Citron Hygiène a interrogé plus de 3000 femmes à travers l'Amérique du Nord sur les pratiques d'hygiène menstruelle dans les salles de bain publiques, et les résultats sont clairs : les normes doivent être améliorées.

TORONTO, le 16 mars 2023 /CNW/ - 89 % des femmes en Amérique du Nord sont d'accord que les serviettes hygiéniques et les tampons devraient être offerts gratuitement dans les salles de bain des écoles et des établissements de santé. 75% pensent que les produits menstruels devraient être gratuits pour toutes les personnes menstruées, partout, tout le temps. Il n'y a que des variations mineures dans les réponses selon l'âge et la région, ce qui montre que la demande d'accès aux produits menstruels est au même titre que d'accéder au papier toilette et ce constat est presque unanime parmi les femmes à travers le continent.

Alors, comment les répondants utiliseraient-elles les produits d'hygiène menstruelle gratuits s'ils leur étaient proposés? 66 % ne prendraient que les produits menstruels dont elles ont besoin à ce moment-là, 16 % s'approvisionneraient en ce dont elles auraient besoin pour le reste de la journée et 6 % prendraient ce dont elles auraient besoin pendant toute leur règle. Seulement 2 % prendraient également suffisamment de produits pour les menstruations futures. Pourtant, avec 26 % des femmes déclarant avoir du mal à se payer des serviettes hygiéniques et des tampons en raison de l'inflation et de l'augmentation des taux d'intérêt, les données montrent que même celles qui ont vraiment besoin de produits menstruels hésiteraient à prendre plus que leur part. Pour ces femmes, la fourniture de produits menstruels gratuits au travail et à l'école peut changer leur vie, permettant de participer à leur éducation et à leur travail sans craindre de prendre du retard ou d'être mal jugées pour absentéisme lorsqu'elles ont leurs règles.

Offrir aux personnes menstruées une dignité menstruelle va au-delà de l'offre de produits menstruels et s'étend de la gestion à l'élimination des déchets d'hygiène menstruelle. L'option d'élimination standard dans les salles de bain pour femmes est souvent la petite boîte en acier installée sur le côté du mur de la cabine ou, au pire, aucune option d'élimination du tout. La moitié des femmes affirment que la boîte murale en métal omniprésente est un moyen d'élimination inadéquat pour les produits menstruels, 75 % des répondantes s'entendent pour dire que les poubelles d'hygiène menstruelle sans contact sont l'option supérieure. Les entreprises pourraient subir les conséquences si elles ne répondent aux besoins de leurs utilisatrices, car près de 30% des femmes ont déclaré qu'elles préféreraient mettre leurs serviettes hygiénique et tampons dans la toilette plutôt qu'entrer en contact avec une boîte murale en métal insalubre, souvent débordante.

66 % des femmes ont répondu qu'elles préféreraient dépenser de l'argent dans une entreprise qui offre des produits menstruels gratuits plutôt qu'une autre. Mais les entreprises peuvent bénéficier de plus d'une façon en offrant une salle de bain équipé de produits menstruels. Lorsqu'aucune élimination des déchets d'hygiène menstruelle n'est proposée dans la cabine, les femmes sont plus susceptibles de jeter les serviettes hygiéniques (15 %) et les tampons (38 %) dans la toilette, ce qui cause des problèmes de plomberie importants et coûteux en raison des bouchons, car les déchets menstruels absorbent l'eau et se dilatent, plutôt que de se décomposer comme du papier toilette. Cependant, lorsqu'une unité d'hygiène menstruelle sans contact est proposée, la probabilité de bouchons au niveau de la plomberie diminue à 13 % et à 26 % respectivement.

Citron Hygiène, une entreprise mondiale de services d'hygiène qui se spécialise dans la fourniture et l'élimination de l'hygiène menstruelle dans les salles de bain publiques, a interrogé 3000 femmes à travers le Canada et les États-Unis sur leurs sentiments envers les produits menstruels gratuits, l'élimination des déchets menstruels et les produits d'hygiène qui sont jeté dans les toilettes.

"Les données que nous avons recueillies montrent sans équivoque que les utilisatrices des salles de bain et particulièrement celles qui ont leurs règles, sont en faveur pour rehausser les normes en matière d'hygiène des salles de bain.", a déclaré Robert Guice, PDG de Citron Hygiène. "Le statu quo des boîtes murales en métal non hygiéniques et des distributeurs automatiques vides et payants n'est tout simplement pas suffisant. Partout en Amérique du Nord, les femmes veulent des produits menstruels gratuits dans les salles de bain, tout comme du papier hygiénique et du savon, et elles comprennent l'impact positif que cela aura sur leur vie quotidienne. Mais la dignité menstruelle ne concerne pas seulement la possibilité d'accéder à des produits menstruels, il s'agit également d'avoir des options d'élimination sûres et hygiéniques dans les cubicules. Les salles de bain doivent être équipé de façon à ce que les personnes menstruées puissent avoir le matériel nécessaire à disposition dans les espaces publics afin qu'elles puissent poursuivre leur travail, leurs études et leurs activités sociales sans stigmatisation ni crainte pour leur santé ou leurs emplois.

En 2022, Citron Hygiène s'est associé à Aunt Flow et s'est engagé à n'offrir aux clients que des distributeurs de produits menstruels gratuits pour leurs salles de bain. Combiné avec des produits et services d'élimination des déchets d'hygiène menstruelle, cet engagement permet aux écoles et aux entreprises de fournir des salles de bain favorable à l'hygiène menstruelle à toutes les utilisatrices. Pour savoir comment rehausser les normes d'hygiène menstruelle dans vos salles de bain, visitez https://www.citronhygiene.com/.

À propos de Citron Hygiène LP

Citron Hygiène LP est un leader mondial qui fournit des produits et des services d'hygiène pour les salles de bain d'entreprises et d'institutions qui cherchent à rehausser leur image de marque en offrant à leurs clients et à leurs employés une expérience de qualité supérieure dans leurs salles de bain. Avec ses 45 ans d'expérience dans le secteur, Citron Hygiène dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada, dispose de points de service dans tout le Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Citron Hygiène est une société de portefeuille privée de Birch Hill Equity Partners, une société canadienne de financement par capitaux propres de taille moyenne. Pour en savoir plus, consultez le site www.citronhygiene.com.

