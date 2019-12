Les Prédictions TMT 2020 de Deloitte prévoient une plus grande accessibilité à l'IA grâce à de nouvelles puces de pointe

Deloitte prédit que plus de 750 millions de puces d'intelligence artificielle (IA) de pointe seront vendues, cette nouvelle génération de technologie amenant l'IA directement dans les appareils

TORONTO, le 12 déc. 2019 /CNW/ - Dans le cadre de la 19e édition de ses Prédictions du secteur Technologies, médias et télécommunications (TMT), Deloitte prévoit que plus de 750 millions de puces d'intelligence artificielle (IA) de pointe seront vendues en 2020, soit plus du double du nombre vendu en 2017, et que ces ventes représenteront 2,6 milliards de dollars US. La nouvelle génération de puces d'IA de pointe amène l'IA directement dans les appareils, que ce soit un téléphone intelligent, un robot ou un capteur, permettant ainsi d'exécuter ou d'accélérer des tâches d'apprentissage machine sans qu'une connexion internet soit nécessaire.

« Nous prévoyons que les ventes de puces d'IA de pointe continueront de progresser environ deux fois plus rapidement que celles de l'ensemble du secteur des puces au cours des prochaines années, affirme Duncan Stewart, directeur de la recherche du secteur Technologies, médias et télécommunications chez Deloitte Canada. Nous anticipons qu'au moins 1,5 milliard d'unités seront vendues d'ici 2024, et ce nombre pourrait être beaucoup plus élevé. »

Les réseaux 5G privés changent la donne pour les entreprises

Deloitte prévoit que plus de 100 entreprises à l'échelle mondiale commenceront à tester le déploiement de réseaux 5G privés d'ici la fin de 2020. La technologie n'en est qu'à ses débuts et les dépenses ne s'élèveront pour le moment qu'à quelques centaines de millions de dollars, mais d'ici 2024, la valeur des équipements et des services mobiles cellulaires destinés aux réseaux privés atteindra des dizaines de milliards de dollars américains par année.

Avec la probabilité que des centaines de milliers d'entreprises déploient des réseaux cellulaires 5G privés au cours de la prochaine décennie, et avec l'introduction de capacités qui seront déterminantes dans un environnement industriel (usines de fabrication, centres logistiques, installations portuaires, etc.), cette technologie pourrait redéfinir la façon dont les entreprises font des affaires.

« Les réseaux 5G privés pourraient constituer la technologie mobile la plus perturbatrice à ce jour, offrant aux entreprises du monde entier des occasions sans précédent de croissance et de gains de productivité, indique Anders McKenzie, associé directeur du secteur Technologies, médias et télécommunications chez Deloitte Canada. Tout comme ça a été le cas par le passé avec les réseaux filaires privés, les réseaux 5G privés sont susceptibles d'être plus sûrs, moins chers et d'offrir de nouvelles fonctionnalités. Par conséquent, l'histoire considérera probablement le 5G non seulement comme une merveille technologique, mais aussi comme une technologie qui aura changé la façon dont le secteur fait des affaires. »

Télévision diffusée par antenne : la persistance surprenante de la télévision terrestre

La télévision diffusée par antenne prospérera en 2020. Deloitte prévoit en effet qu'au moins 1,6 milliard de personnes dans le monde, soit environ 450 millions de foyers, regarderont au moins une partie de leurs émissions de télévision au moyen d'une antenne. Huit pour cent des Canadiens regarderont au moins en partie la télévision par ondes hertziennes, qui est largement disponible, pratique et gratuite dans les zones urbaines, même si souvent ils utiliseront également des services de vidéo sur demande comme Netflix en complément.

En fait, le service de télévision par antenne soutiendra la croissance du secteur de la publicité télévisée, même si l'on s'attend à ce que le nombre de minutes de visionnement de télévision diminue de 5 % en 2020 aux États-Unis, avec des tendances similaires au Canada et dans d'autres pays. On s'attend à cette croissance, parce que les publicités télévisées ne subissent pas la même diminution que les publicités dans certains autres médias traditionnels. Deloitte prévoit que les revenus mondiaux liés à la publicité télévisée augmenteront en dollars (mais pas en proportion du marché publicitaire total) de plus de 4 milliards de dollars US en 2020 et atteindront 185 milliards de dollars US en 2021.

