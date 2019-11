Les Portes ouvertes du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu auront lieu le mercredi 13 novembre dès 18 h 30!

Les visiteuses et visiteurs pourront faire l'expérience du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, un cégep chaleureux à dimension humaine! Les enseignantes et enseignants des programmes d'études ainsi que de nombreux membres du personnel et des étudiantes et étudiants seront présents afin de répondre aux questions et fournir de nombreuses informations par le biais de kiosques ou de présentations de toutes sortes. Une visite guidée d'une dizaine de minutes des principales installations du Cégep sera aussi offerte.