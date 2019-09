Les Petits Chanteurs du Mont-Royal : un programme qui est là pour rester

QUÉBEC, le 9 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Devant l'incapacité de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) de proposer un plan de migration des Petits Chanteurs du Mont-Royal vers le réseau public qui assurerait la pérennité de cette institution culturelle, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean‑François Roberge, ainsi que la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annoncent que le financement sera dorénavant directement attribué au Collège Notre-Dame de façon à poursuivre cette tradition d'excellence, et ce, pour les trois prochaines années.

Plus tôt cette année, la CSDM a annoncé qu'elle ne renouvellerait pas l'entente conclue depuis de nombreuses années avec l'établissement privé situé juste en face de l'Oratoire Saint-Joseph qui permet d'assurer l'existence du programme des Petits Chanteurs du Mont-Royal, plaçant de nombreux élèves et parents dans l'incertitude.

Rappelons qu'actuellement et depuis de nombreuses années, les élèves inscrits à ce projet pédagogique particulier font leur primaire dans une école publique, l'école Notre-Dame-des-Neiges, et leur secondaire au Collège Notre-Dame.

Sur le plan de la persévérance scolaire, ce programme est un succès sur toute la ligne, avec un taux de diplomation secondaire en cinq ans presque parfait.

Citations

« Lorsque nous avons des programmes pédagogiques qui allient aussi bien plaisir et résultats scolaires, nous ne pouvons tout simplement pas les mettre en péril. Le programme des Petits Chanteurs du Mont‑Royal profite à des centaines d'élèves depuis de nombreuses années. Nous souhaitons qu'il profite encore à des centaines d'élèves à venir. Voilà pourquoi il est essentiel de faire en sorte que ce programme soit maintenu et que les élèves puissent poursuivre leur formation. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

« La culture est une valeur indissociable du parcours scolaire de nos jeunes et le programme des Petits Chanteurs du Mont-Royal en est un parfait exemple. Il constitue un joyau culturel qui fait rayonner le Québec partout dans le monde. Compte tenu de tous les bienfaits qu'il procure, sa survie était non seulement importante, mais cruciale. Je salue la décision du ministre de l'Éducation de sauver ce programme, qui est tellement important pour plusieurs élèves. Dans ce dossier, nous parlons d'une seule voix! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

