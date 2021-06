Les personnes en situation de handicap au bord du gouffre financier et psychologique

MONTRÉAL, le 2 juin 2021 /CNW Telbec/ - Lettre ouverte du Collectif de défense des droits des personnes en situation de handicap à M. Christian Dubé, Ministre de la Santé et des Services Sociaux.

Monsieur le Ministre,

À l'occasion de la Semaine québécoise des personnes handicapées (SQPH), le Collectif de défense des droits des personnes en situation de handicap (CODDPSH) souhaite s'entretenir avec vous et vous rappeler la dure réalité vécue par les personnes handicapées du Québec. Il souhaite également faire sortir de l'ombre ceux qu'on y a trop souvent poussés depuis le début de cette pandémie.

La COVID-19 est venue mettre en lumière les failles du système de santé québécois. Des mesures mises en place dans l'urgence ont eu un impact majeur et très inquiétant pour les personnes en situation de handicap. L'augmentation des salaires des préposés aux bénéficiaires en CHSLD à 26$ de l'heure a créé des disparités salariales telles que les personnes qui dépendent des préposés pour assurer leur maintien à domicile se retrouvent désormais sans aide. Car, soyons réalistes, il leur est impossible d'égaler un tel taux horaire. Avec un salaire moyen de 15$ de l'heure, il a été facile aux préposés de fuir l'aide à domicile pour de meilleures conditions de travail. Et on ne peut les blâmer.

Le résultat de cette mesure entraîne un appauvrissement important des personnes handicapées vivant à domicile : elles doivent désormais se présenter comme un employeur compétitif. Selon nos estimations, une personne en situation de handicap recevant 25 h de services par semaine doit débourser de ses poches un montant de 250$ par semaine pour pallier la différence ce, malgré l'aide du chèque emploi service ou d'autres mesures. Cela revient à dépenser 1083$ de plus par mois. Qui peut se le permettre sans augmentation de revenu? Et ce ne sont pas les 750 millions de $ sur 5 ans annoncés lundi qui permettront de couvrir ces écarts. Cette annonce est un début mais il faut aller beaucoup plus loin dans les fonds alloués.

Une solution qui semblait innovante a créé un problème majeur de pénurie de manque d'œuvre qui aurait pu être évité. L'objectif du gouvernement n'est-il pas de favoriser le maintien à domicile? « Chez soi », n'est-il plus « le premier choix »?

Maintenant, inversons les rôles. Imaginez-vous, Monsieur le Ministre, alors qu'une pandémie mondiale sévit, dans l'incapacité de vous protéger car vous ne pouvez pas enfiler votre masque seul, avec un espoir très lointain de vous faire vacciner mais face à une menace d'application d'un protocole de triage qui vous place parmi ceux qui ne seraient pas choisis pour être sauvés.

La situation est devenue extrêmement anxiogène, inhumaine et intenable pour bon nombre de personnes en situation de handicap. Elles ont même été poussées à l'extrême, à l'envoi d'une mise en demeure au gouvernement pour le sommer de changer l'ordre de priorisation dans la vaccination. Cette situation est déplorable, notamment car : « Des données scientifiques montrent que les gens handicapés ont trois à cinq fois le risque de la population en général de développer des complications graves ou de mourir de la COVID-19 », précise l'avocat Julius Grey cité par Le Devoir au moment de la mise en demeure le 17 avril (source : https://www.ledevoir.com/societe/sante/598965/quebec-somme-de-permettre-aux-personnes-handicapees-de-se-faire-vacciner-des-maintenant).

Enfin, nous déplorons qu'aucun organisme voué à la défense des droits des personnes handicapées n'ait encore été invité à vous faire part de ses recommandations. Monsieur le Ministre, n'auriez-vous pas oublié de consulter quelqu'un ? Nous réitérons, dans cette lettre, notre demande d'ouvrir avec vous un dialogue pour pouvoir être entendus.

Nous vous remercions, Monsieur le Ministre, de l'intérêt pour vous accorderez à notre demande.

À propos du CODDPSH

Le Collectif de défense des droits des personnes en situation de handicap regroupe 12 organismes de défense de droits qui, pour la première fois, ont uni leurs voix. Ensemble, ils se sont engagés à travailler pour les intérêts des personnes en situation de handicap et ce, au-delà de cette période de pandémie. Le tout dans un esprit de solidarité, d'inclusion et de respect des missions de chacun.

Joëlle Rivard

Organisatrice communautaire à Moelle épinière et motricité Québec (MEMO-Qc)

Au nom du Collectif d'organismes pour la défense des droits des personnes en situation de handicap (CODDPSH)

Les membres du CODDPSH - Collectif des organismes en défense des droits des personnes en situation de handicap :

Carrefour familial des personnes handicapées

Centre communautaire Radisson

Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap (CAPVISH)

Ex aequo

Institut National pour l'Équité, l'Égalité et l'Inclusion des personnes en situation de handicap (INÉÉI-PSH)

Moelle épinière et motricité Québec (MÉMO-Qc)

Mouvement PHAS

Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain (RAAMM)

Regroupement des Usagers du Transport Adapté et accessible de l'île de Montréal (RUTA Montréal)

Réseau international sur le Processus de production du handicap (RIPPH)

RUTA Montréal

Vie autonome Montréal

