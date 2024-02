TORONTO, 22 février 2024 /CNW/ - L'initiative de recherche internationale annuelle de GoDaddy, Venture Forward, a publié son premier rapport sur l'état du paysage des petites entreprises au Canada. S'appuyant sur les données recueillies auprès de plus de 770 000 petites entreprises canadiennes, le rapport historique offre un aperçu détaillé des possibilités et des défis auxquels fait face ce secteur essentiel de l'économie.

Les résultats publiés aujourd'hui indiquent un écosystème dynamique de petites entreprises (de 0 à 9 employés) au Canada; la multiplication des outils et des services en ligne sous-entend que le capital de démarrage et les antécédents scolaires requis pour lancer une entreprise n'ont jamais été aussi faciles à obtenir. Les données de GoDaddy montrent que 58 % des petites entreprises en ligne ont été lancées avec un capital initial de moins de 5 000 $ CA, tandis que seulement 38 % des propriétaires d'entreprise déclarent avoir terminé un diplôme collégial, ce qui démontre que le niveau de scolarité des entrepreneurs n'a aucune incidence sur leur réussite ou leur niveau de satisfaction.

Exploiter le potentiel économique des petites entreprises

L'étude met également en lumière les retours sur investissement substantiels pour les petites entreprises. Plus de la moitié des petites entreprises génèrent des revenus mensuels de plus de 2 500 $. De plus, un entrepreneur canadien sur quatre gère maintenant plus d'une entreprise, ce qui souligne l'importance des petites entreprises pour l'économie nationale.

Surmonter les obstacles économiques

Mais le paysage économique global n'est pas sans défis : seulement 27 % des propriétaires de petites entreprises ont exprimé leur confiance dans l'économie nationale au cours des six prochains mois. La hausse des coûts de l'énergie (36 %), de l'administration des affaires (35 %), des matières premières (34 %) et des coûts de transport (31 %) a eu une incidence sur leurs résultats financiers respectifs au cours de la dernière année.

Ces défis ont contribué à augmenter le niveau de stress chez les propriétaires de petites entreprises. Une proportion étonnante de répondants (44 %) indique ressentir des niveaux élevés à maximum de stress, d'anxiété ou d'épuisement professionnel, les préoccupations financières (50 %) étant le facteur le plus important, suivi de l'équilibre entre le travail et la vie personnelle (40 %) et des problèmes des clients (21 %), qui contribuent également à augmenter leur stress.

Optimisme et croissance : L'avenir des petites entreprises canadiennes

Malgré cela, les propriétaires de petites entreprises canadiennes demeurent optimistes quant à l'avenir. Une proportion écrasante (70 %) se dit optimiste quant aux perspectives d'affaires, et la quasi-totalité (94 %) des répondants a confiance en ses capacités de gérer son entreprise.

De plus, plus du tiers (35 %) des répondants prévoient d'embaucher d'autres employés au cours des 12 prochains mois, ce qui témoigne de leur engagement envers la croissance et l'expansion. Cela souligne l'importance de soutenir les petites entreprises du Canada, car la prospérité de ces entreprises contribue à la prospérité globale de leurs collectivités.

Young Lee, responsable du marché canadien, a déclaré ce qui suit : « Les données de l'initiative Venture Forward de GoDaddy sont uniques dans leur capacité à analyser les petites entreprises, et elles démontrent l'énorme contribution économique de ces dernières à la vie au Canada. Nos données montrent que les petites entreprises au Canada sont résilientes et prospères malgré les difficultés économiques persistantes. Bien qu'il y ait lieu d'être optimiste, les propriétaires d'entreprise continuent de faire face à des défis, notamment sous la forme d'une hausse des coûts.

GoDaddy est déterminé à soutenir et à autonomiser les entrepreneurs canadiens en offrant des outils abordables et conviviaux pour aider les petites entreprises à offrir des services en ligne et à croître. »

