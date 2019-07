Les plus importants groupes de réflexion culturels se réunissent à Chengdu pour discuter du développement culturel de la ville et des possibilités qui s'offrent à elle

Pour la toute première fois, le symposium a publié le rapport intitulé World's New Growth Cities Charm Index on Cultural Creativity (indice de charme des villes du monde en pleine croissance en matière de créativité culturelle) commandé par Nielsen, une société de recherche et d'analyse de données de renommée mondiale. Le rapport analyse les six dimensions du pouvoir économique d'une ville (le pouvoir d'achat de la ville, sa puissance culturelle douce, sa capacité d'innovation, sa capacité de rassembler des talents et son influence à l'échelle internationale) pour calculer l'indice de charme relatif à la créativité culturelle et met sur pied un système d'indice d'évaluation pour mesurer le développement d'une ville en matière de culture et d'innovation. Selon ce rapport, Chengdu est une ville qui allie culture et innovation, et celle-ci se destine à devenir l'une des villes connaissant la croissance la plus rapide au monde au cours des dix prochaines années.