Les plus grands experts en matière de verres de contact dissipent les faussetés relatives aux moyens de protection contre le coronavirus COVID-19 pour le compte des porteurs de lentilles

Des chercheurs du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis donnent des lignes directrices en matière de port et de manipulation sécuritaires; la désinfection et le lavage minutieux des mains sont des facteurs importants

WATERLOO, Ontario, 13 mars 2020 /CNW/ - Trois des chercheurs les plus publiés de la planète en matière de santé oculaire veulent contrer la désinformation qui circule à propos du port de verres de contact et de lunettes dans le cadre de la pandémie du nouveau coronavirus, COVID-19.

Lyndon Jones, directeur du CORE (Centre de formation et de recherche oculaires) de l'University of Waterloo (Canada), Philip Morgan, directeur d'Eurolens Research à l'University of Manchester (Royaume-Uni), et Jason Nichols, vice-président associé à la recherche et professeur à la faculté d'optométrie Birmingham de l'University of Alabama (États-Unis) et aussi rédacteur en chef de Contact Lens Spectrum, conseillent aux professionnels des soins oculaires et aux consommateurs d'adopter des pratiques fondées sur des données probantes.

Le port de verres de contact est sécuritaire . En dépit des mythes et de la désinformation qui ont fait surface dans les 48 dernières heures, le port de verres de contact demeure un moyen sécuritaire et très efficace pour corriger la vue de millions de personnes dans le monde entier.

. En dépit des mythes et de la désinformation qui ont fait surface dans les 48 dernières heures, le port de verres de contact demeure un moyen sécuritaire et très efficace pour corriger la vue de millions de personnes dans le monde entier. Le lavage adéquat des mains est essentiel . Toute personne portant des lentilles de contact ou des lunettes doit absolument laver longuement et soigneusement ses mains avec de l'eau et du savon, puis les sécher avec du papier absorbant non utilisé. Celles et ceux qui portent des verres de contact doivent le faire avant la mise en place et le retrait des lentilles.

. Toute personne portant des lentilles de contact ou des lunettes doit absolument laver longuement et soigneusement ses mains avec de l'eau et du savon, puis les sécher avec du papier absorbant non utilisé. Celles et ceux qui portent des verres de contact doivent le faire avant la mise en place et le retrait des lentilles. Il faut désinfecter les verres de contact . Toute personne portant des lentilles de contact doit jeter chaque soir les lentilles jetables qu'elle utilise ou désinfecter régulièrement les lentilles prévues pour un mois ou deux semaines en respectant les consignes du fabricant ou d'un professionnel des soins de la vue.

. Toute personne portant des lentilles de contact doit jeter chaque soir les lentilles jetables qu'elle utilise ou désinfecter régulièrement les lentilles prévues pour un mois ou deux semaines en respectant les consignes du fabricant ou d'un professionnel des soins de la vue. Il faut désinfecter les lunettes . Certains virus comme le COVID-19 peuvent survivre sur des surfaces dures pendant des heures et des jours et se retrouver ensuite sur les doigts et le visage des personnes qui portent des lunettes. Cela est d'autant plus vrai pour les personnes presbytes (qui ont généralement plus de 40 ans). Comme la plupart des personnes presbytes doivent porter des lunettes pour lire, elles peuvent les mettre et les enlever à plusieurs reprises chaque jour. Ce groupe d'âge semble faire partie de la population la plus susceptible d'être touchée par le COVID-19 en comparaison avec les porteurs de lentilles de contact généralement plus jeunes.

. Certains virus comme le COVID-19 peuvent survivre sur des surfaces dures pendant des heures et des jours et se retrouver ensuite sur les doigts et le visage des personnes qui portent des lunettes. Cela est d'autant plus vrai pour les personnes presbytes (qui ont généralement plus de 40 ans). Comme la plupart des personnes presbytes doivent porter des lunettes pour lire, elles peuvent les mettre et les enlever à plusieurs reprises chaque jour. Ce groupe d'âge semble faire partie de la population la plus susceptible d'être touchée par le COVID-19 en comparaison avec les porteurs de lentilles de contact généralement plus jeunes. Il faut interrompre le port de lentilles qu'en cas de maladie . Il est conseillé à une personne malade de cesser de porter ses verres de contact, comme c'est le cas avec d'autres types de maladie.

