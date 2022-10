Les portes du Salon Industriel de Québec sont officiellement ouvertes!

QUÉBEC, le 4 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La 20e édition du Salon Industriel de Québec (SIQ) est officiellement débutée. Plus de 500 entreprises sont représentées à travers 120 000 pieds carrés d'exposition. Technologies en action, démonstrations de produits, section machine-outil, conférences et réseautage sont à l'honneur pour les trois journées de l'événement.

Représentant des partenaires du Salon Industriel de Québec lors de la cérémonie d'ouverture à Expocité. De gauche à droite, Mme Marie-Josée Morency de CCIGL, M. Denis Beauchemin de Québec International, Mme Lyne Dubois d'Investissement Québec-CRIQ, M. Christian Assouad de STIQ, Mme Marie Gagné de CCTT-Synchronex et MM Michel Lemelin et Éric Pageau. (Groupe CNW/Groupe Pageau)

Depuis 1984, le SIQ est le plus grand événement de ce genre à l'est du Canada. Lors de la cérémonie d'ouverture officielle, plusieurs intervenants et partenaires ont pris la parole pour souligner le retour de cet événement à grand déploiement.

« Pour être honnête, on se pince un peu d'être ici présentement. Après les deux dernières années et demie, disons que le retour de cet événement qui nous tient tellement à cœur est un grand soulagement, et un immense bonheur pour notre équipe, nos exposants et nombre de nos fidèles visiteurs depuis les tout débuts du Groupe Pageau. Mon père a organisé le premier salon industriel en 1984, ici même à Québec. Depuis cette date, nous avons organisé religieusement cet événement avec notre équipe, tous les deux ans. Après l'annulation en 2020, nous avions vraiment hâte de remettre les pieds au Centre de foires pour retrouver l'effervescence du Salon Industriel de Québec », a mentionné Éric Pageau, président du Groupe Pageau et promoteur de l'événement.

De son côté, le président d'honneur du Salon, et directeur en innovation et transformation numérique au CEI Québec chez Québec International, M. Denis Beauchemin, a souligné que : « Dans une dynamique de marchés où les impératifs environnementaux, les technologies émergentes, les enjeux de main-d'œuvre et d'approvisionnement sont des réalités bien présentes, il est essentiel pour l'industrie manufacturière de se démarquer. Pour les acteurs de l'écosystème, le SIQ constitue un moment privilégié pour maximiser les échanges, favoriser la collaboration et le partage de solutions intelligentes et innovantes. Cette initiative, à laquelle je suis heureux de m'associer ainsi que Québec International, vise à mieux accompagner l'industrie manufacturière québécoise pour la rendre encore plus compétitive et assurer sa croissance ».

Plus de 6000 visiteurs sont attendus dans les trois prochains jours afin de découvrir le savoir-faire des exposants et participer aux conférences d'experts. C'est un rendez-vous à Expocité du 4 au 6 octobre 2022!

