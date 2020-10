Les pharmacies Uniprix® et Proxim® sont prêtes à protéger les Canadiens contre la grippe

Des mesures de santé et de sécurité renforcées protégeront les patients et les employés pendant la saison de la grippe.

MISSISSAUGA, ON, le 19 oct. 2020 /CNW/ - Le Groupe des bannières de détail de McKesson Canada, qui comprend des pharmacies affiliées Uniprix® et Proxim®, lancera sa campagne annuelle de vaccination contre la grippe le 1er novembre.

« Les pharmaciens communautaires jouent un rôle de premier plan dans notre système de soins de santé, et sont un maillon essentiel dans la lutte contre la propagation des maladies transmissibles », a déclaré Alain Arel, Président et Directeur général d'Uniprix et Proxim. « Cette année, les pharmacies Uniprix et Proxim ont mis en place des mesures qui viennent s'ajouter aux protocoles de santé et de sécurité en lien avec la COVID-19. Ainsi, les patients se sentiront en confiance lorsqu'ils recevront leur vaccin contre la grippe. »

On prévoit qu'il y aura une augmentation marquée de la demande pour le vaccin antigrippal cette année, car les Canadiens font de nombreux efforts afin de se protéger et protéger leurs proches. À l'approche de la saison de la grippe, les pharmaciens affiliés à Uniprix® et Proxim® ont instauré plusieurs initiatives afin que la vaccination antigrippale se déroule de manière simple, efficace et sûre, notamment :

La prise de rendez-vous en ligne ou par téléphone*

Les pratiques exemplaires pour se protéger pendant la pandémie COVID-19, telles que la distanciation sociale, l'équipement de protection individuelle, un achalandage limité et la désinfection pendant la vaccination antigrippale

La délimitation d'une zone réservée à la vaccination

Le vaccin contre la grippe protège les individus contre certaines souches du virus de la grippe qui peut être transmis avant l'apparition des symptômes. Cette transmission augmente la probabilité que les patients doivent se rendre chez le médecin, qu'ils soient hospitalisés ou, dans certains cas, qu'ils décèdent. Se faire vacciner contre la grippe chaque année est un facteur clé pour garder les Canadiens en bonne santé. Veuillez prendre rendez-vous avec votre pharmacien local dès aujourd'hui pour vous faire vacciner* contre la grippe.

Consultez les sites Web de Uniprix® et Proxim® pour trouver la succursale la plus près de chez vous.

*Des frais peuvent s'appliquer

