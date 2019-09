Les plateformes de minage BitHarp créent de nouvelles possibilités aux investisseurs

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande, 17 septembre 2019 /CNW/ - Lyre Miner et Harp Miner, deux plateformes de minage de cryptomonnaies lancées récemment par www.BitHarp.com, ont ouvert aux investisseurs de tous types d'excellentes possibilités d'investissement. Contrairement à la plupart des produits similaires sur le marché, ces deux plateformes de minage sont spécialement conçues et configurées pour faire réaliser aux débutants un retour sur investissement décent, sans se plonger nécessairement dans les aspects techniques du minage. Plus important encore, les plateformes de minage BitHarp affichent un retour compétitif sur capital investi.

La rentabilité des plateformes de minage dépend en grande partie de leur consommation d'énergie et de leur puissance de hachage (traitement). En consommant 600 et 2400 W d'énergie, respectivement, Lyre Miner et Harp Miner se prêtent au minage de Bitcoin, Litecoin, Ethereum et Dash, avec des puissances de taux de hachage extraordinairement élevées. Ces deux plateformes sont prêtes à l'emploi à domicile, au bureau et dans un centre de données.

Voici, en termes de puissances d'exécution, le taux de hachage de Lyre Miner et Harp Miner :

Bitcoin : 335 TH/s (Lyre Miner) et 2000 TH/s (Harp Miner)

Litecoin : 55 GH/s (Lyre Miner) et 300 GH/s (Harp Miner)

Ethereum : 14 GH/s (Lyre Miner) et 75 GH/s (Harp Miner)

Dash : 9 TH/s (Lyre Miner) et 50 TH/s (Harp Miner)

Les deux mineurs de BitHarp peuvent être utilisés à domicile parce qu'ils fonctionnent sans générer beaucoup de bruit ou de chaleur. Dotée d'une interface utilisateur/opérateur à écran tactile, Lyre Miner est extrêmement facile à utiliser ou à surveiller, peut miner une pièce à la fois et offre la possibilité d'alterner.

De son côté, Harp Miner, une plateforme à refroidissement liquide direct (DLC), donne la priorité à la sécurité ultime et affiche une puissance à haut taux de hachage. La conception spécifique le rend tolérant aux pannes et le produit est capable d'éliminer les risques potentiels souvent associés au refroidissement par liquide.

Pour en savoir plus sur Lyre Miner et Harp Miner, rendez-vous sur https://www.bitharp.com/.

À propos de BitHarp

BitHarp, fabricant de cryptomonnaies établie en Nouvelle-Zélande, propose les plateformes de minage les plus souples et les plus performantes conçues pour faciliter le minage et rendre l'activité plus rentable pour les investisseurs.

