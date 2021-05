Les policiers et policières de la Ville de Sherbrooke lancent un appel à l'aide

SHERBROOKE, QC, le 18 mai 2021 /CNW Telbec/ - Ils étaient plus de 75 policiers et policières de la Ville de Sherbrooke réunis devant le poste de police de la municipalité ce mardi matin afin de dénoncer l'état malsain de leurs relations de travail actuelles.

« C'est un réel cri du cœur que nous voulons lancer ce matin. L'état du climat de travail au sein du Service est actuellement désastreux. Nous vivons présentement un manque total d'ouverture de la part de la direction du Service et des ressources humaines à discuter et communiquer de nos enjeux qui sont réels et importants. Bien que le directeur ait fait une sortie publique la semaine passée afin d'affirmer que la santé mentale des policiers était importante pour lui, rien de nous laisse croire à l'interne que cette affirmation est vraie. Nous avions même affiché sur nos murs des témoignages de nos membres sur ce qu'ils ressentaient au niveau de leurs conditions de travail et la direction a tout simplement jeter aux poubelles l'ensemble des commentaires, sans même prendre le temps de discuter sur les problématiques soulevées par leurs policiers et policières » a tenu à mentionner Éric B. Beaudoin, président de l'Association des policiers et policières de la Ville de Sherbrooke (APPS).

Avec la période estivale qui arrive, le manque de rétention du personnel au sein du Service de police ainsi que les difficultés de recrutement compte tenu de l'état des relations de travail font craindre le pire à l'APPS.

« On connaît un réel exode de nos policiers en ce moment qui s'explique notamment par la perte du sentiment d'appartenance au Service et un désengagement de nos membres en lien avec nos conditions de travail et malheureusement le manque de ressources ne viendra qu'en ajouter sur l'épuisement de nos membres actuels qui se voient maintenant forcer de faire du temps supplémentaire. Il s'agit d'un manque complet de vision de la part de la direction et des ressources humaines de ne pas se préparer davantage aux mois qui s'en viennent. De mettre l'emphase sur l'optimisation des conditions de travail en place, notamment en ce qui concerne les éléments de conciliation travail-famille, permettrait assurément de régler une partie du problème. Mais on se bute à un manque d'ouverture total et nos membres sont épuisés » de renchérir M. B Beaudoin.

L'Association demande encore l'intervention des élus concernés par ce dossier soit M. Steve Lussier maire de la Ville de Sherbrooke et Mme Danielle Berthold conseillère municipale et présidente du comité de la Sécurité publique. Nous invitons les journalistes à poser la question à ces-derniers, comptez-vous rencontrer la partie syndicale afin d'être en mesure d'avoir le portrait global et afin d'être apte à intervenir si le besoin y est?

« Nous espérons voir une démonstration de leadership de la part de nos élus afin qu'ils puissent faire changer les choses, que le climat de travail redevienne sain pour le salut de nos membres et afin que les négociations de nos conditions de travail puissent reprendre. Nous sommes optimistes qu'une intervention de leur part puisse venir faire la différence » de conclure M. B. Beaudoin.

SOURCE Association des policiers et policières de la Ville de Sherbrooke

Renseignements: Éric B. Beaudoin, président, Association des policiers et policières de la Ville de Sherbrooke, (819) 571-3732