Faits saillants de 2022 :

Rendement net total de la caisse sur un an de 4,0 %, alimenté principalement par les solides rendements des placements sensibles à l'inflation et des actifs d'infrastructure

Plus-value de 4,4 G$ par rapport à l'indice de référence

Régime entièrement capitalisé pour une 10 e année de suite

année de suite Rendement net total de la caisse annualisé de 8,5 % sur 10 ans et rendement de 9,5 % depuis la création du régime

Diversification accrue grâce à de nombreux placements à l'échelle mondiale et à l'ouverture de nouveaux bureaux à Mumbai et à San Francisco

et à Réduction de 32 % du volume d'émissions de carbone du portefeuille par rapport au niveau de référence de 2019 et inchangé par rapport à 2021

TORONTO, le 14 mars 2023 /CNW/ - Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (le « RREO ») a annoncé aujourd'hui un rendement net total de la caisse sur un an de 4,0 % pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, surpassant le rendement de son indice de référence de 2,3 %. L'actif net a atteint 247,2 milliards de dollars (tous les chiffres sont exprimés en dollars canadiens, à moins d'indication contraire), poursuivant sa progression vers l'objectif consistant à atteindre un actif net de 300 milliards de dollars d'ici 2030.

Ces résultats ont contribué à ce que le RREO soit entièrement capitalisé au 1er janvier 2023, affichant un excédent de capitalisation préliminaire de 17,5 milliards de dollars. Il s'agit de la 10e année consécutive où le RREO est entièrement capitalisé, ce qui souligne sa santé financière et sa viabilité à long terme.

« Nous avons obtenu en 2022 des résultats positifs pour nos participants, tirant parti de la diversification de notre portefeuille et de notre flexibilité en matière de répartition de l'actif dans un environnement de placement difficile », a déclaré Jo Taylor, président et chef de la direction. « Le rendement relatif de nos placements en 2022 a été impressionnant, alors que de nombreux indices d'actions de sociétés ouvertes et de titres à revenu fixe ont enregistré des pertes de plus de 10 % au cours de l'année. Nous avons également été en mesure de maintenir notre pleine capitalisation pour une 10e année de suite, ce qui nous permettra d'investir dans une position de force à court terme dans des marchés qui, selon nos prévisions, demeureront volatils. »

Au 31 décembre 2022, le RREO avait enregistré un rendement net total annualisé de la caisse de 9,5 % depuis sa création en 1990 et un rendement net total annualisé de la caisse de 7,3 % et de 8,5 % sur 5 ans et sur 10 ans, respectivement.

Rendement des placements (au 31 décembre 2022)

Période Un an Cinq ans Dix ans Depuis la

création Rendement net total de la caisse 4,0 % 7,3 % 8,5 % 9,5 %



« Notre portefeuille diversifié a démontré sa résilience en 2022 grâce aux excellents rendements de nos actifs dans les infrastructures, dans les placements sensibles à l'inflation et dans les titres de sociétés fermées », a déclaré Ziad Hindo, chef des placements. « Les changements apportés au portefeuille au cours des dernières années ont permis de relever bon nombre des défis liés à une forte inflation. Les actifs liés à l'inflation, comme les marchandises, les ressources naturelles et les infrastructures, ont tous obtenu un bon rendement au cours de la dernière année. »

Rendements par rapport à l'indice de référence

Le rendement net total de la caisse sur un an de 4,0 % a dépassé celui de son indice de référence, qui était de 2,3 %. Ce rendement supérieur a donné lieu à une plus-value de 4,4 G$, principalement attribuable aux actifs dans les titres de sociétés fermées, les infrastructures et les titres de créance, qui ont tous enregistré un rendement nettement supérieur à celui de leur indice de référence. Cela est partiellement compensé par les biens immobiliers et les titres de sociétés ouvertes qui ont enregistré un rendement inférieur à leur indice de référence.

