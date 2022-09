OTTAWA, ON, le 8 sept. 2022 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation, les premiers ministres des provinces et territoires ont dévoilé les noms des lauréats des dix-huitièmes Prix d'alphabétisation du Conseil de la fédération. Ces prix sont décernés dans les 13 provinces et territoires afin de souligner des réalisations exceptionnelles, des pratiques novatrices et l'excellence en alphabétisation.

Les lauréats des Prix d'alphabétisation 2022 du Conseil de la fédération sont :

Prospect Human Services Society -- Alberta

Margaret Sutherland -- Colombie-Britannique

Marilyn Freda Captain -- Manitoba

Krista Stephens -- Terre-Neuve-et-Labrador

Jean-François Ouellette -- Nouveau-Brunswick

Valarie Higgins -- Nouveau-Brunswick

Western Arctic Youth Collective -- Territoires du Nord-Ouest

Andrew Chacko -- Nouvelle-Écosse

Jeela Palluq-Cloutier -- Nunavut

L'équipe d'Apprentissage en ligne de l'Ontario -- Ontario

Sally Hitchcock -- Île-du-Prince-Édouard

KidsFirst NORTH -- Saskatchewan

Donald Inverarity -- Yukon

« Au nom des premiers ministres des provinces et territoires, je suis heureux de féliciter les lauréats des Prix d'alphabétisation 2022 du Conseil de la fédération, a déclaré John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique et président du Conseil de la fédération. Les lauréats de cette année méritent réellement d'être reconnus pour leur dévouement et leur engagement à l'égard de la cause de l'alphabétisation. »

Les premiers ministres reconnaissent l'importance de l'alphabétisation pour faciliter la participation pleine et entière de chaque citoyen à tous les aspects de la société. Créés en 2004, les Prix d'alphabétisation du Conseil de la fédération honorent les apprenants adultes qui ont entrepris une formation en alphabétisation et soulignent la précieuse contribution de Canadiens œuvrant dans le domaine de l'alphabétisation, que ce soit auprès des familles, des Autochtones, des communautés ou encore en milieu de travail ou en santé. Les Prix sont remis à des personnes apprenantes, des éducateurs, des bénévoles, des organismes communautaires et des entreprises dans chaque province et territoire.

Chaque lauréat reçoit un certificat signé par le premier ministre de sa province ou de son territoire et un médaillon du Prix d'alphabétisation du Conseil de la fédération.1

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler en collaboration, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

NOTES BIOGRAPHIQUES

Lauréats des Prix d'alphabétisation du Conseil de la fédération 2022

Prospect Human Services Society -- Alberta

En activité à Calgary depuis plus de 20 ans, Prospect Human Services Society offre des cours de langue, de la formation à l'emploi ainsi que du soutien aux nouveaux arrivants et aux personnes vivant avec un handicap, une maladie ou des problèmes de santé mentale, ainsi qu'aux personnes itinérantes. Prospect offre des programmes qui continuent d'avoir une influence positive sur la littératie, l'apprentissage de base et les compétences essentielles des apprenants adultes. La société travaille sans relâche à sensibiliser le public à la littératie et à l'apprentissage de base dans sa communauté et est aussi un centre d'information collaboratif. En travaillant avec d'autres organismes communautaires, Prospect poursuit sa mission qui consiste à réduire les obstacles, à faciliter l'accès, pour les apprenants, aux programmes et aux services, et à évoluer continuellement afin de mieux répondre aux besoins des apprenants de son milieu.

Margaret Sutherland -- Colombie-Britannique

En tant que chef de file de l'alphabétisation en milieu communautaire, Margaret Sutherland a eu un impact remarquable et positif sur la vie des apprenants de sa province, en les aidant à acquérir les compétences nécessaires pour s'investir dans le monde moderne et numérique d'aujourd'hui. De ses débuts comme bénévole en littératie jusqu'aux fonctions de directrice générale de Decoda Literacy Solution qu'elle a occupé dernièrement, Margaret a milité pour la littératie pendant plus de 20 ans à l'échelle régionale, provinciale et nationale. Dans le cadre de son parcours professionnel varié, elle a su faire preuve de réflexion créative et innovante et d'une capacité à résoudre les problèmes en collaboration. Elle a été notamment rédactrice en chef du West Coast Reader, un mensuel traitant d'alphabétisation pour les apprenants anglophones. Margaret poursuit son travail de sensibilisation et a favorisé la conclusion de partenariats, notamment avec le secteur des affaires, pour le soutien et le financement de la littératie et de la formation continue dans toute la Colombie-Britannique.

