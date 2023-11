HALIFAX, NS, le 6 nov. 2023 /CNW/ - Les soins de santé demeurent une priorité absolue pour les premiers ministres des provinces et des territoires. Lors d'un Sommet sur la santé* tenu à Halifax, ils se sont penchés sur le rôle de l'innovation dans l'amélioration de leurs systèmes de santé. Les défis auxquels sont confrontés les provinces et les territoires sont multiples, de l'accès aux soins primaires dans les régions rurales, éloignées et du Nord ou pour les populations sous-desservies à la demande croissante pour des travailleurs de la santé à travers le pays afin de combler les postes vacants et d'améliorer la disponibilité des services.

Lors de ce sommet, les premiers ministres ont constaté de quelle manière l'innovation en matière de prestation des soins de santé peut contribuer à améliorer l'efficacité et l'efficience des systèmes de santé des provinces et des territoires dans tout le continuum de soins, et à renforcer l'accès aux services de soins de santé dont dépendent chaque jour les Canadiens.

De passage au Nova Scotia's Health Innovation Hub - le carrefour de l'innovation en santé de la Nouvelle-Écosse - les premiers ministres ont discuté des progrès réalisés dans le domaine des soins de santé et ont échangé sur les récentes innovations mises en place dans leur province ou leur territoire. Lors de ce sommet axé sur la santé, ils ont fait le point sur leur engagement à relever les défis immédiats et à long terme en transformant les systèmes de santé afin de mieux répondre aux besoins des Canadiens en la matière. Conscients que nos travailleurs de la santé représentent la pierre angulaire nécessaire afin d'offrir une prestation de soins de santé de qualité centrée sur la personne, les premiers ministres ont échangé sur les nouvelles approches pour la gestion des ressources humaines dans le secteur de la santé et l'amélioration de la formation, du recrutement et de la rétention du personnel médical. Ces mesures s'ajoutent aux efforts visant à optimiser le fonctionnement des systèmes de santé et à augmenter l'utilisation de procédures à la fine pointe, afin d'améliorer les temps d'attente et de maximiser les retombées positives pour les patients. Un secteur de la santé dynamique permet d'attirer au Canada les meilleurs professionnels et améliore notre compétitivité à l'échelle internationale, tout en retenant au pays des talents de classe mondiale.

En favorisant une culture de l'innovation, les provinces et les territoires fournissent à leurs systèmes de santé les moyens de répondre aux besoins en constante évolution des citoyens. Les gouvernements, les établissements d'enseignement et les établissements de soins travaillent de concert pour développer des solutions afin de faire face aux défis actuels en matière de santé et répondre aux besoins futurs.

Chaque province et chaque territoire apporte une perspective particulière pour ce qui a trait à l'innovation en matière de soins de santé et l'ensemble des Canadiens pourra bénéficier des nouvelles approches et des projets pilotes mis de l'avant à travers le pays.

__________________________________

* Les Territoires du Nord-Ouest n'ont pas été en mesure de participer au Sommet en raison de l'élection en cours sur le territoire. Le premier ministre du Nunavut, P.J. Akeeagok, n'a pas pu participer à la réunion en raison de ses obligations à l'Assemblée législative.





