À l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation, les premiers ministres des provinces et territoires ont dévoilé les noms des lauréats du dix-septième Prix d'alphabétisation du Conseil de la fédération. Ces prix sont décernés dans les 13 provinces et territoires afin de souligner des réalisations exceptionnelles, des pratiques novatrices et l'excellence en alphabétisation.

Les lauréats des Prix d'alphabétisation 2021 du Conseil de la fédération sont :

The Immigrant Education Society (TIES) - Alberta

Pacific Immigrant Resources Society (PIRS) - Colombie-Britannique

Fatima Malika Auktaeva - Manitoba

Ashley King - Terre-Neuve-et-Labrador

Bob Stranach - Nouveau-Brunswick

Rainbow Coalition of Yellowknife - Territoires du Nord-Ouest

Debra Toney - Nouvelle-Écosse

Nunia Anoee - Nunavut

Summer Burton - Ontario

Ian Carr - Île-du-Prince-Édouard

Yelli Coulibaly - Québec

Family Resource Centre Swift Current Inc. - Saskatchewan

Vera Brown - Yukon

L'alphabétisation est une compétence fondamentale qui est cruciale pour les familles et les communautés, ainsi que pour la prospérité de l'économie canadienne. Les premiers ministres des provinces et des territoires félicitent les lauréats des Prix d'alphabétisation 2021 du Conseil de la fédération. Grâce à leurs réalisations et à leurs efforts acharnés, les lauréats de cette année méritent pleinement cette reconnaissance particulière.

Les premiers ministres reconnaissent l'importance de l'alphabétisation pour faciliter la pleine et entière participation de chaque citoyen à tous les aspects de la société. Créés en 2004, les Prix d'alphabétisation du Conseil de la fédération honorent les apprenants adultes qui ont entrepris une formation en alphabétisation, ainsi que la précieuse contribution de Canadiens œuvrant dans le domaine de l'alphabétisation, que ce soit l'alphabétisation des familles, des Autochtones, des communautés ou encore l'alphabétisation en milieux de travail ou en santé. Ils sont remis à des personnes apprenantes, des éducateurs, des bénévoles, des organismes communautaires et des entreprises dans chaque province et territoire.

Chaque lauréat recevra un certificat signé par le premier ministre de sa province ou de son territoire et un médaillon du Prix d'alphabétisation du Conseil de la fédération.

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler en collaboration, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

The Immigrant Education Society (TIES) - Alberta

Exerçant ses activités à Calgary depuis 1988, The Immigrant Education Society (TIES) offre de la formation linguistique, de la formation professionnelle et de l'aide à l'établissement aux apprenants adultes. TIES offre de nombreux programmes qui ont une incidence positive sur l'alphabétisation, l'apprentissage de base et les compétences essentielles des apprenants adultes, tout en sensibilisant continuellement les membres du public à l'égard de l'alphabétisation et de l'apprentissage dans leur communauté. Il agit aussi comme une plateforme de collaboration et un centre d'information. TIES s'engage à réduire les barrières afin que les apprenants puissent accéder à des programmes et à des services, tout en s'associant à d'autres organismes communautaires afin de fournir le meilleur service possible à sa communauté.

Pacific Immigrant Resources Society - Colombie-Britannique

Pacific Immigrant Resources Society (PIRS) souhaite que les femmes immigrantes et réfugiées, et leurs jeunes enfants, puissent participer à la vie en Colombie-Britannique, notamment par l'éducation, le travail et la vie communautaire. Sa priorité est de répondre aux besoins des nouvelles apprenantes et d'accroître l'accessibilité dans la communauté, offrant des programmes d'anglais avec services de garderie et autres. PIRS soutient le bien-être des apprenantes en les aidant à établir des liens sociaux et émotionnels, misant sur le soutien en santé mentale et les pratiques tenant compte des traumatismes. PIRS fait preuve de leadership en formant des partenariats novateurs, comme le programme d'alphabétisation numérique « formation du formateur », et en enseignant à d'autres fournisseurs de services l'application de pratiques qui tiennent compte des traumatismes.