Rendement du portefeuille par catégorie d'actifs (chiffres au 31 décembre)

Les rendements de la caisse par catégorie d'actifs sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Rendements de la caisse

(%)1 Valeurs

réelles Indice de

référence Valeurs

réelles Indice de

référence

2022 2022 2021 2021 Actions







Titres de sociétés ouvertes (12,5) (10,2) 9,0 13,1 Titres de sociétés fermées 6,1 (3,9) 29,0 17,5

0,1 (5,9) 21,3 15,5 Titres à revenu fixe







Obligations (5,9) (5,9) (9,4) (9,4) Titres à taux réels 7,3 7,3 (1,4) (1,4)

(3,5) (3,5) (6,3) (6,3) Placements sensibles à

l'inflation







Marchandises 19,5 19,5 7,9 7,9 Ressources naturelles 29,6 28,2 28,1 24,1 Protection contre l'inflation 9,2 9,2 8,0 8,0

19,2 18,7 11,4 10,9 Actifs réels







Biens immobiliers (3,5) 6,7 2,5 8,8 Infrastructures 18,7 15,1 7,9 1,2

8,3 11,1 5,4 5,3 Innovation2 (12,1) (12,1) 39,0 39,0 Crédit 3,6 0,0 3,5 1,2 Rendement net total de la

caisse 4,0 2,3 11,1 8,8

1 Le rendement net total de la caisse est calculé après déduction des coûts de transaction, des frais de gestion et des frais d'administration des placements. Les rendements par catégorie d'actif sont calculés avant déduction des frais d'administration des placements. 2 Valeurs comparées au rendement réel au cours d'une période d'incubation initiale, après quoi la comparaison sera faite par rapport à un indice de référence actif. À compter du 1er janvier 2023, la catégorie d'actifs d'innovation sera comparée à un indice de référence actif.



Composition détaillée du portefeuille (tous les chiffres au 31 décembre)

Catégorie d'actifs G$ % G$ %

2022 2022 2021 2021 Actions







Titres de sociétés ouvertes 21,9 $ 9 % 27,2 11 % Titres de sociétés fermées 58,3 24 % 55,1 23 %

80,2 33 % 82,3 34 % Titres à revenu fixe







Obligations 76,2 31 % 33,3 14 % Titres à taux réels 9,8 4 % 11,9 5 %

86,0 35 % 45,2 19 % Placements sensibles à

l'inflation







Marchandises 25,0 10 % 26,5 11 % Ressources naturelles 10,1 4 % 9,4 4 % Protection contre l'inflation 12,7 5 % 12,1 5 %

47,8 19 % 48,0 20 % Actifs réels







Biens immobiliers 28,1 12 % 26,3 11 % Infrastructures 39,8 16 % 26,1 11 %

67,9 28 % 52,4 22 %









Innovation 7,4 3 % 7,1 3 % Crédit 35,1 14 % 24,3 10 % Stratégies de rendement

absolu 18,7 8 % 14,9 6 % Superposition3 (0,2) 0 % (0,5) 0 % Capitalisation des

placements4 (98,8) (40 %) (34,7) (14 %) Placements nets5 244,1 $ 100 % 239,0 $ 100 %

3 Comprend des stratégies qui gèrent le risque de change pour l'ensemble de la caisse. 4 Comprend les titres de créance à terme, les conventions de rachat d'obligations, le capital implicite tiré de produits dérivés, le financement non garanti et les réserves de liquidité. 5 Comprend les placements moins les éléments de passif liés aux placements. L'actif net total de 247,2 G$ au 31 décembre 2022 (2021 : 241,6 G$) comprend la valeur nette des placements et la valeur nette d'autres éléments d'actif et de passif de 3,1 G$ (2021 : 2,6 G$).



Effet de change

En 2022, la faiblesse du dollar canadien a entraîné un gain de change de 3,8 G$, car les actifs libellés en devises ont pris de la valeur lorsqu'ils ont été convertis en dollars canadiens. Cela correspond à un effet de change sur le rendement de 1,5 %. Ce gain, contrebalancé en partie par nos activités de couverture de change, est principalement attribuable à la baisse du dollar canadien par rapport au dollar des États-Unis, influencée par l'approche proactive de la Réserve fédérale américaine visant à hausser les taux d'intérêt pour combattre l'inflation.

