TORONTO et SAN FRANCISCO, le 4 nov. 2021 /CNW/ - Afterpay (ASX: APT), le chef de file des paiements « Achetez maintenant, payez plus tard », a annoncé aujourd'hui que l'entreprise s'était associée à plusieurs nouveaux grands détaillants de mode, de vêtements et de beauté au Canada, incluant Boohoo, Pretty Little Thing, Running Room, Mondetta, West Coast Kids et HBX, la branche de détail de HYPEBEAST - offrant aux acheteurs un moyen plus flexible et pratique de payer pour tous leurs essentiels des Fêtes.

Un peu plus d'un an après le lancement dans la région, Afterpay est devenu le mode de paiement préféré des acheteurs milléniaux et de la génération Z. Les plus grands acheteurs canadiens utilisent la plateforme 30 x par année, et 54 % des clients affirment qu'ils ne compléteront pas un achat si Afterpay n'est pas offert ou trouveront un autre détaillant qui offre le service. Cette fidélité signifie également que les clients commencent leur expérience de magasinage avec Afterpay, et que 70 % des clients ont découvert une nouvelle marque grâce à la plateforme[1].

Ash Modha, fondateur et PDG de Mondetta a affirmé : « Nous avons choisi de nous associer à Afterpay en raison de son engagement à aider les consommateurs à dépenser d'une manière pratique, sûre et facile. Le fait qu'Afterpay ne procède à aucune vérification de crédit externe et ne permet pas l'endettement des clients correspond parfaitement à nos valeurs en tant qu'entreprise certifiée BCorp. En offrant Afterpay, nous avons été en mesure de rejoindre des clients de grande valeur, ce qui a entraîné des avantages considérables, incluant une augmentation par 20 du taux de référence standard de notre site Web et une hausse de 44 % de la valeur moyenne des commandes. »

Ryann Carruthers, directeur général d'Afterpay Canada a affirmé : « Alors que nous nous préparons pour la période de magasinage des Fêtes, nous sommes très heureux de nous associer à une gamme aussi intéressante de nouvelles marques et d'offrir à nos clients canadiens encore plus d'endroits pour magasiner de façon responsable et payer au fil du temps, en utilisant leur propre argent. Les marchands qui s'associent à Afterpay attireront de jeunes clients fidèles et hautement engagés, ce qui mènera à une augmentation du trafic et des ventes. »

Les nouveaux marchands se joindront au réseau déjà très vaste d'Afterpay qui comprend 100 000 détaillants dans le monde, ce qui permet aux clients de recevoir des articles immédiatement et de payer au fil du temps, sans frais. Les marchands profitent de la base de près de 20 millions de clients en Amérique du Nord, et durant 2021, Afterpay a référé environ 1 million de clients par jour à ses partenaires via son catalogue d'achats. [2]

À propos d'Afterpay Limited

Afterpay Limited (ASX: APT) transforme la façon dont nous payons en permettant aux clients de recevoir des produits immédiatement et de payer leurs achats en quatre versements, toujours sans intérêt. Le service est entièrement gratuit pour les clients qui paient à temps, ce qui aide les gens à dépenser de façon responsable en évitant d'avoir à payer des intérêts et des frais ou d'avoir des dettes pendant longtemps. En date du 30 juin 2021, près de 100 000 détaillants parmi les plus populaires au monde offraient le service Afterpay, et près de 20 millions de clients à travers le monde l'avaient utilisé.

Afterpay est actuellement offert en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Italie et en Espagne, où il est connu sous le nom de « Clearpay ». Afterpay a comme mission de contribuer à une économie au sein de laquelle tout le monde est gagnant.

