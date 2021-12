Les pharmacies affiliées à Jean Coutu et à Brunet s'associent à Biron Groupe Santé pour faciliter le dépistage de la COVID-19 pour les voyageurs

MONTRÉAL, le 6 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Les pharmacies affiliées à Jean Coutu et à Brunet s'unissent à Biron Groupe Santé dans le cadre d'un nouveau service visant à offrir, en pharmacie, des tests de dépistage de la COVID-19 par PCR auprès des voyageurs en partance du Québec.

Ce service, est déployé dès aujourd'hui dans dix (10) pharmacies et sera par la suite étendu aux quatre coins de la province.

Pharmacies participantes

Jean Coutu

Pharmacie Isabelle Joyal & Nola René-Henri : 4484, rue Sainte-Catherine Est, Montréal

Pharmacie Minh Cong Duong : 7145, rue Saint-Denis , Montréal

, Montréal Pharmacie René Gagné & Marcel Proulx : 3216, boulevard Taschereau , Greenfield Park

, Pharmacie Brigitte Marchand & Catherine Roy : 2225, chemin Gascon, Lachenaie

Pharmacie Abdel Hakim Ait-Aoudia : 980, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Pharmacie Doria Boukheroufa : 677, rue Sainte-Catherine Ouest, local 2600, Montréal

Pharmacie Jihad Kahwati et Viktor Khoukaz : 405, boulevard des Laurentides, Laval

Pharmacie J. Dansereau, J. Dubois & M. Nguyen : 501, avenue Mont-Royal Est, Montréal

Pharmacie G. Consolante, R. Delli Colli & M. Caron : 4061, rue Wellington , Montréal

Brunet Plus

Pharmacie Anne Robitaille et Émilie Luneau-Lambert : 141, rue Notre-Dame Est, Victoriaville

Marier accessibilité et expertise de laboratoire de pointe

Avec la collaboration de Biron, les pharmaciens propriétaires des pharmacies affiliées aux réseaux Jean Coutu et Brunet participantes offriront aux voyageurs la possibilité de réaliser un test de dépistage PCR par prélèvement dans la narine (prélèvement nasal antérieur) en pharmacie. L'échantillon sera analysé au laboratoire de Biron et le résultat sera transmis dans un délai de 48 heures après le prélèvement. Rappelons que le test de dépistage PCR demeure la méthode diagnostique de référence pour la COVID-19 au Québec et ailleurs dans le monde en raison de son niveau de précision, et que les résultats issus de cette technique diagnostique sont acceptés pour voyager dans la très vaste majorité des pays. *

Pour pouvoir bénéficier du test PCR dans les pharmacies participantes, les patients devront prendre rendez-vous au préalable, en ligne sur les sites de Jean Coutu et Brunet ou par téléphone.

« Nous sommes heureux de nous associer aux pharmacies affiliées à Jean Coutu et à Brunet afin de mettre notre expertise à contribution dans l'effort de dépistage et de contrôle de la maladie, et de faciliter l'accès au dépistage de la COVID-19. Des initiatives de la sorte sont primordiales afin de permettre à la collectivité de reprendre le cours de sa vie normale et de cohabiter en toute sécurité avec le virus qui fait maintenant partie de notre réalité quotidienne, qu'on le veuille ou non », mentionne Patrick Lauzon, vice-président marketing et innovation de Biron Groupe Santé.

« Ce partenariat avec Biron Groupe Santé est la première étape du déploiement des services de dépistage contre la COVID-19 pour les voyageurs dans nos réseaux. Ce service vient consolider l'offre santé voyage en pharmacie en s'ajoutant aux conseils offerts par les professionnels de la santé sur les médicaments et la vaccination recommandée selon le pays de destination et l'état de santé du patient. Il s'inscrit dans notre volonté et celle de nos réseaux d'offrir, sous un même toit, l'ensemble des services dont il a besoin pour voyager en santé. », mentionne Nathalie Plante, vice-présidente, pharmacie et soins de santé pour les bannières Jean Coutu et Brunet.

Mentionnons en terminant qu'un éventail de tests de dépistage de la COVID-19 est offert à tous dans l'ensemble du réseau de points de services de Biron Groupe Santé, incluant celui de l'Aéroport de Montréal aux départs des vols.

* Il est de la responsabilité du voyageur de valider les exigences en matière de dépistage de la destination qu'il visite avant de prendre rendez-vous.

À propos de Jean Coutu

Fondé en 1969, le réseau Jean Coutu figure parmi les noms les plus réputés dans l'industrie canadienne de la vente au détail en pharmacie et compte un réseau de plus de 415 établissements franchisés au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario sous les bannières PJC Jean Coutu, PJC Santé et PJC Santé Beauté. Pour en savoir davantage, visitez jeancoutu.com.

À propos de Brunet

Fondée en 1855, Brunet a pour mission d'offrir aux Québécois les conseils et les services reliés à la santé les plus personnalisés. Brunet, qui compte un réseau de quelque 160 établissements franchisés au Québec, poursuit son développement en bonifiant sans cesse son offre de produits et de services. Pour en savoir davantage, visitez brunet.ca.

À propos de Biron Groupe Santé inc.

Fondée en 1952, Biron se positionne aujourd'hui comme un chef de file québécois dans le secteur de la santé. Ayant d'abord bâti sa réputation grâce à son expertise de laboratoire médical, il est reconnu pour la qualité de ses services, son exécution exemplaire et sa rapidité d'accès. Au fil des ans, Biron a su diversifier son offre de services en imagerie médicale, en troubles du sommeil, en génétique et en santé au travail, tout en maintenant le même niveau d'excellence. Au fil de sa croissance, Biron est demeuré une entreprise à dimension humaine, qui prend à cœur son rôle dans la collectivité. Aujourd'hui, l'entreprise compte plus de 800 employés qui opèrent plus de 100 points de services dans la plupart des régions du Québec. Son équipe d'experts et de professionnels dévoués multiplie chaque jour les efforts pour offrir à chaque client une expertise médicale par l'entremise d'une expérience simple, rapide et efficace. Biron Groupe Santé est accrédité par Agrément Canada et détient un permis d'opération du LSPQ, et est reconnue telle l'une des Sociétés les mieux gérées au Canada. Pour davantage de renseignements sur l'entreprise : biron.com. Suivez Biron Groupe Santé sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