Faits saillants sur les placements

Le RREO gère environ 80 % de son actif à l'interne et se concentre sur le déploiement des capitaux dans le cadre de stratégies de gestion active partout dans le monde. En 2022, la caisse a diversifié ses placements à l'échelle mondiale et acquis des actifs sur cinq continents. Elle a également étendu sa présence internationale en ouvrant des bureaux à Mumbai et à San Francisco. Grâce à notre présence physique dans ces importants marchés financiers, nous aurons un plus grand nombre de possibilités de trouver des placements intéressants et d'accéder à des talents locaux.

Parmi les faits saillants des transactions en 2022, on compte :

Actions :

Acquisition d'une participation sous contrôle conjoint dans GPA Global, un important fournisseur de solutions d'emballage de première qualité à des marques en Amérique du Nord et en Europe .

. Acquisition d'une participation majoritaire considérable dans les hôpitaux Sahyadri, la plus importante chaîne d'hôpitaux privés de l'État indien du Maharashtra.

Entente pour l'acquisition d'une participation de group.ONE et dogado group et leur combinaison afin de créer un important fournisseur multiservice paneuropéen de solutions de présence en ligne pour les petites et moyennes entreprises.

Infrastructures :

Acquisition d'une participation de 25 % dans SSEN Transmission, une entreprise de réseau de transport d'électricité qui transmet l'énergie générée par des sources renouvelables en Écosse à plus du quart de la superficie continentale du Royaume-Uni, pour un produit total en espèces de 1 465 G£.

Acquisition d'une participation de 70 % dans les tours mobiles passives de Spark New Zealand pour la somme de 900 M$ NZ. L'entreprise de tours a par la suite été rebaptisée Connexa.

Établissement d'un partenariat avec Connexa dans le cadre d'une entente visant à faire l'acquisition d'autres tours mobiles de 2degrees Mobile pour la somme de 1 076 G$ NZ.

Investissement d'une somme allant jusqu'à 805 M$ US dans un portefeuille d'actions convertibles avec NextEra Energy Partners.

Établissement d'un partenariat avec Mahindra Group dans le but d'acquérir une participation considérable dans Mahindra Susten , un joueur de premier plan du secteur de l'énergie renouvelable en Inde.

, un joueur de premier plan du secteur de l'énergie renouvelable en Inde. Formation d'une coentreprise avec Corio Generation afin de développer 14 projets éoliens en mer capables de générer jusqu'à 9 GW d'énergie.

Acquisition, par l'intermédiaire de notre société de portefeuille Inversiones Grupo Saesa Ltda, d'une participation de 99,09 % dans le capital-actions de la société de transport d'énergie chilienne cotée en bourse Enel Transmisión Chile S.A.

Ressources naturelles :

Financement de la plateforme ACES Delta de Haddington Ventures LLC pour le développement de la plus importante plateforme d'hydrogène vert au monde.

Établissement d'un partenariat avec Sprott Resource Streaming and Royalty, un gestionnaire de portefeuille mondial spécialisé dans les métaux précieux et les investissements dans des actifs réels, en vue de l'émission d'un titre d'emprunt convertible lié aux redevances d'une valeur de 225 M$ US par KSM Mining ULC, une filiale en propriété exclusive de Seabridge Gold.

Biens immobiliers :

Notre filiale immobilière, Cadillac Fairview (CF), a accepté de former une coentreprise avec Thomas White Oxford Ltd afin de réaliser le projet Oxford North, au Royaume-Uni, un nouveau quartier d'innovation mondial, d'une valeur de 700 millions de livres.

(CF), a accepté de former une coentreprise avec Thomas White Oxford Ltd afin de réaliser le projet Oxford North, au Royaume-Uni, un nouveau quartier d'innovation mondial, d'une valeur de 700 millions de livres. CF s'est engagée à verser à IQHQ 700 M$ US de plus, donnant suite à son investissement initial de 500 M$ US en novembre 2020. IQHQ est un important promoteur et gestionnaire immobilier du secteur des sciences de la vie ayant des bureaux à San Diego et à Boston .

et à . CF et Boreal IM ont fait l'acquisition de trois actifs logistiques au Royaume-Uni, de quinze entrepôts dans quatre régions des Pays-Bas et de deux parcs industriels de l'ouest de Londres, au Royaume-Uni, et dans le port de Rotterdam , aux Pays-Bas.

