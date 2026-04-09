Cet engagement de financement sur quatre ans soutient une accélération de l'action des pays en développement vers les objectifs environnementaux pour 2030

WASHINGTON, 9 AVRIL 2026 /CNW/ - Les pays donateurs ont annoncé une contribution initiale de 3,9 milliards de dollars au Fonds pour l'environnement mondial (GEF) dans le cadre de son neuvième cycle de reconstitution des ressources (GEF-9), témoignant ainsi de leur ferme engagement en faveur de la réalisation des objectifs environnementaux internationaux par le biais de la coopération multilatérale.

Ce financement d'un montant considérable permettra au GEF de renforcer les investissements en faveur d'un développement respectueux de la nature, en aidant les pays en développement à répondre à leurs priorités les plus urgentes et à produire des effets positifs pour l'environnement mondial, au profit des populations comme des écosystèmes.

D'autres promesses de contributions en soutien à un cycle quadriennal de financement solide et ambitieux sont attendues d'ici la réunion du Conseil du GEF à la fin du mois de mai, lorsque l'enveloppe finale de reconstitution des ressources sera approuvée.

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« Cette reconstitution adresse un signal fort : la communauté mondiale ne tourne pas le dos à la nature, même dans un contexte de priorités concurrentes. Les pays donateurs ont été à la hauteur de l'enjeu et pris des engagements audacieux pour l'avenir de la planète. Les quatre prochaines années du cycle GEF-9 refléteront cet effort très ambitieux pour atteindre les objectifs environnementaux de 2030 », a déclaré Claude Gascon, directeur général et président par intérim du GEF.

Le cycle d'investissement GEF-9 couvrira la période allant de juillet 2026 à juin 2030. L'ambition et l'approche du GEF au cours des quatre prochaines années s'articuleront autour de quatre grandes priorités :

Intégration et programmes intégrés

Financements mixtes

Approches « pangouvernementale » et « pansociétale »

Financements renforcés pour les PMA et les PEID, et augmentation significative de l'aide aux populations autochtones et locales

La 71e réunion du Conseil du GEF se tiendra à Samarcande, en Ouzbékistan, du 31 mai au 3 juin 2026. Elle se déroulera préalablement à la 8e Assemblée du GEF, lors de laquelle les contributions individuelles des pays seront annoncées publiquement.

À propos du GEF

Le Fonds pour l'environnement mondial (GEF) est le plus grand fonds multilatéral pour l'environnement. Les fonds qu'il regroupe agissent de concert et de manière intégrée pour relever les défis les plus urgents de la planète. Ses financements permettent aux pays en développement de répondre à des enjeux complexes et d'œuvrer à la réalisation des objectifs internationaux en matière d'environnement. Au cours des 30 dernières années, le GEF a fourni plus de 27 milliards de dollars de financements et mobilisé 155 milliards de dollars au profit de projets prioritaires pilotés par les pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.thegef.org

SOURCE Global Environment Facility

Contacts médias : Alexandre Pinheiro Rego, chargé de communication senior- [email protected]