration et de main-d'œuvre. Programme de stabilisation fiscale : amélioration du programme afin qu'il soit mieux adapté aux ralentissements de l'activité économique sans mettre en péril les augmentations des autres transferts fédéraux, notamment par la mise en œuvre des recommandations formulées en décembre par les ministres des Finances des provinces et des territoires.

amélioration du programme afin qu'il soit mieux adapté aux ralentissements de l'activité économique sans mettre en péril les augmentations des autres transferts fédéraux, notamment par la mise en œuvre des recommandations formulées en décembre par les ministres des Finances des provinces et des territoires. Soins de santé : rétablissement d'un véritable partenariat financier avec le gouvernement fédéral par l'augmentation du Transfert canadien en matière de santé selon un facteur de progression annuel de 5,2 % et obligation, pour tout éventuel régime d'assurance médicaments pancanadien, d'être mis sur pied en réel partenariat avec les provinces et les territoires.

rétablissement d'un véritable partenariat financier avec le gouvernement fédéral par l'augmentation du Transfert canadien en matière de santé selon un facteur de progression annuel de 5,2 % et obligation, pour tout éventuel régime d'assurance médicaments pancanadien, d'être mis sur pied en réel partenariat avec les provinces et les territoires. Infrastructures : flexibilité accrue des programmes actuels, respect des priorités des provinces et des territoires, allègement des exigences de reddition de comptes, réduction des délais d'approbation des projets et engagement pour un financement supplémentaire à long terme afin que les projets puissent être réalisés plus rapidement et avec une plus grande prévisibilité.

flexibilité accrue des programmes actuels, respect des priorités des provinces et des territoires, allègement des exigences de reddition de comptes, réduction des délais d'approbation des projets et engagement pour un financement supplémentaire à long terme afin que les projets puissent être réalisés plus rapidement et avec une plus grande prévisibilité. Priorités nordiques : investissements dans les infrastructures communautaires, énergétiques, de transports et de transmission à large bande et mise en place de mesures d'action par rapport aux changements climatiques afin d'améliorer la qualité de vie des résidents du Nord et permettre l'exploitation d'un potentiel économique profitable pour tout le Canada.

Au cours des dernières semaines, les premiers ministres ont également eu l'occasion de discuter d'enjeux émergents touchant les Canadiens, notamment le COVID-19 et les blocages ferroviaires.

Dans la foulée du consensus auquel ils sont parvenus lors de la rencontre du Conseil de la fédération de décembre 2019, les premiers ministres espèrent discuter de façon constructive avec le premier ministre du Canada sur ces questions pressantes.

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

