OTTAWA, ON, le 25 mars 2024 /CNW/ - Les premiers ministres des provinces et des territoires ont écrit aujourd'hui au premier ministre du Canada pour réitérer leurs priorités concernant le financement et les politiques en matière d'infrastructures.

SOURCE Les premiers ministres des provinces et territoires

Renseignements: Les médias sont priés de s'adresser à : Catherine Klimek, Attachée de presse, Bureau du premier ministre de la Nouvelle-Écosse, (902) 717-1020, [email protected]