. Il est conseillé à une personne malade de cesser de porter ses verres de contact, comme c'est le cas avec d'autres types de maladie. Il n'a pas été démontré que les lunettes sont un moyen de protection . Aucune preuve scientifique ne confirme que le port de lunettes protège contre le COVID-19 ou d'autres formes de transmission virale.

Un article récent révisé par les pairs et publié dans Contact Lens and Anterior Eye s'intéresse à la manière dont les pratiques de lavage des mains pourraient influer sur l'apparition de cas d'inflammation de la cornée et de kératite d'origine microbienne découlant du port de lentilles de contact.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ainsi que l'Organisation mondiale de la Santé recommandent aux gens de laver souvent leurs mains pour réduire les risques de contracter le virus. Plus précisément, on recommande à la population de :

Se laver souvent les mains avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes, plus particulièrement si la personne a été dans un lieu public, ou si elle éternue, tousse ou se mouche.

En l'absence de savon et d'eau, il faut utiliser un désinfectant pour les mains contenant au moins 60 % d'alcool. Il faut couvrir toute la surface des mains et frotter celles-ci ensemble jusqu'à ce qu'elles soient sèches.

Il faut éviter de toucher les yeux, le nez et la bouche avec des mains sales.

Dans certains milieux, pour prodiguer des soins aux patients, il faut porter de l'équipement de protection oculaire personnelle homologué (masques médicaux, lunettes de protection et écrans faciaux) (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf).

À propos des experts

Le Centre for Ocular Research & Education (CORE) a été créé en 1988 à la School of Optometry & Vision Science de l'University of Waterloo. Au cours des trois décennies qui ont suivi, l'organisme, qui comptait à l'origine trois personnes, est devenu un carrefour florissant de recherche fondamentale et appliquée, collaborant avec des commanditaires, des organismes et des chercheurs issus des biosciences avancées, de la recherche clinique et de l'éducation. Son intégrité indiscutable et ses résultats de la plus haute qualité sont au cœur des percées les plus éminentes en matière de santé oculaire. Aujourd'hui, le directeur Lyndon Jones et les quelque 50 membres de son équipe servent une gamme de secteurs ophtalmiques, dont les appareils médicaux, les produits pharmaceutiques oculaires, les technologies numériques et autres, mettant l'accent sur le segment antérieur. Pour en savoir plus, veuillez consulter le core.uwaterloo.ca.

Eurolens Research at the University of Manchester est un groupe de recherche spécialisé en matière de verres de contact et de surfaces oculaires qui a vu le jour en 1990. Le groupe est dirigé par le professeur Philip Morgan, qui est aussi responsable de la faculté d'optométrie et sous-chef de la division de pharmacie et d'optométrie à l'université. Le professeur Morgan est président sortant de l'International Society for Contact Lens Research et vice-président de l'International Association of Contact Lens Educators.

Jason J. Nichols, OD, MPH, Ph. D. est vice-président associé à la recherche auprès du bureau du vice-président à la recherche à l'University of Alabama at Birmingham et professeur à la faculté d'optométrie. Il mène aussi activement des travaux de recherche sur les verres de contact et les surfaces oculaires et encadre des doctorants et des chercheurs. Il prononce de nombreuses allocutions et écrit abondamment sur les lentilles de contact et les conditions de surface oculaire, comme la sécheresse oculaire et l'affection de la glande de Meibomius. Le Dr Nichols est actuellement rédacteur pour le compte de Contact Lens Spectrum et Contact Lenses Today®, dont les publications atteignent plus de 50 000 praticiens des soins oculaires dans le monde. Il préside aussi le Global Specialty Lens Symposium, soit la plus grande réunion en Amérique du Nord vouée aux lentilles de contact. Le Dr Nichols est également rédacteur associé auprès d'Eye and Contact Lens et il siège au conseil éditorial de The Ocular Surface. Le Dr Nichols est diplômé de la section optométrie environnemental et santé publique (Public Health and Environmental Optometry) de l'American Academy of Optometry (AAO), et aussi de la section cornée, lentilles de contact et technologie réfractive (Cornea, Contact Lenses, and Refractive Technology) de l'AAO. Il a notamment remporté trois bourses Ezell et le prix Borish de l'American Academy of Optometry, de même que le Distinguished Scholar and Fellow de National Academies of Practice.