Marilyn Freda Captain -- Manitoba

À 54 ans, Marilyn Freda Captain s'est inscrite au programme d'alphabétisation pour adultes de Swan River -- le Swan River Adult Literacy Program -- en septembre 2021. Extrêmement timide à son arrivée dans la classe, elle affichait toutefois une grande détermination pour l'atteinte de son but : apprendre à lire, surtout pour ses petits-enfants. Son parcours éducatif avait été jalonné de fréquentes interruptions, puisque Marilyn a passé son enfance ballottée d'un foyer d'accueil à l'autre, mais elle n'a jamais cessé de rêver d'une vie meilleure pour elle-même comme pour sa future famille. Elle a pu réaliser ce rêve et a maintenant deux filles qui ont obtenu leur diplôme d'études secondaires, et a réussi en plus à apprendre à lire en neuf mois seulement. Aujourd'hui, Marilyn partage cette nouvelle compétence, son amour de la lecture et son intérêt renouvelé pour son patrimoine culturel autochtone avec ses voisins, ses amis, sa famille et surtout, avec ses petits-enfants.

Krista Stephens -- Terre-Neuve-et- Labrador

En décidant de retourner aux études 26 ans après les avoir abandonnées, Krista Stephens a pris une décision courageuse qui allait changer le cours de sa vie. Jeune mère possédant une éducation limitée, aux prises avec des difficultés personnelles et des problèmes de santé, dont une perte de vision importante, elle parle de sa vie comme d'une suite d'incertitudes. Après avoir décidé d'atteindre ses objectifs sur le plan éducatif, Krista a fait preuve d'engagement et de détermination et a su conserver une attitude positive qui lui a permis d'exceller dans ses études et d'obtenir son diplôme d'équivalence d'études secondaires (GED) avant la date prévue. Krista souhaite faire savoir au monde entier que quel que soit notre âge et peu importe les obstacles auxquels on est confronté ou les difficultés de la vie, il n'est jamais trop tard pour améliorer ses compétences en littératie. Krista termine à présent des études postsecondaires en technologie et gestion de bureau et espère que son parcours inspirera et incitera d'autres personnes à améliorer leur alphabétisation.

Jean-François Ouellette -- Nouveau-Brunswick

Dans son rôle d'enseignant au Centre de formation adaptée pour adultes Tournesol, Jean-François Ouellette enseigne principalement à des apprenants adultes vivant avec un handicap. Enseignant passionné, respectueux, patient, persévérant et innovateur, Jean-François possède une bonne capacité d'adaptation et ressent une grande fierté lorsque ses apprenants réussissent leurs apprentissages et atteignent leur but ultime, soit l'obtention de leur GED. Pour un apprenant ayant un handicap visuel, il a appris le braille afin d'élaborer des activités d'apprentissage adaptées avec l'aide de repères tactiles. Son travail remarquable a eu des répercussions positives sur les apprenants à l'échelle provinciale et continuera sans doute à bénéficier aux apprenants de demain. La réussite exceptionnelle de Jean-François dans l'enseignement mérite d'être reconnue. Grâce à son dévouement, il contribue à améliorer les compétences de la population néo-brunswickoise.

