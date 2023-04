OTTAWA, ON, le 18 avril 2023 /CNW/ - Les premiers ministres des provinces et territoires sont déterminés à assurer la sécurité et le bien-être des Canadiens. Dans le cadre des travaux entrepris en ce sens, le Conseil de la fédération rencontrera l'Association canadienne des chefs de police le 21 avril prochain.

La rencontre du 21 avril fait suite à l'engagement des premiers ministres des provinces et des territoires de renforcer le système canadien de mise en liberté sous caution afin de mieux protéger le public et d'instaurer des conditions de travail plus sécuritaires pour les intervenants d'urgence partout au Canada. Les premiers ministres ont demandé des changements substantiels au Code criminel et pressent le premier ministre fédéral de mettre en œuvre rapidement les lois nécessaires afin de répondre à ces préoccupations.

Les premiers ministres demandent également au gouvernement fédéral de renouveler et de bonifier le Fonds d'action contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs afin d'appuyer les initiatives cruciales des provinces et des territoires en matière de sécurité publique.

« Tous les Canadiens - et les agents de police qui les protègent - méritent de se sentir plus en sécurité dans leur communauté et leur travail », a souligné la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, présidente du Conseil de la fédération. « Les premiers ministres des provinces et des territoires souhaitent entendre les préoccupations des chefs de police sur les risques et les menaces à la sécurité publique et connaître leur point de vue sur la nécessité de réformer le droit pénal canadien et le système de justice. »

Toutes les provinces et tous les territoires travaillent avec les principaux partenaires de leurs gouvernements respectifs dans le but d'améliorer la sécurité du public et d'agir sur les multiples causes des crimes violents. Les efforts visant à bâtir des communautés plus fortes et sécuritaires consistent notamment à combattre la violence fondée sur le genre, à investir dans les soins de santé mentale et de traitement des dépendances, à s'attaquer à la surreprésentation de certains groupes au sein du système de justice pénale et à contrer les activités des gangs criminels par le biais de la prévention et d'interventions ciblées.

Le Conseil de la fédération tiendra sa rencontre estivale annuelle à Winnipeg, du 10 au 12 juillet prochain. À cette occasion, les premiers ministres des provinces et des territoires discuteront d'un éventail de questions importantes pour les Canadiens, notamment de sécurité publique et du développement de communautés plus fortes. La première ministre Stefanson organisera également une réunion entre ses homologues des provinces et des territoires et les dirigeants autochtones, lors de laquelle il sera question de priorités et de défis communs ainsi que des moyens de faire progresser la réconciliation.

Document d'information : lettre du 13 janvier 2023 au premier ministre fédéral

