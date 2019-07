Les Pétroles Bélisle & Bélisle inc. et la téléphonie IP hébergée forment un duo gagnant !

MONTRÉAL, le 31 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Les Pétroles Bélisle & Bélisle inc., une entreprise prospère de la Rive-Nord (Montréal), ont récemment signé une entente à long terme avec SBK TELECOM. L'entreprise a opté pour la téléphonie IP hébergée pour augmenter son efficacité tout en réduisant les coûts.

L'augmentation de la productivité

Ayant exploité tout le potentiel d'un système téléphonique devenu désuet, Les Pétroles Bélisle & Bélisle inc. ont décidé de recourir à une technologie d'avant-garde, la téléphonie IP hébergée. Depuis la mise en service de son nouveau système, l'entreprise a vu s'améliorer la réception des appels, et ses clients être servis plus rapidement. Le tout s'est traduit par une augmentation de la productivité générale. Des fonctionnalités comme l'application mobile, le transfert facile ou la programmation des horaires de fonctionnement expliquent ces bons résultats. « Les statistiques et les données sur notre système, facilement accessibles en ligne, nous ont permis de l'ajuster pour être encore plus performants auprès de nos clients. », note Alexandra Bélisle, responsable du service à la clientèle.

La réduction des coûts

En optant pour la téléphonie IP hébergée, l'entreprise a évité les coûts liés à une mise à niveau majeure de l'ancien système dont on ne pouvait garantir qu'elle aurait amélioré l'efficacité du service. Le nouveau système ne requiert pas l'acquisition d'équipement dispendieux et des mises à jour continuelles, ces coûts d'exploitation demeurent donc très bas. Puisque les employés se sont adaptés facilement à la technologie, ils ont rapidement gagné en efficacité!

Une histoire familiale

Monsieur Paul-Émile Bélisle fonde son entreprise en 1937; son fils Fernand en prend les rênes 37 ans plus tard. Connue sous le nom de Les Pétroles Bélisle & Bélisle inc. depuis 1984, l'entreprise poursuit sa croissance soutenue en offrant une gamme sans cesse renouvelée de produits et de services pétroliers. Monsieur Fernand Bélisle, ses enfants, et maintenant quatre arrière-petits-enfants du fondateur perpétuent les valeurs de l'entreprise dont le respect envers les clients et les employés.

À propos de SBK Telecom

SBK Telecom offre, depuis 2005, des services d'ingénierie en réseautique, sécurité, centre de données et sans fil. En 2008, SBK a commencé à élaborer sa plateforme de téléphonie; elle a été mise en service deux ans plus tard chez un premier client (Avison Young). Depuis, SBK connaît un rythme de croissance soutenu et compte maintenant une importante clientèle d'affaires.

S'appuyant sur une équipe d'experts passionnés, SBK est un chef de file en ingénierie des réseaux de télécommunications et en téléphonie IP.