Fatima Malika Auktaeva - Manitoba

Fatima Malika Auktaeva a commencé sa formation en alphabétisation au Stevenson-Britannia Adult Learning Centre en 2019-2020. Elle a obtenu un diplôme d'études secondaires pour étudiant adulte en juin 2021. Malika est arrivée au Canada en tant que réfugiée du Tadjikistan. L'histoire de cette mère seule de quatre enfants est un récit de résilience face à l'adversité. Malika est une apprenante tenace et motivée qui fait du bénévolat dans la collectivité et fournit de l'aide à ses pairs. Après avoir terminé le programme secondaire, Malika a repris ses activités de bénévolat auprès du programme d'alphabétisation. Elle souhaite devenir assistante en éducation, trouver un emploi fiable et servir de modèle à ses enfants.

Ashley King - Terre-Neuve-et-Labrador

Ashley King a défié l'adversité afin de créer une meilleure vie pour elle et sa famille. Ayant vécu une jeunesse turbulente, elle a quitté l'école en 7e année et a fait face à une série de difficultés dans les années subséquentes. En 2018, elle a pris la décision courageuse de reprendre ses études après 17 ans afin d'avoir une carrière et d'être un modèle positif pour ses jeunes enfants. Elle était initialement anxieuse, mais a excellé dans ses études grâce à son attitude positive et à sa détermination. Ashley est sur le point d'obtenir son diplôme d'études secondaires et poursuivra ses études postsecondaires en administration des bureaux. Elle décrit son expérience comme marquante, et elle est remplie d'espoir pour l'avenir.

Bob Stranach - Nouveau-Brunswick

Bob Stranach est un leader exceptionnel de la Central Valley Adult Learning Association Inc. et une source d'inspiration pour de nombreuses personnes qui travaillent et font du bénévolat pour l'alphabétisation des adultes. Il a grandi dans une famille de la classe ouvrière et son père lui a fait comprendre que l'apprentissage est un cadeau, qu'il ne faut pas tenir pour acquis et qu'il faut en profiter à chaque occasion. Bob fait du bénévolat pour soutenir l'alphabétisation des adultes depuis plus de 20 ans. Son dévouement et son engagement envers les apprenants adultes ne peuvent être pleinement exprimés. Bob passe d'innombrables heures pour assurer la meilleure expérience d'apprentissage possible. Ses idées, ses recherches et son soutien sont la pierre angulaire du succès d'innombrables apprenants.

Rainbow Coalition of Yellowknife - Territoires du Nord-Ouest

Le Rainbow Coalition of Yellowknife (RCYK) est reconnu pour son soutien des jeunes 2SLGBTQQIPAA+ des T.-N.-O. Son programme d'alphabétisation multiforme encourage le développement de ses participants. Les programmes du RCYK favorisent plusieurs formes d'alphabétisation, notamment l'apprentissage scolaire par le club des devoirs, l'alphabétisation culturelle par différents programmes d'artisanat, l'alphabétisation en santé par le travail de représentation avec les T.-N.-O. et des ateliers pour jeunes, ainsi que l'alphabétisation familiale par le programme Little Rainbows. Le RCYK offre aussi une vaste bibliothèque d'ouvrages et de ressources. Grâce à ses activités de promotion de la langue inclusive et de sensibilisation sur les médias sociaux et traditionnels, le RCYK a permis aux résidents des T.-N.-O. d'en apprendre plus sur l'histoire des 2SLGBTQQIPAA+, les enjeux actuels et la terminologie appropriée.

Debra Toney - Nouvelle-Écosse

Debra Toney est née avec le spina-bifida, mais ce handicap physique ne l'a jamais empêchée d'aimer apprendre. Debra avait des difficultés à l'école et a abandonné ses études après la 10e année. Plus tard, sa détermination l'a poussée à obtenir son diplôme d'études secondaires, après quoi elle a reçu un diagnostic de troubles d'apprentissage graves. Avec l'aide d'un organisme d'apprentissage local, elle s'est inscrite à un programme de science politique à l'Université Acadia. Même pendant ses études, Debra demeure une force dans sa communauté, où elle lutte pour l'éducation et les droits des Autochtones. Elle espère obtenir son diplôme au cours des deux prochaines années, étudier en droit et continuer à soutenir la communauté autochtone.

Nunia Anoee - Nunavut

Nunia Anoee, d'Arviat, connaît bien le monde scolaire. Comptant plus de 30 années d'expérience, notamment en enseignement élémentaire et secondaire et en élaboration du programme d'études d'inuktitut pour le ministère de l'Éducation du Nunavut, Nunia est passionnée par la promotion de l'inuktitut auprès des élèves du Nunavut. Elle reconnaît l'importance d'apprendre différents dialectes inuktituts pour faciliter une communication plus enrichissante avec les aînés, les membres des collectivités, les élèves et les familles. S'adaptant au niveau des élèves et les aidant à renforcer leurs compétences en inuktitut à tout âge, Nunia est une leader exceptionnelle de la promotion de l'alphabétisation. Elle est actuellement enseignante à l'école élémentaire Levi Angmak à Arviat.

