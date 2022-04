Les piétonnisations au cœur de Ville-Marie! Vivre l'expérience exaltante des rues piétonnes cet été

MONTRÉAL, le 14 avril 2022 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie, Valérie Plante, annonce le retour de nombreuses rues piétonnes au centre-ville pour créer encore plus d'espaces agréables et sécuritaires pour les piétonnes et piétons. De concert avec ses sociétés de développement commercial (SDC) - Montréal centre-ville, du Quartier latin, du Village et du Vieux-Montréal - le Partenariat du Quartier des spectacles et ses grandes institutions muséales - les musées des beaux-arts de Montréal, McCord et Pointe-à-Callière | Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal - et grâce au soutien financier de la Ville de Montréal, l'Arrondissement souhaite stimuler la relance commerciale au centre-ville et créer des lieux de destination pour le plaisir de toutes et tous.

« Les projets de piétonnisations sont devenus une signature de Montréal et contribuent directement à la vitalité commerciale de Ville-Marie. Le retour des rues piétonnes dans l'arrondissement, offertes en collaboration avec nos partenaires, permettra à toute la population de profiter du centre-ville à pied de façon sécuritaire et stimulante. Les expériences piétonnes sont attendues par la population et permettront de dynamiser la vie de quartier et de soutenir les commerces locaux, contribuant directement à toute l'économie montréalaise. J'invite toute la population et les visiteurs à venir en profiter ! » a affirmé la mairesse de Montréal et de Ville-Marie, Valérie Plante.

L'arrondissement de Ville-Marie et ses partenaires vous proposent une multitude d'ambiances qui vous permettront de vous évader au cœur de l'île :

Avenue du Musée, entre la rue Sherbrooke Ouest et l'avenue du Docteur-Penfield

Du 30 mai au 17 octobre 2022

Cette année encore, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) présentera une installation éphémère sur l'avenue du Musée, bordée par son Jardin de sculptures qui réunit l'un des plus importants ensembles d'art public de la métropole.

Rue Victoria, entre la rue Sherbrooke Ouest et l'avenue du Président-Kennedy

À l'année

La Forêt urbaine du Musée McCord : bien-être, culture et nature au cœur de la ville

Pour une 12e édition, la Forêt urbaine du Musée McCord vous offre un lieu de bien-être en plein cœur du centre-ville. Avec son mobilier, ses couleurs chaleureuses, ses espaces de verdissement et sa programmation culturelle, ce parc éphémère vous propose un moment de détente et de l'animation afin de profiter pleinement de la saison estivale.

Places D'Youville et Royale

Rue Marguerite-D'Youville, entre les rues des Sœurs-Grises et McGill

Du 14 mai au 10 octobre 2022

Arrêtez-vous un moment et venez faire le plein de soleil sur la pointe. Profitez en tout temps des aménagements chaleureux et confortables, tables à pique-nique et chaises Adirondacks que vous offre le musée Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal. Une oasis urbaine en plein Vieux-Montréal!

Place Jacques-Cartier

Du 1er avril au 31 octobre 2022

Découvrez ou redécouvrez les nombreuses terrasses et les commerces de l'une des artères les plus importantes du cœur historique de la métropole.

Rue Dufresne, entre les rues de Rouen et Larivière

À l'année

Cet espace a été créé pour faire de l'agriculture urbaine. Profitez du mobilier urbain et du grand potager le temps d'une pause conviviale.

Rue McTavish, entre la rue Sherbrooke Ouest et l'avenue du Docteur-Penfield

À l'année

Savourez l'été dans l'environnement exceptionnel de l'Université McGill.

Rue Sainte-Catherine Est, entre la rue Saint-Hubert et l'avenue Papineau

Du 6 mai au 30 octobre 2022

Le Village de Montréal, plus grand espace 2SLGBTQ+ au monde, vous fera vibrer. Pas moins de 40 terrasses animées où bien boire et bien manger, des boutiques uniques et de l'animation pour tous les goûts.

Rue Sainte-Catherine Ouest, dans le Quartier des spectacles, entre la rue De Bleury et le boulevard Saint-Laurent et incluant les rues Balmoral et Clark

En permanence jusqu'au 30 avril 2023

Tout au long de la saison estivale, la rue Sainte-Catherine Ouest proposera des aménagements urbains, une programmation haute en couleur et une vitrine essentielle pour les commerces du centre-ville. Escales vertes et décorées, œuvres d'art, amuseurs publics, terrasses animées, nombreuses boutiques et restaurants savoureux!

Rues Saint-Denis et Émery, entre la rue Sherbrooke Est et le boulevard De Maisonneuve Est, et entre les rues Saint-Denis et Sanguinet

Du 1er juin au 28 septembre 2022

Ambiance festive pour adeptes de terrasses, microbrasseries, expériences culinaires, cocktails, humour, jeux et découvertes. Événements tout l'été avec concerts en mode 5 à 7, foires et festivals.

Rue Saint-Paul Est, entre la rue du Marché-Bonsecours et le boulevard Saint-Laurent

Rue Saint-Vincent, entre les rues Sainte-Thérèse et Saint-Paul

Jusqu'au 31 octobre 2022

Cachet historique, ambiance festive, terrasses animées et boutiques spécialisées : découvrez la rue Saint-Paul Est en mode piéton. Vous pourrez aussi profiter de la Place Jacques-Cartier, de la ruelle Saint-Amable ainsi que de la rue Saint-Vincent, également piétonnes pour la saison estivale.

Rue De La Gauchetière Est, aménagée pour la cohabitation piéton-ne-s-automobiles, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Sanguinet

À l'année

Rue Peel, aménagée pour la cohabitation piéton-ne-s-automobiles, entre la rue Sainte-Catherine Ouest et le boulevard De Maisonneuve Ouest

Du 3 mai au 23 octobre 2022

