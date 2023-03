MONTRÉAL, le 23 mars 2023 /CNW/ - Le Regroupement des associations de pompiers du Québec (RAPQ), du Syndicat des Pompiers du Québec (FTQ) et de l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec (AGSICQ), représentant plus de 1000 gestionnaires de 632 services de sécurité incendie du Québec, ont qualifié aujourd'hui de grand pas l'adoption à l'unanimité des parlementaires canadiens du projet de loi C-224 défendu depuis plus d'un an par la députée libérale de Longueuil-Charles-LeMoyne, Sherry Romanado et qui prévoit formellement l'élaboration d'un cadre national visant à mieux faire connaître les cancers liés à la lutte contre les incendies et à favoriser un meilleur accès à la prévention et au traitement du cancer pour les pompiers.

Les risques d’intoxication et d’émergence de cancers sont de plus en plus nombreux pour les pompiers dans leurs combats du feu. (Groupe CNW/Regroupement des Associations de Pompiers du Québec (RAPQ))

« Cette loi est une grande victoire pour les pompiers de tous les horizons, car elle formalise l'élaboration d'un cadre national visant à mieux faire connaître les cancers liés à la lutte contre les incendies et à favoriser un meilleur accès à la prévention et surtout, au traitement du cancer pour les pompiers » a dit aujourd'hui le porte-parole du Front commun, Chris Ross pour qui cette initiative défendue par la leader adjointe du gouvernement à la Chambre des communes constituait une avancée dans la reconnaissance des maladies occupationnelles, dans la mesure où cette loi permettra d'établir des normes nationales visant à faire reconnaître les cancers au titre de maladies professionnelles, une fois qu'il aura reçu la sanction royale au Sénat l'été prochain.

Monsieur Ross a, de surcroît, cité en exemple le fait que ce cadre national permettra aussi aux pompiers, à l'échelle du Canada, de se soumettre au dépistage périodique de cancers; tout en favorisant la recherche et l'amélioration de la collecte de données sur la prévention et le traitement de cancers liés à la lutte contre les incendies. Celui-ci a rappelé que les recherches montrent que 85 % des décès de pompiers au Canada peuvent être causés par des cancers professionnels; ce qui rend la situation d'autant plus urgente, alors qu'il est clairement démontré que les pompiers jouent un rôle primordial dans notre sécurité au péril de leurs propres vies.

Bien que l'on reconnaisse les avancées en la matière permises par le gouvernement Legault au fil des quelques dernières années, le Front commun estime qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir au Québec : un constat poussé par l'émergence des jours derniers de l'élargissement du nombre de cancers reconnus, passé à 21 en Ontario avec l'ajout des cancers de la thyroïde et de celui du pancréas aux 19 cancers déjà reconnus chez nos voisins ontariens.

« Le travail des pompiers les amène à affronter plus que jamais des risques de contracter toute sorte de cancers, compte tenu de la présence de plus en plus généralisée d'éléments chimiques et synthétiques nocifs dans les matériaux de construction » ont poursuivi les coprésidents de l'AGSICQ, Jean Bartolo et Jean Melançon, citant en cela les benzènes, dioxines, furanes, sous-produits chlorés, les sous-produits cyanurés, les agents retardateurs de flammes et autres comme des tueurs invisibles.

« Il est grand temps qu'au regard de la réalité et des données disponibles qui sont parmi les plus complètes de toutes les professions pour le risque de cancer que le système suive le principe de la justice réparatrice » clame de son côté le président du Syndicat des pompiers et pompières du Québec, Stéphane Chartrand.

Enfin, monsieur Ross a conclu en disant que dans un pays doté de filets de protection sociale et de soins de santé efficaces comme les nôtres, la question fondamentale est essentiellement celle de l'équité et non de la simple survie.

Source : Chris Ross, Président et porte-parole du Front commun

SOURCE Regroupement des Associations de Pompiers du Québec (RAPQ)

Renseignements: Alexandre Dumas, 514 898-4636 (cellulaire), [email protected]