Summer Burton - Ontario

Summer Burton a commencé sa carrière en alphabétisation des adultes en 2013 à Link South Central, en Ontario. Elle a de l'expérience dans la création de programmes d'études, favorise les pratiques novatrices et en fait toujours plus pour répondre aux besoins en alphabétisation des gens qu'elle sert. Sa pratique est fondée sur l'apprentissage par le jeu, comme l'utilisation de ballons de basketball intelligents pour enseigner les mathématiques et les statistiques aux jeunes, l'application de la philosophie « maker » à l'alphabétisation des adultes, et l'élaboration de programmes de compétences générales fondés sur les principes de ludification. Excellente communicatrice et conceptrice et présentatrice de webinaires, Summer a joué un rôle déterminant dans la transition vers l'enseignement en ligne au commencement de la pandémie.

Ian Carr - Île-du-Prince-Édouard

Éducateur et apprenant à vie, Ian Carr a consacré sa carrière à l'éducation. Il travaille chez Workplace Learning PEI (WLPEI) depuis plus de 20 ans. Il enseigne le programme de compétences de base en milieu de travail de WLPEI depuis 2016. La réussite de ce programme lui est grandement attribuable. Lorsqu'on lui demande ce qu'il fait, il répond qu'il « enseigne la confiance ». Ses aptitudes d'éducateur, sa sagesse, son professionnalisme et son sens de l'humour font de lui un formateur exceptionnel en classe. Ian a la capacité de répondre aux besoins d'apprentissage individuels avec exactitude, aidant de nombreux apprenants à atteindre leurs objectifs. Selon lui, le monde est une salle de classe remplie d'occasions de transmettre son savoir.

Yelli Coulibaly - Québec

Yelli Coulibaly, élève au présecondaire au Centre d'éducation des adultes de LaSalle, est la lauréate québécoise du Prix d'alphabétisation du Conseil de la fédération 2021. À l'aube de ses 42 ans, Yelli, mère de quatre enfants, est un exemple de courage et de persévérance. Depuis maintenant deux ans, elle réussit à allier un retour aux études à un emploi à temps plein. À la faveur des efforts déployés, Yelli réalise des progrès en lecture et en écriture qui lui permettent d'accroître son autonomie personnelle et professionnelle ainsi que de soutenir davantage ses enfants dans leur parcours scolaire. Son engagement durable et constant dans son projet de retour aux études nous convainc qu'elle peut atteindre tous ses objectifs.

Family Resource Centre Swift Current Inc. - Saskatchewan

Le Family Resource Centre Swift Current Inc. (FRC) est un organisme communautaire sans but lucratif qui soutient les familles et veille à ce que les enfants aient le meilleur départ possible dans la vie. Collaborant avec beaucoup d'organismes communautaires, notamment le Southwest Literacy Committee in Swift Current, le FRC offre une programmation holistique qui incorpore le développement de l'alphabétisation au sein de ses différents programmes. À l'automne 2020, le FRC a commencé à offrir le programme Southwest Literacy Family Literacy de cinq semaines qui fournit aux parents des stratégies leur permettant de soutenir l'alphabétisation de leur enfant, et qui les informe des ressources bibliothécaires. Le FRC a offert un soutien novateur aux familles pendant la COVID-19, notamment en distribuant des trousses contenant des ressources éduco-ludiques.

Vera Brown - Yukon

Vera Brown est éducatrice en langue autochtone et leader de longue date en alphabétisation chez les adultes au Yukon. Elle inspire l'apprentissage du tutchone du Sud en utilisant un vocabulaire simple. À 16 ans, elle a quitté le pensionnat autochtone et a vécu avec sa grand-mère, la conteuse Annie Ned, qui lui a enseigné les compétences linguistiques, culturelles et traditionnelles tutchones du Sud. Vera a, entre autres, enseigné le tutchone du Sud à des détenus adultes pour les aider à renouer avec leur culture, et a soutenu des éducateurs des jeunes enfants et le développement linguistique à la Première Nation des Kwanlin Dun pendant plus de dix ans. Son apport à la préservation de la langue tutchone du Sud est incommensurable.

