Le Cirque du Soleil, Bruno Mars, Dave Chappelle sont parmi les artistes de renom qui seront de retour sur la « Strip » en juillet

LAS VEGAS, 2 juillet 2021 /CNW/ - MGM Resorts International , géant mondial du divertissement live et du sport, donne le coup d'envoi du retour de Las Vegas en tant que capitale mondiale du divertissement en confirmant la présence sur scène ce mois-ci de quelques-uns des plus grands noms de l'industrie, tels que le spectacle « O » du Cirque du Soleil, Bruno Mars, Dave Chappelle, Conor McGregor et plusieurs autres.

Hier soir, l'un des spectacles les plus vendus de tous les temps - « O » du Cirque du Soleil, chef-d'œuvre acrobatique acclamé par plus de 17 millions de personnes à travers le monde - a célébré son grand retour sur scène au Bellagio, après 16 mois de pause, devant une salle comble et enthousiaste. Avant de remonter sur scène, les artistes et l'équipe du spectacle aquatique emblématique ont défilé dans l'hôtel, accueillis par les employés du Bellagio, et ravi des milliers de fans présents sur place. Cette production phare du Cirque du Soleil met en scène des acrobates incroyables et des nageuses synchronisées de classe mondiale qui effectuent des plongeons audacieux de 60 pieds de haut dans un bassin de 1,5 million de gallons.

« Au cours des 16 derniers mois, nous avons attendu patiemment de raviver le pouls de Las Vegas avec nos spectacles à grand déploiement, nos événements sportifs et notre vie nocturne animée - et ce week-end marque une étape importante pour le rétablissement complet de notre ville », a déclaré Bill Hornbuckle, président et chef de la direction de MGM Resorts International. « Des millions de personnes, provenant de partout dans le monde, nous choisissent comme destination de voyage afin de découvrir les divertissements uniques que seule la ville de Las Vegas sait offrir. Avec l'annonce du retour de grands noms tels que Bruno, Chappelle et le Cirque, on leur fait savoir qu'il est temps de revenir nous voir. »

Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil, a également déclaré : « "O" a été une source de grande fierté pour le Cirque du Soleil, et un favori des fans, depuis son ouverture au Bellagio en 1998. Alors que nous continuons à regarder droit devant avec un espoir renouvelé, la réouverture de l'un des spectacles qui a fait du Cirque du Soleil ce qu'il est aujourd'hui -- un leader mondial du divertissement live -- est un moment que nous désirions célébrer en grande pompe. L'entracte est terminé ! Que le spectacle commence. »

À partir du mois de juillet, MGM Resorts accueillera de nouveau un grand nombre d'artistes et d'événements prisés par les visiteurs dans ses propriétés de Las Vegas :

« O » du Cirque du Soleil a fait son grand retour au Bellagio le 1 er juillet et sera suivi de Michael Jackson ONE au Mandalay Bay le 19 août et du spectacle The Beatles LOVE au Mirage le 26 août. Pour de plus amples informations, ou pour vous procurer des billets, cliquez ICI .

a fait son grand retour au Bellagio le 1 juillet et sera suivi de au Mandalay Bay le 19 août et du spectacle au Mirage le 26 août. Pour de plus amples informations, ou pour vous procurer des billets, cliquez . Bruno Mars sera le premier artiste à retourner sur la scène du Park Theater de l'hôtel Park MGM le 2 juillet, offrant deux représentations tous les week-ends de juillet, avec des dates additionnelles prévues en 2021. Pour vous procurer des billets ou des forfaits VIP, rendez-vous sur parkmgm.com .

sera le premier artiste à retourner sur la scène du Park Theater de l'hôtel Park MGM le 2 juillet, offrant deux représentations tous les week-ends de juillet, avec des dates additionnelles prévues en 2021. Pour vous procurer des billets ou des forfaits VIP, rendez-vous sur . L'emblématique MGM Grand Garden Arena prépare la scène pour quatre spectacles à guichets fermés de Dave Chappelle les deux premiers week-ends du mois, à partir du 2 juillet. Pour en savoir plus sur l'offre de divertissements à l'hôtel MGM Grand, visitez mgmgrand.com .

les deux premiers week-ends du mois, à partir du 2 juillet. Pour en savoir plus sur l'offre de divertissements à l'hôtel MGM Grand, visitez . L'offre de divertissement du Mirage s'élargit avec Shin Lim à partir du jeudi 1 er juillet et le programme Aces of Comedy de retour en juillet avec des humoristes comme Tom Segura , Chelsea Handler , Gabriel Iglesias et Bill Maher confirmés jusqu'à la fin 2021. Pour plus d'informations, rendez-vous ICI.

à partir du jeudi 1 juillet et le programme de retour en juillet avec des humoristes comme et confirmés jusqu'à la fin 2021. Pour plus d'informations, rendez-vous Le T-Mobile Arena accueillera l'UFC 264 : Poirier vs McGregor 3 le samedi 10 juillet, suivi de Fury vs Wilder III , samedi 24 juillet. Pour des renseignements au sujet de l'aréna ou pour vous procurer des billets, rendez-vous sur tmobilearena.com .

le samedi 10 juillet, suivi de , samedi 24 juillet. Pour des renseignements au sujet de l'aréna ou pour vous procurer des billets, rendez-vous sur . On The Record , le club Speakeasy de l'hôtel Park MGM, rouvrira ses portes le vendredi 2 juillet. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ontherecordlv.com .

, le club de l'hôtel Park MGM, rouvrira ses portes le vendredi 2 juillet. Pour plus d'informations, rendez-vous sur . La série Concerts on the Beach au Mandalay Bay Beach débutera le 4 juillet avec Sublime with Rome . Pour vous procurer des billets ou pour de l'information sur les spectacles Concerts on the Beach, rendez-vous ICI .

au Mandalay Bay Beach débutera le 4 juillet avec Pour vous procurer des billets ou pour de l'information sur les spectacles rendez-vous . La Michelob ULTRA Arena au Mandalay Bay accueillera les équipes masculines et féminines USA Basketball à partir du 6 juillet, alors qu'elles participeront à des camps d'entraînement et prendront part à plusieurs matchs d'exhibition pendant cinq jours avant leur départ pour Tokyo . Pour vous procurer des billets, rendez-vous ICI .

à partir du 6 juillet, alors qu'elles participeront à des camps d'entraînement et prendront part à plusieurs matchs d'exhibition pendant cinq jours avant leur départ pour . Pour vous procurer des billets, rendez-vous . Le dîner-spectacle le plus ancien de la « Strip » de Las Vegas , Tournament of Kings, revient dès le mercredi 14 juillet. Pour plus de détails ou pour des billets, rendez-vous ICI .

Le retour de ces spectacles vient compléter le solide calendrier de divertissements que MGM Resorts a progressivement regarni au cours des huit derniers mois, notamment David Copperfield, Jabbawockeez et Brad Garrett's Comedy Club à l'hôtel MGM Grand ; Carrot Top et Fantasy au Luxor ; Terry Fator au New York-New York ; et, les Australian Bee Gees ainsi que Thunder from Down Under à l'hôtel Excalibur. MGM Resorts, chef de file mondial dans le domaine du divertissement, possède plus de 20 arénas, théâtres et sites événementiels de renommée mondiale, affichant des ventes de 8 millions* de billets par an pour des événements devant audience, allant d'artistes de renommée tels que les Rolling Stones, Cher et Bruno Mars, à des festivals de musique animés et à certains des plus grands affrontements de l'histoire des sports de combat.

*Chiffres avant la pandémie

