« Les résultats extrêmement positifs de l'étude sur l'amélioration de la communication avec le masque ClearMask™ ont confirmé ce que nous savions depuis le début, à savoir que le besoin de voir le visage de notre interlocuteur est fondamentalement humain et fait partie intégrante de notre façon de communiquer », a déclaré Allysa Dittmar, présidente de ClearMask, LLC. « L'utilisation de la marque ClearMask™ et son acceptation dans un journal rigoureux comme le Journal of American Medical Association témoignent de l'importance du ClearMask™. »

L'utilisation de masques standard peut avoir un coût, car ils bloquent les expressions faciales et les indices non verbaux critiques qui ont une incidence sur la communication, la relation patient-fournisseur et le risque de litige.

Les Dr Kratzke, Rosenbaum, Cox et al. ont mené un essai clinique randomisé auprès de 200 patients, au cours duquel des chirurgiens ont été choisis au hasard pour porter un masque transparent ClearMask™ ou un masque standard au cours de la visite d'un nouveau patient. Après la visite, les patients ont répondu à un sondage pour évaluer le masque lui-même ainsi que la communication et l'empathie du chirurgien et la confiance qu'il inspire, tout en répondant à des questions validées de la Clinician and Group Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (CG-CAHPS).

Comparativement aux masques standard, les patients ont signalé une amélioration de la communication avec les masques transparents ClearMask™, donnant à leur médecin une note beaucoup plus élevée pour la clarté de ses explications, l'empathie et l'établissement d'un lien de confiance. 100 % des patients dont le fournisseur portait un masque ClearMask™ ont dit préférer les masques transparents, citant l'amélioration de la communication du fournisseur et l'appréciation de la visibilité totale du visage.

Les entités de soins de santé posent régulièrement des questions sur la satisfaction des patients, comme la CG-CAHPS, et des résultats plus élevés en matière de satisfaction des patients peuvent contribuer à un remboursement plus élevé des Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) des États-Unis. La satisfaction accrue des patients peut aussi mener à de meilleurs résultats pour la santé des patients, à une amélioration de la qualité de vie et à une diminution des litiges contre les entités de soins de santé.

« La confiance est la pierre angulaire des soins chirurgicaux. Sans elle, les patients ne nous laisseraient pas les opérer et ne se fieraient pas à notre jugement pour renoncer à une opération. Et la façon dont nous parlons peut être plus importante que ce que nous disons », ont écrit la Dre Margaret Schwarze et la Dre Elle Kalbfell dans leurs commentaires en tant qu'invitées . « En tant que chirurgiens, nous faisons beaucoup de choses audacieuses parce qu'elles améliorent les soins aux patients, et le port d'un masque transparent lors des rencontres avec de nouveaux patients devrait en faire partie. »

À propos de ClearMask

La marque ClearMask™ offre le premier et le seul masque entièrement transparent sur le marché aux États-Unis à être homologué 510(k) par la FDA en tant qu'instrument médical de classe II . Le masque est optimisé pour un maximum de transparence et de confort, et répond aux exigences applicables de niveau 3 de l'ASTM en matière de résistance aux fluides et d'inflammabilité, offrant un niveau élevé de protection pour un usage médical dans des environnements tels que les salles d'opération.

ClearMask, LLC a commencé à mettre au point le masque transparent en 2017 après que son cofondateur sourd ait vécu une expérience chirurgicale indésirable où les masques bloquaient le visage des fournisseurs, nuisant ainsi à une communication efficace et à la sécurité. À ce jour, l'entreprise a vendu près de 16 millions de masques à des hôpitaux, à des cliniques, à des écoles, à des entreprises, à des théâtres et à d'autres établissements.

Les masques peuvent être achetés sur le site Web de l'entreprise à l'adresse buy.theclearmask.com , le plus petit format étant une boîte de 24 masques. L'entreprise s'est également associée à plusieurs distributeurs, dont Cardinal Health, Henry Schein, McKesson Medical-Surgical, Oaktree Products et Owens & Minor.

