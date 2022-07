Les patrons ont bien géré la pandémie, mais les employés décident encore de quitter leur emploi

Une nouvelle étude commandée par CRHA indique que la moitié des Canadiens

recherche un nouvel emploi au sortir de la pandémie

VANCOUVER, BC, le 20 juill. 2022 /CNW/ - Les patrons canadiens ont bien résisté à la tempête pour leurs équipes pendant la pandémie, mais malgré cela, près de la moitié des employés ayant participé au sondage seront à la recherche d'un nouvel emploi cette année. C'est ce que révèle une toute nouvelle étude commandée par Conseillers en ressources humaines agréés (CRHA), la plus importante organisation de ressources humaines au Canada.

Selon le sondage national, effectué par Research Co., plus de 80 % des employés étaient satisfaits de la façon dont leur employeur avait géré la pandémie de COVID-19 dans leur milieu de travail, mais 49 % d'entre eux affirment néanmoins qu'ils se mettront probablement à la recherche d'un nouvel emploi au cours des 12 prochains mois. Et pour ceux qui choisiront de conserver leur emploi actuel, plus de 60 % demanderont une augmentation de salaire.

« Cette étude indique que le Canada n'est pas à l'abri de la " Grande démission " dont on a beaucoup parlé dans un monde post-pandémique, a fait remarquer Anthony Ariganello, Président et chef de la direction de CHRA Canada. Les employeurs canadiens doivent savoir que même s'ils estiment que leurs équipes se sont stabilisées, il existe une forte possibilité qu'ils continuent de perdre des effectifs pendant encore un certain temps, et que cela souligne l'importance pour les gestionnaires de garder un lien avec leurs employés et de prioriser des politiques de RH collaboratives et responsables. »

Le modèle de travail à domicile représente un des changements les plus importants survenus dans les milieux de travail modernes après la pandémie de COVID-19. Les deux tiers des répondants au sondage de CRHA ont affirmé qu'ils rechercheraient probablement un autre emploi si leur employeur actuel ne leur permettait pas de travailler de la maison aussi souvent qu'ils le souhaiteraient.

Plus du tiers des travailleurs s'attendent à avoir la permission de travailler de la maison au moins une fois ou deux par semaine, et environ le quart des travailleurs s'attendent à avoir la permission de travailler de la maison trois à quatre fois par semaine. Douze pour cent des personnes interrogées affirment qu'ils ne s'attendent pas du tout à travailler de la maison.

Monsieur Ariganello ajoute que « Les entreprises qui étaient en mesure de le faire, ont très bien réussi à intégrer le modèle de travail à la maison dans leurs activités quotidiennes. De nombreuses entreprises estimaient toutefois qu'il s'agit d'une solution à court terme et que ce n'est pas ce que souhaitent un grand nombre d'employés. Pour les employeurs, le défi consiste maintenant à faire en sorte que le travail à la maison devienne une option plus durable pour leurs équipes, puisque cette étude révèle que s'ils négligent de le faire, ils risquent de perdre davantage d'employés. » Monsieur Ariganello a conclu en précisant « Que les entreprises intègrent ou non le travail à la maison dans leur modèle d'affaires, leur décision pourrait faire une différence entre un candidat qui est prêt à accepter la proposition d'emploi qui lui est faite ou choisir un autre employeur qui lui offrira cette option plus flexible ».

À propos de CRHA

Conseillers en ressources humaines agréés représente 27 000 membres de la profession RH dans neuf provinces et trois territoires au Canada. Fondé en 1994, CRHA Canada constitue la référence à l'échelle nationale en matière de développement et de promotion de la profession RH. Grâce à un titre commun bien établi et crédible ainsi à une collaboration sur les enjeux nationaux, CRHA positionne de façon proactive les priorités nationales en matière de ressources humaines au Canada et représente également la profession RH auprès des associations professionnelles en ressources humaines à l'échelle mondiale.

