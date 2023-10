NEW DELHI, 19 octobre 2023 /CNW/ - Les pays du G20 abritent les deux tiers de la population mondiale et sont responsables de plus des trois quarts des échanges commerciaux et du PIB à l'échelle mondiale. Ces pays peuvent grandement influencer la transformation du secteur de la logistique, qui joue un rôle central dans le développement économique mondial. Cependant, ils contribuent également de manière importante aux défis environnementaux, notamment aux émissions de carbone, à l'épuisement des ressources et à la pollution atmosphérique.

Reconnaissant le besoin d'une transformation, RMI (créé sous le nom de Rocky Mountain Institute) a publié un rapport sur la transformation du secteur de la logistique au sein des pays du G20. Akshima Ghate, un spécialiste du transport qui dirige le programme du RMI en Inde, a déclaré que la plus récente publication du RMI offre des solutions potentielles comme corridors de camionnage à émissions nulles pour faire évoluer le déploiement de zones exemptes de toxiques (ZET) et de parcs logistiques qui peuvent potentiellement servir de carrefours centralisés pour toutes les activités logistiques, facilitant la fluidité de ces opérations. En plus de ces solutions, le rapport propose 17 autres solutions avec des exemples mondiaux qui peuvent servir d'enseignements importants permettant aux pays du G20 de mettre en contexte ces solutions et de les adapter.

Pour en savoir plus sur le rapport « The Green Logistics Playbook » du RMI, cliquez ici : https://rmi.org/insight/the-green-logistics-playbook/

Le rapport a été publié lors d'un webinaire portant sur les pratiques de logistique durable et leur rôle dans la création d'un avenir plus durable. Des experts ont participé à une discussion dynamique, partageant leurs expériences et leurs points de vue sur la façon dont les pays peuvent promouvoir une logistique durable grâce à des initiatives politiques, au développement des infrastructures et aux investissements financiers.

Les panélistes ont reconnu l'importance de la décarbonisation du secteur de la logistique en raison de sa contribution importante aux émissions mondiales de CO 2 et de l'augmentation rapide prévue des émissions au cours des prochaines années. Chaque panéliste a exprimé son optimisme quant à la gamme de solutions disponibles pour réduire les répercussions environnementales tout en améliorant l'efficacité du secteur. Ceux-ci ont également souligné l'importance pour les entreprises de logistique de cibler les solutions les plus adaptées à leurs besoins spécifiques. Parmi les principaux thèmes soulevés, mentionnons la réduction de la demande de fret et de l'intensité des émissions, une approche collaborative et multilatérale à l'égard de la conception de solutions et la nécessité d'un partage plus efficace des connaissances entre les participants de l'industrie dans différentes régions.

Pour visionner l'enregistrement du webinaire, cliquez ici : https://info.rmi.org/l/310101/2023-10-17/3s396pd