Les Prédictions TMT annuelles de Deloitte donnent un aperçu des principales tendances du secteur des technologies, des médias et des télécommunications à l'échelle mondiale. Elles s'appuient sur des recherches mondiales comprenant des entrevues approfondies avec des clients, des analystes sectoriels, des leaders du secteur à l'échelle mondiale et des professionnels des TMT des cabinets membres de Deloitte. Au cours des cinq dernières années, les Prédictions TMT de Deloitte se sont avérées exactes à plus de 80 % en moyenne.

Voici quelles sont les autres principales prédictions TMT pour 2020 :

Haute vitesse en provenance de l'orbite basse : brancher le monde au monde? - Deloitte prévoit que d'ici la fin de 2020, il y aura plus de 700 satellites en orbite basse terrestre permettant d'offrir un service internet à large bande mondial, contre environ 200 à la fin de 2019. Alors que les fournisseurs de large bande par satellite pourraient se disputer les nouvelles occasions de revenus, ce sont les centaines de millions de personnes qui vivent dans des régions non desservies ou mal desservies qui pourraient en profiter le plus.

Excusez-moi, est-ce une annonce dans votre service vidéo? - Deloitte prévoit que les revenus tirés des services vidéo financés par la publicité (divertissement individuel sur demande) atteindront un montant estimé à 32 milliards de dollars US en 2020. En Amérique du Nord, les offres de services vidéo distribués directement au consommateur ont suivi un modèle d'abonnement sans publicité jusqu'à maintenant, mais on prévoit que le secteur du divertissement individuel sur demande aura une croissance plus rapide ici que dans n'importe quelle autre région, avec une hausse de près de 60 % comparativement à 2018, pour atteindre près de 10 milliards de dollars US.

Virée techno : l'innovation favorise l'« énergie à pédales » - Deloitte prévoit qu'il y aura des dizaines de milliards de déplacements à vélo de plus par année en 2022 qu'en 2019, soit une augmentation d'un point de pourcentage dans la proportion de gens qui utilisent le vélo pour se rendre au travail. Bien que seulement 1 % de la main-d'œuvre totale du Canada, qui compte environ 16 millions de personnes 1 , utilise actuellement le vélo pour se rendre au travail, la technologie (et le vélo électrique en particulier) pourrait inciter plus de Canadiens à pédaler.

Les accessoires ont la cote : les suppléments pour téléphones intelligents rapporteront gros - Deloitte prévoit que les applications, les jeux, les accessoires et les dispositifs auxiliaires pour téléphones intelligents généreront des revenus de 459 milliards de dollars US en 2020 seulement, une hausse de 15 % (58 milliards de dollars US) par rapport à 2019. Les écouteurs filaires, les étuis de téléphone, les protecteurs d'écran et les cartes mémoire sont les articles les plus demandés au Canada. Qui achète le plus? Les 18 à 24 ans, qui possèdent en moyenne huit accessoires pour téléphones intelligents.

Les robots de services professionnels arrivent… partout - Deloitte prévoit que sur près d'un million de robots devant être vendus aux entreprises en 2020, un peu plus de la moitié seront des unités de services professionnels (robots polyvalents, semblables à des chariots), ce qui surpassera probablement les robots industriels (munis de bras) en revenus d'ici 2022. En 2018, avec 172 unités par 10 000 employés, la densité des robots dans le secteur manufacturier au Canada était supérieure à la moyenne mondiale de 99 robots par 10 000 employés.

Des livres audio et des balados plein les oreilles - Deloitte prévoit que le marché mondial du livre audio augmentera de 25 % en 2020 pour atteindre 5 milliards de dollars US. On s'attend également à ce que le marché mondial de la baladodiffusion augmente de 30 % pour atteindre 1,1 milliard de dollars US en 2020. Dix-huit pour cent des Canadiens affirment écouter des balados, dont 60 % qui disent en écouter chaque semaine ou même plus fréquemment.

Les réseaux de diffusion peinent à combler l'appétit insatiable pour la vidéo - Deloitte prévoit que le marché mondial des réseaux de diffusion de contenu atteindra 14 milliards de dollars US en 2020, soit une hausse de plus de 25 % par rapport aux 11 milliards de dollars US estimés en 2019. On prévoit également que le marché fera plus que doubler - pour atteindre 30 milliards de dollars US - d'ici 2025.

La tournée canadienne des Prédictions TMT de Deloitte prend son envol le 14 janvier à Toronto, suivie d'arrêts à Montréal, à Québec, à Vancouver, à Ottawa, à Kitchener-Waterloo et dans d'autres villes canadiennes.

