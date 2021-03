OTTAWA, ON, le 4 mars 2021 /CNW/ - En prévision du budget fédéral, les premiers ministres des provinces et territoires1 ont dévoilé aujourd'hui un rapport intitulé Augmenter le Transfert canadien en matière de santé contribuera à rendre la situation financière des provinces et territoires plus viable à long terme.

Le rapport confirme que le gouvernement fédéral se trouvera dans une meilleure situation financière que celles des provinces et des territoires (P-T) dans les années à venir.

« Une fois la pandémie terminée, la situation financière du gouvernement fédéral devrait s'améliorer rapidement, contrairement à la situation combinée des provinces et des territoires, qui devrait continuer à se détériorer en raison de pressions financières importantes sur les systèmes de santé », a déclaré le premier ministre du Québec et président du Conseil de la fédération, François Legault.

Les principales conclusions du rapport sont les suivantes :

Il est projeté que le gouvernement fédéral sera en situation de surplus à compter de 2033- 2034 et qu'il enregistrera un surplus de plus de 50 milliards de dollars en 2039-2040, alors que le déficit combiné des P-T pourrait atteindre 208 milliards de dollars.





Une hausse du Transfert canadien en matière de santé (TCS) correspondant à 35 % des dépenses de santé de l'ensemble des P-T contribuera à donner aux P-T les moyens financiers nécessaires leur permettant de continuer à fournir le niveau de soins recherché par leurs citoyens, sans priver de ressources d'autres domaines importants de compétence provinciale comme l'éducation, les services sociaux et la sécurité publique.





Les PT assument actuellement 78 % des coûts des soins de santé : les dépenses de santé des P-T devraient s'établir à 198,5 milliards de dollars en 2021- 2022, et le TCS, comme annoncé en décembre dernier, ne représentera que 21,7 % de ces coûts.





Si rien n'est fait, la contribution fédérale aux dépenses de santé des P-T continuera de décliner année après année (20,3 % en 2030- 2031 et 17,6 % en 2039-2040);





17,6 % en 2039-2040); Les facteurs de croissance afférents aux coûts des soins de santé incluent notamment le vieillissement de la population, la croissance démographique, les médicaments et les technologies - auxquels s'ajoutent les nouveaux coûts et ceux à long terme associés à la pandémie de COVID-19.

____________________________ 1 En raison de l'élection provinciale en cours, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador est actuellement en période de transition et ne peut participer.

