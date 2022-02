Une démarche qui démontre l'engagement continu des producteurs laitiers

en matière de durabilité environnementale

OTTAWA, ON, le 2 févr. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, les Producteurs laitiers du Canada (PLC) ont dévoilé leur objectif visant la carboneutralité pour la production laitière à la ferme d'ici 2050, avec un objectif intérimaire en 2030.

Cette annonce vient mettre en lumière tous les efforts constants investis par l'industrie laitière en lien avec la gestion environnementale, alors qu'une grande partie du travail nécessaire pour atteindre cet objectif est déjà commencée. Par exemple, de 1990 à 2019, les producteurs laitiers canadiens ont réduit l'empreinte carbone de la production laitière de 22 % grâce à l'amélioration des pratiques de gestion.

« Depuis des générations, les producteurs laitiers canadiens ont été les gardiens des terres, adaptant leurs pratiques en fonction des résultats de la recherche et de l'innovation, » déclare Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada. « Notre leadership en matière de durabilité est déjà reconnu à l'échelle internationale, étant donné que notre empreinte carbone par litre de lait produit est l'une des plus faibles. »

Cet objectif est non seulement conforme à l'objectif du gouvernement du Canada, consistant à être carboneutre d'ici 2050, mais aussi aux engagements internationaux. L'Accord de Paris, par exemple, vise à favoriser la résilience climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu'à répondre aux changements climatiques par une démarche orientée vers un avenir à plus faible teneur en carbone. L'automne dernier, les PLC se sont joints à 11 des plus grandes organisations laitières du monde pour soutenir Pathways to Dairy Net Zero (Parcours pour atteindre la carboneutralité en production laitière), un engagement parrainé par la Plateforme mondiale des produits laitiers visant l'atteinte de la carboneutralité.

« À l'échelle mondiale, des travaux sont en cours pour réduire les émissions et diminuer les coûts directs des changements climatiques sur notre santé, notre environnement et notre économie, » déclare Steven Guilbeault, ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique. « Tous les secteurs économiques et toutes les régions doivent fournir un effort pour réduire les émissions. L'engagement des Producteurs laitiers du Canada à atteindre la carboneutralité témoigne d'un leadership important, et notre gouvernement continuera de soutenir nos efforts collectifs pour y parvenir. »

« Le gouvernement fédéral a fixé cet objectif, mais il ne peut l'atteindre qu'avec le soutien des partenaires de l'industrie, » a ajouté M. Lampron. « Pour atteindre cet objectif, les producteurs laitiers devront s'adapter, mais il faut aussi que des programmes d'appui gouvernementaux soient mis en place. » L'atteinte de la carboneutralité pourra être réalisée par la réduction des émissions et la compensation des GES. D'autres stratégies comprendront des cibles qualitatives concernant les sols et les terres, l'eau, la biodiversité, les déchets et l'énergie.

« Nous nous sommes engagés à atteindre un objectif, nous avons établi les principales stratégies et nous allons maintenant nous engager avec les producteurs laitiers dans le développement d'un ensemble d'actions ou de projets parmi lesquels les producteurs pourront faire des choix pour faire progresser la durabilité, tout en respectant le caractère unique de chaque ferme, » a conclu M. Lampron.

À PROPOS DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) sont l'organisme national de politique, de lobbying et de promotion qui représente les producteurs laitiers canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier dans notre pays. Ils visent également à maintenir des politiques qui favorisent la durabilité de la production laitière canadienne en plus de promouvoir les produits laitiers et leurs avantages pour la santé.

