SÉOUL, Corée du Sud, 22 octobre 2022 /CNW/ - Selon les dernières nouvelles, Tigon Mobile, une filiale de la société sud-coréenne cotée en bourse Longtu Korea, a révélé le 18 octobre que les préinscriptions pour son JRMM de qualité AAA de GameFi Bless Global avaient dépassé le million de personnes. Une bonne réputation et des attentes élevées de la part des utilisateurs ont contribué à sa croissance exponentielle, qui a attiré une attention massive et suscité des discussions animées dans diverses collectivités.

Le jeu allie la propriété intellectuelle originale de Bless avec la jouabilité P2E (jouer pour gagner), ce qui aide Longtu Korea à faire un pas stratégique vers l'ère du Web 3.0. Avant cela, le GameFi Yulgang Global de la société a déjà reçu de nombreux éloges de la part de plus de 5 millions de joueurs après sa sortie. Il est donc juste de dire qu'avec une conception améliorée et un modèle économique durable, Bless Global créera de nouvelles vagues dans le monde entier et ajoutera du piment au monde du Web 3.0.

Un modèle de propriété intellectuelle populaire éprouvé par le marché allié à un GameFi

Le jeu PC Bless, un JRMM médiéval fantastique développé par Neowiz, a reçu des éloges unanimes de la part des médias pour ses graphismes époustouflants. Bless Unleashed, une nouvelle version de Bless par Neowiz alimenté par la nouvelle UE4, est devenu un autre succès mondial à titre de l'un des meilleurs jeux coréens sur les principales plateformes. Bless a également gagné en popularité en Asie, se classant parmi les 12 meilleurs vendeurs en magasin.

Bless Global a conservé le contenu et le fond originaux de Bless, dépeignant parfaitement un monde médiéval fantastique vivant avec une narration épique et des graphismes de niveau console. Grâce à la diversité de la conception des jeux et des scènes, le jeu a été adapté aux besoins des utilisateurs qui ont des antécédents et des préférences différents.

Son moteur de jeu perfectionné permet de concevoir des scènes enrichies, y compris des scènes multidimensionnelles améliorées, des environnements, des systèmes biologiques, des modèles à comptage multiple et une texture performante. Doté d'un outil aussi puissant, le jeu présente aux joueurs des personnages et des scènes réalistes, en exploitant le pouvoir d'une histoire légendaire.

Dans Bless Global, les joueurs peuvent explorer différentes formes de jeu, comme les donjons, le joueur contre joueur, le joueur contre l'environnement, la collecte de ressources et la culture. Le jeu prend également en charge le minage et les transactions P2E« jouer »« pour gagner ». Contrairement à tous les autres jeux en ligne multijoueur de masse traditionnels, le jeu Web 3.0 Bless Global offre aux joueurs une plus grande flexibilité en matière de propriété, de contrôle et d'échange de leurs actifs et objets de collection dans le jeu.

Un modèle économique 3.0 centré sur les NFT

En rétrospective, le modèle GameFi a connu plusieurs cycles de hauts et de bas. Le modèle GameFi 1.0 conçu par Axie Infinity combinait des jetons non fongibles avec le « jouer »pour gagner ». Mais avec une jouabilité insuffisante, il est vite devenu un feu de paille. Puis vint l'ère du GameFi 2.0, qui était dirigé par Stepn et intégrait les jetons non fongibles dans le fait de faire des activités pour gagner de l'argent. Le modèle a apporté plusieurs améliorations au jeu, mais ce n'était quand même pas suffisant. La jouabilité manquait de diversité, le travail de développement était difficile et la durée de vie était courte. Aucun de ces modèles n'a pu résoudre le problème sous-jacent : les robots et les vendeurs à la sauvette qui profitent du mécanisme pour leur propre intérêt. Avec les deux modèles, les joueurs se concentraient sur les gains et avaient tendance à vendre les jetons qu'ils obtenaient pour récupérer rapidement leur argent. Mais l'entrée coûte cher aux utilisateurs. C'est pourquoi ces modèles ne pouvaient pas durer longtemps. Si l'entreprise ne parvient pas à monétiser le jeu lorsqu'un grand nombre d'utilisateurs y accède, il est très peu probable que l'écologie du jeu puisse être maintenue ou que sa durée de vie soit longue.

