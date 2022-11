Les préinscriptions s'ouvrent le 3 novembre

Le jeu sera lancé dans 170 pays avec la technologie de la chaîne de blocs

Il permettra de créer une économie dans le jeu grâce au jeton de gouvernance et au jeton de jeu

SÉOUL, Corée du Sud, 4 novembre 2022 /CNW/ - Wemade commence aujourd'hui les préinscriptions à son jeu de rôle en ligne multijoueur de masse (JRMM) MIR M : Vanguard et Vagabond (MIR M).

MIR M apporte une touche modernisée à la propriété intellectuelle originale, The Legend of Mir 2, et est une suite de MIR4, le jeu de chaîne de blocs le plus populaire au monde. Il a été lancé en Corée en juin et a été classé parmi les meilleurs jeux et parmi les jeux les plus rentables sur Google Play et l'Apple App Store.

Les préinscriptions au JRMM mobile à succès MIR M de Wemade sont ouvertes (PRNewsfoto/Wemade)

Il reprend le quadrillage en huit et l'affichage de quart du jeu original et adopte une technologie de pointe pour appliquer des graphiques de haute qualité.

Le nouveau système de croissance appelé Mandala libère les joueurs de la joute conventionnelle du jeu axé sur les combats et la croissance et permet un nouveau style de jeu de JRMM.

MIR M Global sera lancé sous le sous-nom « MIR M : Vanguard and Vagabond ». Les joueurs peuvent choisir de devenir une tête d'avant-garde, un personnage de combat qui se concentre sur le pouvoir et la politique, ou un vagabond qui se concentre sur les aventures de donjon, les rassemblements, l'exploitation minière et la pêche.

MIR M Global sera lancé dans 170 pays, à l'exception de la Corée et de la Chine. La version mondiale utilisera DOGMA, le jeton de gouvernance, et DRONE, le jeton de jeu, et créera une économie interjeu à l'aide de HYDRA.

Lien pour se préinscrire MIR M : https://mirmglobal.com/