, aux Pays-Bas. CF a amorcé la construction d'un immeuble de 288 logements locatifs intégré au CF Centre Rideau, le centre commercial le plus important et le plus achalandé d' Ottawa .

Croissance audacieuse RREO :

Direction d'un tour de financement de série D de 220 M$ US pour Taxfix, la plus importante application fiscale mobile d' Europe .

. Direction d'un tour de financement de série E de 183 M€ pour Alan, une importante société européenne de soins de santé numériques.

Placements et ambition en matière de climat

Dans le cadre de son cheminement vers la carboneutralité pour ses activités de placement d'ici 2050, le RREO a établi des cibles provisoires inégalées dans le secteur afin de réduire le volume d'émissions de carbone du portefeuille de 45 % d'ici 2025 et de 67 % d'ici 2030, par rapport au niveau de référence de 2019. Il a réalisé des progrès significatifs vers l'atteinte des cibles provisoires de 2025 et de 2030, avec une réduction du volume d'émissions de 32 % par rapport à 2019. Le volume d'émissions de carbone du portefeuille est demeuré inchangé entre 2021 et 2022 en raison d'une augmentation de la valeur marchande et des émissions absolues qui créent son empreinte carbone.

Le RREO a ajouté des acquisitions d'actifs verts de 3 G$ en 2022, notamment dans SSEN Transmission, Corio Generation, NextEra Energy et la plateforme ACES Delta de Haddington Ventures. Les placements dans des actifs verts totalisent maintenant près de 34 G$, ce qui représente environ les deux tiers de l'objectif de 50 G$ du RREO.

En 2022, l'Ontario Teachers' Finance Trust (OTFT), une filiale en propriété exclusive du RREO, a émis 1 G$ d'obligations vertes, dont le produit est investi dans des sociétés ou des actifs qui favorisent la transition vers la carboneutralité, réduisent les émissions et bâtissent une économie durable. Il s'agissait de la première émission d'obligations vertes de l'OTFT en dollars canadiens.

Frais de placement

Le RREO s'engage à assurer la rentabilité et lie ses frais au processus de création de valeur des placements. Le total des frais de placement, y compris les frais d'administration, les coûts de transaction et les frais de gestion externe, a atteint 1 886 M$ en 2022 (0,78 $ par tranche de 100 $ d'actif net moyen), comparativement à 2 030 M$ (0,91 $ par tranche de 100 $ d'actif net moyen) en 2021.

La baisse des frais de placement est principalement attribuable à une baisse des coûts de transaction engagés en raison du volume des placements directs et des acquisitions de fonds qui a été plus bas qu'en 2021, ainsi qu'à une baisse des frais de gestion externe en raison de frais liés au rendement réduits par rapport à l'année précédente.

À propos du RREO

Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) est un investisseur mondial ayant un actif net de 247,2 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2022. Il investit dans plus de 50 pays dans un vaste éventail d'actifs, qui comprend des titres de sociétés ouvertes et fermées, des titres à revenu fixe, des titres de créance, des marchandises, des ressources naturelles, des infrastructures, des biens immobiliers et des actions de croissance, afin d'offrir un revenu de retraite à 336 000 participants actifs et retraités.

Avec des bureaux à Hong Kong, à Londres, à Mumbai, à San Francisco, à Singapour et à Toronto, il peut compter sur plus de 400 professionnels en placement qui apportent une expertise approfondie dans une vaste gamme de secteurs et d'industries. Son régime de retraite à prestations définies est pleinement capitalisé et a réalisé un taux de rendement net total annuel de 9,5 % depuis sa création en 1990. Le RREO n'investit pas seulement pour obtenir un rendement, il cherche aussi à façonner un meilleur avenir pour les enseignantes et les enseignants qu'il sert, les entreprises qu'il soutient et le monde dans lequel nous vivons. Pour en savoir plus, visitez otpp.com et suivez-nous sur Twitter @OtppInfo.

