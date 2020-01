Les premiers ministres des provinces et des territoires appuient la ratification de l'ACEUM

OTTAWA, le 23 janv. 2020 /CNW/ - Les premiers ministres des provinces et territoires se réjouissent de la ratification de l'Accord Canada - États-Unis - Mexique (ACEUM) par les États-Unis et le Mexique et pressent le gouvernement du Canada, ainsi que tous les parlementaires fédéraux, de procéder rapidement à la ratification de cet accord.

La relation commerciale du Canada avec les États-Unis et le Mexique a eu des effets extrêmement positifs sur l'économie canadienne. Elle a créé de nouvelles possibilités d'exportation et a contribué à développer la compétitivité des entreprises sur les marchés internationaux de même qu'à attirer des investissements étrangers considérables. Les statistiques parlent d'elles-mêmes :

La valeur totale du commerce trilatéral des marchandises, selon le total des importations de chacun de ces pays dans leurs pays partenaires de l'ALENA, a quadruplé et est passée de 290 milliards de dollars américains en 1993 à près de 1,2 mille milliards de dollars américains en 2018;

Les investissements dans les entreprises canadiennes par les États-Unis et le Mexique ont triplé au cours de la même période;

Plus de 5 millions d'emplois ont été créés au Canada depuis 1993.

Compte tenu de l'importance de cette relation commerciale pour l'économie canadienne, les premiers ministres des provinces et des territoires pressent les membres de la Chambre des communes et du Sénat du Canada de ratifier l'ACEUM le plus rapidement possible. Une ratification rapide permettra aux entreprises canadiennes de tirer profit des dispositions modernisées de cet accord, rétablira la certitude des marchés et contribuera à la prospérité économique du Canada.

La ratification de l'ACEUM permettra aussi aux gouvernements, aux entreprises et aux travailleurs d'aller de l'avant avec la mise en œuvre de cet accord, incluant la concrétisation de l'engagement du gouvernement fédéral à verser une pleine et juste compensation aux agriculteurs et aux transformateurs sous gestion de l'offre, lesquels subiront les répercussions de cet accord. Outre la recherche de la ratification de l'ACEUM, les premiers ministres des provinces et territoires continuent de considérer comme une priorité les échanges avec les États-Unis pour dénouer d'autres enjeux commerciaux tels que les politiques Buy American et le conflit du bois d'œuvre résineux.

SOURCE Les premiers ministres des provinces et territoires

Renseignements: Les médias sont priés de s'adresser à : Jim Billington, Directeur des communications et attaché de presse, Bureau du premier ministre, Gouvernement de la Saskatchewan, 306 787-0425, [email protected]

Liens connexes

http://www.canadaspremiers.ca/