Valarie Higgins -- Nouveau-Brunswick

Valarie Higgins est une leader solide et stimulante du Moncton Regional Literacy Council (MRLC) et de Laubach Literacy New Brunswick. Elle a dirigé d'innombrables comités et conseils pour faire avancer la cause de l'alphabétisation au Nouveau-Brunswick et a travaillé comme tutrice, coordonnatrice et membre du conseil d'administration. Valarie a aidé des centaines de personnes à entreprendre leur parcours d'alphabétisation. Bien qu'elle ait quitté son poste de présidente du conseil d'administration du MRLC, elle continue de siéger au conseil et d'avoir une influence directe en tant que mentore pour les nouveaux tuteurs, les prenant sous son aile et nourrissant leur passion pour l'alphabétisation. Son dévouement et sa passion pour l'alphabétisation sont évidents pour tous.

Western Arctic Youth Collective -- Territoires du Nord-Ouest

Le Western Arctic Youth Collective (WAYC) est un collectif dirigé par des jeunes dont la mission est de favoriser une meilleure autonomie des jeunes de la région Beaufort-Delta, dans les Territoires du Nord-Ouest. WAYC fait la promotion de l'alphabétisation des familles, des Autochtones et dans le milieu de la santé, et de la littératie communautaire dans le cadre de sa programmation tout à fait originale. Le groupe fait aussi la promotion de la littératie orale par le biais de clubs du livre virtuels qui invitent leurs participants à lire ensemble des ouvrages à haute voix. WAYC favorise également la littératie numérique grâce à des ateliers sur la réalisation de balados et de vidéos et fait la promotion de compétences culturelles lors de camps axés sur le leadership et le milieu sauvage, en plus de promouvoir la revitalisation de la langue autochtone grâce à des événements comme le Language Bingo et la Language Scavenger Hunt, et la distribution de trousses d'apprentissage de la langue. WAYC aide à l'acquisition de littératie en santé mentale en organisant des vérifications périodiques du mieux-être et des ateliers annuels avec discussions sur les dépendances, la santé mentale et le suicide, la promotion de la vie et l'autonomisation des communautés.

Andrew Chacko -- Nouvelle-Écosse

Andrew Chacko est arrivé au Canada à partir de l'Inde en 2008 et s'est installé en Nouvelle-Écosse en 2015. Sourd à la naissance et ne connaissant que le langage des signes indien, il s'est joint à l'Antigonish County Adult Learning Association (ACALA) afin d'améliorer ses compétences en lecture et en écriture en vue de créer des liens avec ses concitoyens et d'améliorer ses possibilités d'emploi. Andrew était motivé à apprendre la langue ASL (l'American Sign Language) si bien qu'après deux ans, il atteignait déjà le niveau intermédiaire. Il a également contribué à la mise sur pied d'une communauté d'apprenants de la langue ASL à Antigonish. En plus d'aider à livrer des didacticiels sur la langue ASL, Andrew est bénévole auprès de divers organismes et projets communautaires. Sa résilience et son pouvoir d'influence ont permis aux gens de son entourage d'être mieux outillés pour communiquer avec les autres, de s'adapter et trouver des moyens d'être inclusifs.

Jeela Palluq-Cloutier -- Nunavut

Jeela Palluq-Cloutier est enseignante, auteure, modèle et mentore ayant une passion de longue date pour les langues, l'enseignement et le respect des normes les plus élevées relativement à l'inuktut, la langue inuite parlée dans les communautés de l'Arctique canadien. Jeela a enseigné l'inuktut à des personnes de tout âge. C'est une auteure reconnue, comptant quatre ouvrages à son nom. Elle est retournée aux études en tant qu'étudiante adulte pour obtenir une maîtrise axée sur l'histoire des systèmes d'écriture et les perspectives des éducateurs du Nunavut quant à la normalisation de l'inuktut. Elle soutient les ressources numériques inuktutes pour combler l'écart auquel font face de nombreux Nunavummiut unilingues. Jeela a contribué à la participation inuite en ligne en traduisant plus de 11 000 mots de médias sociaux en inuktut. Son incroyable contribution aux langues inuktutes améliore la qualité de vie dans les communautés du Nunavut et au-delà.