À l'intention des rédacteurs en chef : Pour consulter notre rapport annuel, veuillez cliquer ici.

Énoncés prospectifs

Le présent rapport annuel contient des renseignements et des énoncés prospectifs dont le but est d'aider le lecteur à mieux évaluer le rendement financier et commercial futur du RREO. Les renseignements et les énoncés prospectifs comprennent l'ensemble des renseignements et énoncés concernant les croyances, les cibles, les intentions, les attentes et les plans actuels du RREO à l'égard de ses objectifs, de son rendement futur, de ses stratégies et de ses résultats financiers, ainsi que tout autre renseignement ou énoncé ayant trait à des événements ou à des circonstances futurs et ne se rapportant pas directement ou exclusivement à des faits historiques. Les renseignements et les énoncés prospectifs font souvent, mais pas toujours, appel à des mots comme « tendance », « éventuel », « possibilité », « croire », « prévoir », « s'attendre à », « actuel », « intention », « estimer », « position », « supposer », « perspectives », « continuer », « demeurer », « maintenir », « soutenir », « viser », « atteindre », ainsi qu'à l'emploi d'expressions similaires et de verbes conjugués au futur ou au conditionnel tels que « serai(en)t », « devrai(en)t » ou « pourrai(en)t » et d'expressions similaires. Du fait que les renseignements et les énoncés prospectifs sont fondés sur des estimations et des hypothèses sujettes à des incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales importantes, dont bon nombre échappent au contrôle du RREO ou sont susceptibles de changer, les résultats ou les événements réels pourraient être considérablement différents. Même si le RREO croit que les estimations et les hypothèses inhérentes aux renseignements et aux énoncés prospectifs sont raisonnables, ces derniers ne constituent pas une garantie de rendement futur et, par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas y accorder une confiance excessive en raison de l'incertitude inhérente à ce genre de renseignements et énoncés. Les renseignements et les énoncés prospectifs du RREO sont valables uniquement à la date de publication du présent rapport annuel ou à la date à laquelle ils sont formulés et doivent être considérés uniquement comme les plans, les estimations et les croyances actuels du RREO. Le RREO n'a pas l'intention de mettre à jour publiquement ces énoncés pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs et de changements de circonstances ou pour toute autre raison, et ne s'engage nullement à cet égard.

Avertissement

En ce qui concerne notre stratégie multidimensionnelle en matière de climat, nous avons pris certains engagements et établi des objectifs et des cibles (les « cibles »). Pour établir nos cibles, nous nous sommes appuyés sur diverses lois, lignes directrices, taxonomies, méthodes, cadres, pratiques du marché et autres normes (collectivement les « normes ») et avons fait des hypothèses et des estimations de bonne foi dans l'établissement de ces cibles. Étant donné la nature complexe et évolutive de la réponse mondiale aux changements climatiques, ces normes pourraient changer au fil du temps, et nos hypothèses et estimations pourraient se révéler erronées ou inexactes pour des raisons impossibles à prévoir ou à prédire.

Pour surveiller nos progrès vers l'atteinte de nos cibles et en rendre compte, nous nous appuyons sur les données obtenues des sociétés de notre portefeuille et d'autres tiers. Nous croyons que ces sources sont fiables, mais nous n'avons cependant pas vérifié ces données de façon indépendante ni évalué les hypothèses sous-jacentes à ces données. De ce fait, il nous est impossible d'en garantir l'exactitude ou l'exhaustivité. Nous tentons également d'améliorer l'exactitude des données au moyen d'un processus d'assurance limitée indépendant. La qualité ou l'utilité des données peut varier avec le temps, à mesure que les normes évoluent. Ces facteurs pourraient avoir une incidence sur nos cibles et notre capacité à les atteindre.

Dan Madge, RREO, Téléphone : +1 416-419-1437