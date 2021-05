57 % de la génération Z et des Millénariaux préfèrent commander et payer à la table en utilisant leur appareil mobile, plutôt que via un serveur informatique.

La fréquence des plats à emporter et des livraisons a quadruplé chez la majorité des Canadiens pendant la pandémie ; 24 % disent qu'ils sont plus susceptibles de continuer à choisir ces options que de visiter un restaurant après la pandémie.

TORONTO, le 18 mai 2021 /CNW/ - Le retour des Canadiens dans les restaurants sera plus numérique et complété par un nouvel attrait développé envers la livraison, selon un nouveau sondage réalisé par Clover® de Fiserv.

Les expériences numériques feront partie intégrante des repas en personne, à partir du moment où une commande est passée jusqu'à la minute où la facture est payée, et les consommateurs sont prêts à accepter ce changement. Parmi les répondants de la génération Z et des Millénariaux (âgés de 18 à 34 ans), 57 % ont déclaré préférer commander et payer à la table en utilisant leur propre appareil mobile plutôt que via un serveur. Les jeunes générations ne sont pas seules, puisque plus du tiers (35 %) des 35 à 54 ans ont dit la même chose. De plus, 31 % des 18-34 ans et 10 % des 35-54 ans seraient plus susceptibles de fréquenter un restaurant proposant cette option de paiement.

La nouvelle enquête, menée par la société de services de données Maru/Blue, a également révélé que la pandémie a créé un penchant pour la livraison. Avant la pandémie, la majorité des Canadiens (51 %) commandaient des plats à emporter ou en livraison une à deux fois par mois. Depuis le début de la pandémie, la majorité des Canadiens (52 %) commandent des plats à emporter ou des livraisons une à deux fois par semaine, ce qui fait plus que quadrupler la fréquence. Et 11 % d'entre eux effectuent des commandes à emporter ou des livraisons trois fois ou plus par semaine, un chiffre qui grimpe à 19 % chez les 18 à 34 ans. Cette nouvelle habitude pourrait aussi rester. Près d'un quart (24 %) des Canadiens ont déclaré qu'ils choisiraient les plats à emporter et la livraison plutôt que les repas en personne en 2021, même lorsque les restaurants rouvriront.

« L'année 2021 pour les restaurants au Canada a été marquée par le numérique et les livraisons », a déclaré Brian Green, directeur général pour le Canada chez Fiserv. « Grâce à la plateforme Clover, nous permettons aux restaurants de fournir aux clients des options numériques pour la commande et le paiement -- qu'il s'agisse de commander en ligne pour la livraison ou le ramassage en bordure de rue, de scanner un code QR pour commander et payer dans l'application, ou d'activer des paiements sans contact à la table. »

Parmi les autres résultats intéressants, 10 % des Canadiens ont déclaré qu'ils étaient plus susceptibles de s'inscrire à un compte de fidélité pour recevoir des récompenses numériques d'un restaurant qu'avant la pandémie.

Pour le populaire restaurant de hamburgers iyycburg, basé à Calgary, la pandémie a été la seule réalité que son personnel ait connue depuis leur grande ouverture en novembre 2020. Quelques semaines après le lancement, de nouvelles directives de la santé publique ont restreint davantage l'expérience culinaire et les copropriétaires, Rohan Wadhwani et Muzzamil Hussain, ont eu besoin de la technologie pour maintenir l'entreprise en marche et conserver leur momentum pendant le confinement.

« Notre priorité était de donner le meilleur service à nos clients, donc les marges bénéficiaires étaient plutôt faibles lorsque nous avons commencé et nous devions être en mesure de vendre nos aliments directement via des canaux que nous pouvions gérer », a déclaré Muzzamil. « En tant que toute nouvelle entreprise, nous voulions éviter d'utiliser des fournisseurs de commande tiers et maximiser nos revenus. C'est à ce moment-là que nous nous sommes associés à Clover, qui nous a offert des options à faible coût pour activer la technologie numérique dont nous avions besoin pour gérer notre entreprise et servir nos clients efficacement. »

Le lancement de la fonction de commande en ligne de Clover était particulièrement opportun pour iyycburg, car 15 % des Canadiens ont déclaré commander de la nourriture directement sur le site Web d'un restaurant plus souvent maintenant qu'avant la pandémie.

Lancée pour la première fois au Canada à la mi-2019, Clover est une plateforme de point de vente (PDV) qui offre aux propriétaires d'entreprise une approche moderne de la gestion de leurs opérations commerciales, y compris du matériel de vente intelligent et flexible, des logiciels intuitifs et un ensemble robuste d'outils pour exécuter les opérations. À l'échelle mondiale, Clover a plus d'un million d'appareils sur le marché. Au Canada, cela comprend un nombre croissant de commerçants à travers le pays.

iyycburg a mis en place l'outil de commande en ligne Clover afin que les clients puissent commander directement à partir du menu numérique du restaurant, composé de hamburgers, de milkshakes et de thés aux perles. L'entreprise a également pu pivoter efficacement pour le ramassage en bordure de trottoir lors de la deuxième vague de la pandémie, et les propriétaires sont en mesure de suivre les ventes sur un tableau de bord accessible sur leurs téléphones mobiles ou la plateforme Clover. Clover possède aussi la dernière technologie numérique pour permettre les paiements sans contact.

« L'année dernière, Clover nous a aidés à survivre en tant que nouveau restaurant », a déclaré Wadhwani. « Désormais, Clover nous aidera à continuer de renforcer nos activités à mesure que la pandémie évoluera, afin que nous puissions rester ouverts en toute sécurité et en toute confiance. »

Le sondage a été mené auprès de 1507 Canadiens à travers le pays en mars 2021.

Du 25 au 26 mars 2021, un sondage en ligne auprès de 1507 adultes canadiens sélectionnés au hasard qui sont des panélistes de Maru Voice Canada a été réalisé par Maru / Blue. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille a une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité d'échantillonnage) de +/- 2,5%, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés en fonction de l'éducation, de l'âge, du sexe et de la région (et au Québec, de la langue) pour correspondre à la population, selon les données du recensement. Cela permet de garantir que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. Les écarts dans ou entre les totaux sont dues à l'arrondissement.

