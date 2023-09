WENDAKE, QC, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Le Comité régional sur les langues ancestrales est fier d'organiser le tout premier Forum sur les droits linguistiques des Premières Nations au Québec, un évènement historique qui se tiendra les 19 et 20 septembre au Manoir du Lac Delage. Cette initiative revêt d'une importance dans l'engagement du Comité envers la reconnaissance et le respect des droits des peuples autochtones en ce qui concerne leur langue et leur culture. Notons également que le forum est appuyé par plusieurs commissions et organisations régionales des Premières Nations du Québec.

Le forum a pour objectif de mobiliser les savoirs et de favoriser le partage de connaissances entre Premières Nations sur les droits inhérents, dont les droits linguistiques. Des Grands Chefs, Chefs et élus de gouvernements de Premières Nations, ainsi que plusieurs directeurs de commissions et organisations auront une occasion unique pour partager leur vision de la protection et la revitalisation des langues.

Le forum vise également à mettre en lumière les impacts des politiques linguistiques, sensibilisant les acteurs du domaine à l'importance de travailler sur des solutions et des actions concertées. Les langues des Premières Nations et la compétence sur celles-ci leur appartiennent et doivent être respectées.

« Les politiques d'assimilation et les pensionnats ont causé des dommages importants à nos langues. Comme l'indique l'UNESCO à l'échelle internationale, les langues autochtones au Québec et au Labrador sont menacées d'extinction. Nous devons non seulement les revitaliser et les promouvoir, mais aussi les défendre contre les politiques linguistiques du Québec », mentionne Sipi Flamand, chef du Conseil des Atikamekw de Manawan et porteur du dossier des langues ancestrales à l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL).

« Nos langues sont liées à nos cultures, à notre identité et à nos cérémonies. Elles portent nos visions du monde, nos perspectives, nos valeurs et nos savoirs ancestraux. Il est de notre devoir de les protéger pour les générations futures », affirme la coordonnatrice du Comité régional sur les langues ancestrales, madame Sarah Cleary.

Pour de plus amples informations sur le Forum sur les droits linguistiques des Premières Nations au Québec ou sur le Comité régional des langues ancestrales, veuillez visiter www.languesancestrales.ca ou communiquer avec le Comité aux coordonnées indiquées ci-dessous.

À propos du Comité régional sur les langues ancestrales

Le Comité régional sur les langues ancestrales a été créé en 2020 par l'APNQL. En soutien aux Premières Nations et en collaboration avec elles, le Comité a pour mission de contribuer au maintien et à la revitalisation des langues ancestrales. Les mandats du Comité sont de mobiliser et d'informer les Premières Nations sur les divers enjeux touchant leurs langues et de les soutenir dans la défense de celles-ci.

À propos de l'APNQL

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est un organisme régional politique qui regroupe les 43 chefs des Premières Nations du Québec et du Labrador. Pour en savoir plus, rendez-vous sur son site Web au www.apnql.com.

