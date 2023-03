OTTAWA, ON, le 22 mars 2023 /CNW/ - L'Autorité financière des Premières Nations (AFPN) exhorte le Canada à adopter une nouvelle méthode novatrice pour financer les infrastructures autochtones basée sur le partenariat plutôt que sur le paternalisme afin de tenir sa promesse de combler l'écart en matière d'infrastructures entre les Premières Nations et le reste du Canada d'ici 2030.

« Le modèle fédéral de financement des infrastructures n'a pas réussi à fournir des logements, de l'eau potable et d'autres infrastructures essentielles qui amélioreront les conditions de vie dans les communautés des Premières Nations », a déclaré le président-directeur général de l'AFPN, Ernie Daniels. « Nous croyons qu'il existe une meilleure façon, une façon qui fonctionne avec les Premières Nations en tant que partenaires plutôt que l'approche coloniale qui est enracinée dans la Loi sur les Indiens qui remonte d'environs 150 ans. »

L'AFPN et ses partenaires autochtones exhortent le gouvernement fédéral à commencer par réserver annuellement 200 millions de dollars dans le prochain budget. L'AFPN émettra une débenture pour construire des infrastructures prioritaires et les fonds fournis par le Canada assureront le service des paiements de la débenture. Ce montant annuel peut augmenter chaque année à mesure que le programme prend de l'ampleur. Le nouveau programme innovant s'appelle la monétisation -- construisez maintenant aux coûts d'aujourd'hui et remboursez les montants sur une durée de prêt préférée. La monétisation est la même façon dont les provinces et les municipalités paient pour l'amélioration des infrastructures.

L'AFPN est une institution financière à but non lucratif régie par la législation fédérale qui compte 151 membres emprunteurs des Premières Nations dans toutes les provinces et les Territoires du Nord-Ouest. Elle a fourni 1,8 milliard de dollars en prêts pour financer des projets d'infrastructures et de développement économique essentiels dans les communautés des Premières Nations. Elle a obtenu une cote parmi les agences internationales de notation des obligations égale à celle de l'Ontario et de l'Alberta. La totalité des prêts de 1,8 milliard de dollars est financée par les revenus autonomes des Premières Nations. Ces revenus ne suffisent pas à combler davantage l'écart en matière d'infrastructure. Un partenariat entre le Canada et l'AFPN est nécessaire.

En fait, un nouveau rapport de l'Assemblée des Premières Nations et de Services aux Autochtones Canada évalue l'écart en matière d'infrastructure à un montant astronomique de 349,2 milliards de dollars.

La monétisation serait une alternative au modèle actuel de « paiements annuels » du gouvernement. Cela permettrait à l'AFPN de tirer parti des marchés financiers au moyen d'une débenture pour fournir des prêts à long terme aux Premières Nations admissibles afin de financer des infrastructures essentielles. La monétisation se concentrerait sur des priorités communautaires telles que le logement, l'eau potable, le remplacement des générateurs diesel par de l'énergie propre, la construction d'écoles, de centres de santé, de centres administratifs et d'autres priorités communautaires.

En prenant le logement comme exemple, un financement fédéral annuel de 200 millions de dollars pourrait financer une débenture de l'AFPN de 3,6 milliards de dollars monétisée sur une durée de 20 ans, qui permettrait de construire environ 12 000 maisons aux coûts de construction actuels dont les travaux commenceraient immédiatement. Beaucoup moins de maisons pourraient être construites dans le cadre du modèle actuel de répartition, l'inflation ayant un impact sur les coûts dans les années à venir.

« La monétisation serait un nouvel outil qui pourrait mettre des chantiers en place dès maintenant pour remédier à la grave pénurie d'infrastructures dans nos communautés », a déclaré le président de l'AFPN, Warren Tabobondung, et qui est le chef de la Première Nation Wasauksing en Ontario.

En avril dernier, le Comité permanent des affaires autochtones et du Nord a recommandé que le gouvernement fédéral travaille avec les institutions autochtones pour essayer la monétisation comme moyen de faire la transition du carburant diesel sale à une énergie plus propre dans les communautés autochtones éloignées.

« La monétisation n'est pas une solution miracle qui comblera du jour au lendemain l'énorme écart croissant en matière d'infrastructure », a déclaré le vice-président du conseil d'administration de l'AFPN, Derek Epp, et le chef de la Première Nation Tzeachten en Colombie-Britannique. « Cependant, cela pourrait changer la donne pour les Premières Nations qui se qualifient et qui choisissent de suivre cette voie dans le cheminement vers la réconciliation économique. »

Pour plus d'informations sur la monétisation, veuillez visiter : www.fnfa.ca/monetization/

À propos de l'Autorité financière des Premières Nations (AFPN)

L'AFPN est une institution des Premières Nations à but non lucratif qui joue un rôle essentiel dans le développement social et économique des Premières Nations à travers le Canada en offrant aux Premières Nations admissibles un accès aux marchés financiers à des taux compétitifs. Établie au niveau fédéral par la Loi sur la gestion financière des Premières Nations en 2005, l'AFPN est régie par les Premières Nations, pour les Premières Nations. L'AFPN continue de s'étendre et de se diversifier, cherchant à renforcer sa cote de crédit et à augmenter les avantages financiers pour ses membres en pleine croissance.

SOURCE Autorité financière des Premières Nations

Renseignements: Naomi Mison, Responsable de la communication, Téléphone : 250-768-5253, Courriel : [email protected]