L'équipe d'Apprentissage en ligne de l' Ontario -- Ontario

L'équipe d'Apprentissage en ligne de l'Ontario élabore et offre depuis plus de 15 ans des services d'alphabétisation et de formation de base aux Ontariens qui recourent à l'apprentissage en ligne. Apprentissage en ligne se spécialise dans le soutien de clients autochtones, sourds et francophones, et a aidé des milliers d'apprenants à acquérir les compétences d'alphabétisation requises pour atteindre leurs objectifs d'éducation et de carrière. Pendant la pandémie de COVID-19, Apprentissage en ligne a été en mesure de soutenir les fournisseurs de services d'alphabétisation en personne en partageant ses ressources et son expertise, de façon à assurer une transition rapide et réussie vers la fourniture de services en ligne pour ses propres clients. L'équipe d'Apprentissage en ligne consiste en un réseau de six organismes sans but lucratif se consacrant à l'avancement des compétences d'alphabétisation.

Sally Hitchcock -- Île-du-Prince-Édouard

Pédagogue et apprenante à vie, Sally Hitchcock a enseigné le programme de préparation au test d'équivalence d'études secondaires (GED) au Collège Holland pendant 23 ans et a aidé ainsi des centaines d'étudiants à obtenir leur certificat d'équivalence. Sally possède la patience et le dévouement nécessaires pour travailler avec les élèves susceptibles de rencontrer des difficultés en numératie et en littératie. Les projets qu'elle entreprend ont une influence directe sur ses élèves et sur la communauté collégiale dans son ensemble. On le constate aisément dans son style d'enseignement teinté d'empathie et dans son engagement envers le développement professionnel. En 2021, Sally a reçu le prix d'excellence en enseignement (Teaching Excellence Award) du Collège Holland, qui rend hommage à un membre du corps enseignant ayant fait preuve d'une excellence constante dans l'exercice de sa profession et dont l'influence a été considérable sur la croissance personnelle et éducative de ses élèves.

KidsFirst NORTH -- Saskatchewan

Kids First North (KFN) est un organisme communautaire sans but lucratif qui encourage les familles à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. KFN a joué un rôle clé dans la mise sur pied et le fonctionnement du premier Northern Family Literacy Hub, un carrefour de littératie familiale qui offre aux familles un accès à des activités et à des programmes d'alphabétisation adaptés pour les jeunes enfants. Au plus fort de la pandémie, KFN a offert à quelque 700 familles des trousses de lecture -- que l'on appelle communément des story sacks -- sous le thème des Sept enseignements sacrés autochtones, soit l'amour, le respect, le courage, l'honnêteté, la sagesse, l'humilité et la vérité. Des festivals de littératie ont eu lieu dans 11 communautés et proposaient notamment des comptines, des heures du conte avec les aînés, de la lecture, des cours d'utilisation des technologies et des théâtres de marionnettes. KFN, sous la direction de Tina Roberts, utilise les programmes de littératie pour renforcer les liens familiaux et soutenir les enfants vivant dans le nord de la Saskatchewan.

Donald Inverarity -- Yukon

Donald Inverarity est un pionnier de la littératie numérique et de la formation aux technologies, et ce, depuis 1974. Au cours des 50 dernières années, il a été membre du conseil d'administration des débuts de l'organisme que l'on désigne aujourd'hui sous le nom de Challenge Disabilities Resource Group. Il a également été directeur général du Yukon Entrepreneurship Centre Society. Aujourd'hui, Donald se rend dans les communautés rurales du Yukon pour enseigner les compétences numériques liées au monde du travail pour le compte de la Yukon Learn Society. Il a joué un rôle essentiel dans la réussite et le développement continu du programme Ordinateurs pour les écoles au Yukon. Éducateur depuis toujours, il a enseigné les compétences de vie dans le cadre du programme des Jeunes Entreprises, le commerce électronique dans les communautés rurales et la gestion financière dans les communautés de Premières Nations du Yukon. Donald est admiré et respecté entre autres pour le rôle de longue haleine qu'il a joué dans l'amélioration de l'alphabétisation de ses concitoyens, et ce, de manière pratique et constructive et à grande échelle.

_________ 1 En raison de l'élection générale québécoise du 3 octobre 2022, le gouvernement du Québec procédera à l'annonce du lauréat à une date ultérieure.

