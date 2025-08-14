Le couple de Cache Bay célèbre un gain de 34 millions de dollars au tirage Boule d'or de LOTTO 6/49

TORONTO, le 14 août 2025 /CNW/ - Après 36 ans de mariage, Joe et Lise Ménard, de Cache Bay, en Ontario, chérissent toujours leur soirée d'amoureux du vendredi, qui consiste en une sortie au restaurant et un arrêt au magasin pour acheter leurs billets de loterie hebdomadaires. Ils passent ensuite le reste du chemin de retour à la maison à bavarder de leurs aspirations et de leurs rêves.

C'est grâce à l'une de ces soirées comprenant un achat de loterie que ces deux amoureux sont devenus les plus récents millionnaires de l'Ontario. Joe et Lise ont remporté le gros lot de 34 millions de dollars au tirage Boule d'or de LOTTO 6/49, le 21 juin 2025.

Pendant leur célébration des gagnants à Toronto, Joe et Lise, qui se sont tenu la main tout au long des festivités, ont raconté ce qui a mené à cet incroyable gain inattendu. « Nous achetons toujours nos billets de loterie le vendredi lors de notre soirée romantique, a expliqué Lise. Nous nous sommes arrêtés à une station-service et j'avais d'anciens billets dans mon sac à main. J'ai alors demandé à Joe de les vérifier après avoir mis de l'essence dans la voiture. »

« Lorsque je suis entré pour payer l'essence, j'ai demandé au commis de vérifier mes billets, a ajouté Joe. Après avoir constaté qu'ils n'étaient pas gagnants, le préposé m'a demandé si je voulais rejouer mes numéros. J'utilise habituellement la Mise-éclair pour acheter mes nouveaux billets, mais cette fois, j'ai repris les mêmes numéros. »

« Quand j'ai entendu aux nouvelles qu'un billet gagnant du tirage Boule d'or de LOTTO 6/49 avait été vendu dans le Nord de l'Ontario, j'ai eu le présentiment que nous avions le billet gagnant, a-t-il poursuivi. Ce n'est qu'en soirée que Lise a vérifié les billets sur son téléphone avec l'appli d'OLG. »

Lise se rappelle ne pas en croire ses yeux lorsqu'elle a vu le message de billet gagnant sur son téléphone. « J'ai failli avoir une crise cardiaque. Je répétais "Joe! Joe! Joe!" Au début, il pensait que nous avions gagné 34 000 $, et je ne cessais de lui dire de regarder tous les zéros! »

Le couple de retraités a voulu annoncer la nouvelle à leurs enfants immédiatement. « Ils ne croyaient pas ce que nous leur disions, a confié Lise. Ils pensaient que nous leur jouions un tour, mais lorsque je leur ai envoyé une capture d'écran du message de l'appli d'OLG disant que nous avions gagné 34 millions de dollars, ils se sont mis à hurler. Ils étaient tellement contents pour nous. »

Joe et Lise se sont rencontrés lorsque Joe a invité Lise à l'accompagner au bal des finissants du secondaire, et ils sont inséparables depuis. Bien qu'ils aient tous deux travaillé fort toute leur vie, ils disent avoir toujours été très économes. Ils admettent que ce gain facilitera maintenant la vie de leur famille. « Ce qui a toujours le plus compté pour nous est de prendre soin de nos enfants de notre mieux, a déclaré Lise avec émotion. Dorénavant, mes enfants n'auront plus de soucis à se faire. Chaque fois qu'ils auront besoin de quelque chose, nous serons là pour les aider. »

Voyager à travers le Canada est un rêve qui est sur le point de se réaliser pour Joe et Lise, puisqu'ils prévoient visiter les deux côtes et s'arrêter dans toutes les grandes villes canadiennes en chemin.

Joe veut également tenir une promesse qu'il avait faite à Lise toutes les fois où ils rentraient chez eux après leur soirée romantique. « J'ai toujours voulu lui offrir une maison de rêve, et maintenant elle pourra l'avoir. » Lise dit qu'il y a une chose toute spéciale qu'elle souhaite avoir dans cette maison. « J'ai toujours rêvé d'une énorme table à laquelle nous pourrions tous nous assoir en famille pour partager des repas et célébrer ensemble pendant les fêtes. Plus besoin de nous éparpiller un peu partout dans la maison - nous serons tous ensemble maintenant. »

Mécanicien à la retraite, Joe aime encore travailler sur des voitures d'époque, et il veut faire un achat spécial. « Depuis que j'ai 16 ans, je rêve d'une voiture dynamisée. Je vais maintenant en avoir une! »

Joe s'engage également à tenir une autre promesse de longue date qu'il a faite à son épouse. Lise porte fièrement une fausse bague à diamant que Joe a fabriquée à la blague pour leur 15e anniversaire de mariage en soudant un gros cristal de fantaisie sur un écrou en acier. « Elle aura maintenant une véritable bague à diamant pour m'avoir enduré pendant toutes ces années », a dit Joe, les yeux brillants.

Alors que les Ménard commencent à s'habituer au fait que ce gain à la loterie les aidera à améliorer leur façon de vivre, ils admettent tous les deux que l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre et pour leur famille a toujours été fort et que rien ne changera. Lise est devenue très émotive en décrivant leur vie commune. « Joe se plaît toujours à dire : "Ce que Maman veut, Maman l'aura". Même si nous ne sommes pas très riches, il m'a toujours donné ce que je voulais sans jamais se dérober. Il est mon meilleur ami et il le sera toujours. »

Joe, qui aime faire des blagues, a déclaré : « Maintenant que nous avons gagné cet argent, les gens vont changer le nom de notre petite ville - située entre Sudbury et North Bay - de Cache Bay à CA$H Bay! »

Les Ménard ont acheté leur billet gagnant à la station-service Arrowhead, sur le chemin Osprey Miikan, dans la Première Nation de Nipissing, près de North Bay.

