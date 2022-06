Les premiers Championnats du monde de triathlon Sprint et Relais de l'histoire ont lieu à Montréal !

MONTRÉAL, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'élite triathlète mondiale entrera en scène à Montréal la semaine prochaine à l'occasion des premiers Championnats du monde de triathlon Sprint et Relais de l'histoire, présentés du 24 au 26 juin par le Triathlon Mondial Groupe Copley . L'événement couronnera également les champion.nes du monde Junior et Amateur. Le coup d'envoi sera donné le 23 juin dès 17h lors de la parade des nations où plus de 1 500 participants, provenant de plus de 40 pays, défileront au Port de Montréal. Le contingent canadien est formé des Québécois Jeremy Briand (Sainte-Julie), Emy Legault (Île-Perrot) et Charles Paquet (Port-Cartier), ainsi que de Dominika Jamnicky (Ontario) et Tyler Mislawshuk (Manitoba).

Avec 15 courses présentées en 3 jours, les Montréalais.es seront renversés par l'énergie des nouvelles versions de triathlon courtes et rapides. Des sprints enlevants, un rythme soutenu et une ambiance relevée qui valent le déplacement dans le Vieux-Montréal !

ÉPREUVE PAR ÉLIMINATION : 24 et 25 juin

Les athlètes d'élite s'affronteront sur deux jours sur un parcours de 300 m de natation, 7,2 km de vélo et 2 km de course. Les courses de qualification et le repêchage du vendredi 24 juin détermineront les 30 noms sur les listes de départ des finales, en trois étapes, du lendemain. Lorsque les 20 premiers de la première course passeront à la deuxième, il ne restera que dix athlètes pour tenter de décrocher l'or.

L'action sera rapide et imprévisible, avec juste assez de temps entre les courses pour calibrer le corps, réinitialiser les transitions et se vider la tête avant de se préparer à repartir. Le peloton est très relevé tant chez les hommes que chez les femmes. Leo Bergere (FRA) et Georgia Taylor-Brown (GBR) ont l'intention de continuer à gagner à Montréal pour poursuivre leur ascension vers le titre de champion.ne du monde.

Chez les hommes, l'équipe française disposera une fois de plus d'une magnifique équipe à Montréal qui tentera de reconquérir le podium de l'année dernière. Vincent Luis, Pierre le Corre et Dorian Coninx seront difficiles à battre, mais ils auront devant eux de redoutables coureurs comme Hayden Wilde (NZL), le double médaillé olympique Alex Yee (GBR) et Vasco Vilaca (POR), pour n'en citer que quelques-uns. D'autres grands noms comme Richard Murray (NED), le champion 2019 à Montréal Jelle Geens (BEL), Marten van Riel (BEL), Tyler Mislawchuk (CAN) ou Jacob Birtwhistle (AUS), ainsi que certaines des étoiles montantes comme Antonio Serrat Seoane (ESP), Miguel Hidalgo (BRA) ou Bence Bicsak (HUN), feront de leur mieux pour atteindre les finales.

« Je suis très content de retrouver l'étape montréalaise ! Le format de l'an dernier m'a laissé un très bon souvenir et j'adore l'ambiance et l'atmosphère de la ville. Ce sera, une nouvelle fois, intense avec beaucoup de vitesse. J'espère m'approcher de la victoire comme en 2021. Ce sera un très beau week-end! » mentionne Dorian Coninx (FRA), vainqueur à Montréal en 2021.

Du côté des femmes, l'équipe britannique sera à surveiller avec Sophie Coldwell, Beth Potter, Sian Rainsley et Kate Waugh alignées aux côtés de la double médaillée olympique Georgia Taylor-Brown. Elles lutteront contre la championne olympique et actuelle championne du monde Flora Duffy (BER), qui cherche à se racheter après avoir terminé en dehors du podium de Leeds il y a quelques jours. Summer Rappaport, Taylor Spivey, Taylor Knibb et Kirsten Kasper porteront le maillot à rayures à Montréal, tandis que pour les Bleus, c'est la gagnante du WTCS Leeds, Cassandre Beaugrand, qui mènera leur équipe, avec Leonie Periault et Audry Merle.

ÉPREUVE RELAIS MIXTE : 26 juin

Le dimanche, 20 équipes nationales se disputeront le titre tant convoité qui assurera également au pays vainqueur deux places pour les hommes et deux places pour les femmes (une équipe de relais mixte) aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Les champions olympiques actuels, l'équipe britannique, tenteront de consolider leur règne même si certaines nations très fortes comme la France, les États-Unis ou l'Australie tenteront de les défier. Les autres pays à surveiller, qui ont montré que le nouveau format leur convient bien, seront la Belgique, l'Italie, la Nouvelle-Zélande ou la Norvège.

En participant à toutes les étapes d'élimination pour se rendre en finale, en plus du relais mixte, un.e athlète peut réaliser jusqu'à 6 triathlons en 2 jours. Le défi est de taille!