Ce n'est qu'à partir de GameFi 3.0 que le grand public a commencé à croire en ce modèle. Le nouvel âge a commencé avec Big Time et Bless Global qui ont appris leurs leçons et ont trouvé quelque chose de nouveau.

Big Time a appliqué le modèle de jeu gratuit (F2P) en fournissant des jetons non fongibles échangeables et des Gears non échangeables dans le jeu, ce qui a assuré une expérience de jeu fluide pour ceux qui ne payaient pas pour gagner et a amélioré celle de ceux qui achetaient des jetons non fongibles (principalement des actifs virtuels comme des Gears, des Ornaments et des Mounts qui n'affecteront pas l'équilibre général du jeu). Il y avait également des plans de suivi « jouer pour gagner » pour s'assurer une base solide d'utilisateurs grâce à la gratuité du jeu et augmenter les revenus en encourageant les utilisateurs du Web 2.0 à rejoindre le monde du Web 3.0. Concentré sur la jouabilité en monde ouvert, Big time n'a cependant qu'un nombre limité d'utilisateurs, et il reste à voir s'il peut réussir.

Bless Global, quant à lui, aurait intégré les avantages des trois modèles mentionnés pour garantir une expérience de jeu ultime à ses utilisateurs.

Abaisser le seuil des nouveaux utilisateurs Bless Global est publié sur la plateforme PocketBuff, qui permet aux utilisateurs de se connecter avec des comptes de médias sociaux classiques - tout le monde peut y accéder. PocketBuff est également intégré à un système de paiement sécurisé qui aide les utilisateurs à acheter des cryptomonnaies avec leur carte de crédit en une minute. Un modèle économique axé sur les jetons non fongibles

L'entreprise ne prévoit pas d'émettre des jetons à court terme. Au lieu de cela, elle se concentrera d'abord sur les jetons non fongibles, les boîtes à mystère et les Gears non échangeables afin de garantir un environnement de jeu agréable, une durée de vie stable des jeux « jouer pour gagner » et un espace suffisant pour l'acquisition des utilisateurs. Prioriser la qualité et la jouabilité Bless Global intègre la propriété intellectuelle et le jeu orginal du Web 2.0 Bless. Les données pertinentes montrent que Bless a attiré des dizaines de millions d'utilisateurs fidèles. Son éditeur, Longtu Korea, a fourni des services de jeux de qualité à plus de 200 millions d'utilisateurs au cours des dix dernières années. Il ne fait aucun doute que la narration unique et la jouabilité diversifiée de Bless Global offriront à ses joueurs une expérience immersive parfaite, ce qui signifie plus d'opportunités pour explorer la valeur des actifs des jetons non fongibles.

Le modèle GameFi Web 3.0 centré sur les jetons non fongibles permet au jeu de se maintenir dans le contexte d'un repli des jetons dans un marché baissier. Entre-temps, il encourage les utilisateurs à se concentrer sur le jeu, pas seulement sur le « jouer pour gagner ». La valeur des actifs est ancrée dans la rareté des articles de jeu et la préférence des joueurs, ce qui aide à bâtir un système de transaction plus fiable. Ce modèle inimitable sera la solution optimale pour l'industrie à l'heure actuelle et à l'avenir, car il a trouvé l'équilibre parfait entre la propriété, la créativité, la collectivité et le jeu lui-même. En rendant le jeu plus interactif et amusant, le modèle transformera également la perception du genre GameFi.

Il est dit que le test bêta de Bless Global commencera officiellement en novembre par plusieurs événements de lancement qui auront lieu dans les prochains jours. Pour ceux et celles qui souhaitent en apprendre davantage, veuillez suivre le représentant de Bless Global sur Twitter pour vous joindre à l'événement plus tôt et obtenir d'autres mises à jour sur le test.

