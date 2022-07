VANCOUVER, BC, le 26 juill. 2022 /CNW/ - À la lumière de la nature changeante du travail et des défis liés à la recherche de talents, le programme Level UP de Riipen s'est étendu pour soutenir 18 000 nouveaux stages rémunérés à distance et entièrement subventionnés pour les petites et moyennes entreprises au cours des deux prochaines années.

« Les entreprises peuvent accéder gratuitement à des placements rémunérés basés sur des projets », explique Dana Stephenson, cofondateur et PDG de Riipen. « Les stages à distance de Level UP peuvent aider les entreprises à réduire les contraintes de capacité, à stimuler la productivité et à accroître l'accès à la pensée novatrice, tout en offrant aux étudiant.e.s de niveau postsecondaire de n'importe où au pays des possibilités flexibles d'acquérir une expérience professionnelle, de bénéficier d'un mentorat professionnel et de développer l'esprit d'entreprise recherché par les recruteur.euse.s de tous les domaines. »

« La transition de l'école au travail peut être un défi, surtout pour les jeunes Canadien.ne.s issu.e.s de communautés marginalisées », déclare Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse. « Les jeunes du programme de stages à distance Level UP de Riipen acquièrent les compétences et l'expérience nécessaires pour trouver des carrières enrichissantes dans des domaines qui les passionnent. Des programmes comme Level UP sont capables de tirer parti de la technologie pour s'assurer que chacun.e, quel que soit son milieu, a une chance équitable de réussir sur le marché du travail et au-delà. »

Toutes les communications et les suivis de projets peuvent être effectués en ligne via la plateforme Riipen, de sorte que les étudiant.e.s et les entreprises peuvent collaborer de n'importe où et ne pas être freiné.e.s par des barrières géographiques. L'équipe de Riipen travaille avec les employeur.euse.s pour les aider à structurer leurs besoins commerciaux immédiats en un projet complet pouvant être réalisé en 80 heures sur une période de deux à huit semaines. Il est important de noter que les stages sont sans frais pour les entreprises et que celles-ci ne sont pas freinées par la demande de programmes de subventions salariales, car les étudiant.e.s reçoivent une allocation de 1 400 dollars directement de Riipen.

« Notre petite entreprise de médecine culinaire a profité du programme et a engagé deux étudiantes pour un stage à distance de huit semaines », explique le Dr Anthony Marotta, PDG de Peqish Food Company, basée à Vancouver. Les deux étudiantes, qui étudient dans des universités de l'Ontario et de la Saskatchewan, ont été sélectionnées par l'entreprise parmi un groupe de candidat.e.s de Level UP et ont été embauchées pour élaborer une stratégie de marketing et une campagne de sensibilisation visant à promouvoir des habitudes alimentaires plus saines auprès des jeunes Canadien.ne.s. « Nous avons été tellement impressionné.e.s par la qualité du travail que nous avons embauché les deux étudiantes une fois leur stage terminé - bien qu'aucune d'entre elles ne soit située dans les environs de Vancouver. »

FirstScreen, une petite entreprise de logiciels de santé de l'Ontario, a également fait appel à des stagiaires à distance pour les aider dans les domaines du marketing, de la protection de la vie privée et du développement de logiciels dans le cadre du programme Level UP de Riipen. « Le travail était excellent et a vraiment aidé notre entreprise sur certains projets clés où nous étions confronté.e.s à des problèmes de capacité », déclare Susan So, PDG et cofondatrice.

Le programme de stages à distance Level UP de Riipen est financé en partie par le gouvernement du Canada par l'initiative d'apprentissage innovant intégré au travail, et son financement a récemment triplé pour atteindre 36 millions de dollars supplémentaires.

Les employeur.euse.s et les parties intéressées peuvent en savoir plus, vérifier leur admissibilité et s'inscrire au programme ici : https://fr.riipen.com/levelup/employers

Dana Stephenson, cofondateur et PDG de Riipen, Susan So, PDG et cofondatrice de FirstScreen, et le Dr Anthony Marotta, PDG de Peqish Food Company, sont tou.te.s disponibles pour des entrevues.

À propos de Riipen : Lancée en 2017, Riipen est la première plateforme d'apprentissage intégré au travail en ligne au monde, mettant en relation les éducateur.trice.s et les apprenant.e.s avec les employeur.euse.s grâce à des solutions d'AIT hautement flexibles et évolutives. Avec pour mission d'éliminer le sous-emploi, Riipen a développé une place de marché robuste de plus de 410 prestataires d'enseignement supérieur et de formation et de 22 000 employeur.euse.s, offrant plus de 135 000 expériences d'AIT pour aider les apprenant.e.s à améliorer leurs compétences, à construire leur réseau professionnel et à accélérer leur parcours vers une carrière significative. En utilisant la technologie et la dynamique du marché pour éliminer les obstacles traditionnels à l'accès à l'AIT, Riipen apporte l'avenir du travail à des apprenant.e.s de tous horizons. Pour en savoir plus, consultez le site fr.riipen.com .

