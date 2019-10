Les patients du Québec ont maintenant accès à DUPIXENT(MC) pour le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère

Le Québec devient la première province à autoriser le remboursement public de DUPIXENTMC pour les patients adultes

TORONTO, le 22 oct. 2019 /CNW/ - Les patients qui résident au Québec auront dorénavant accès, par l'entremise de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), à DUPIXENTMC (dupilumab)1. DUPIXENTMC est un traitement pour les adultes atteints de dermatite atopique (DA) modérée à sévère, chez qui la maladie n'est pas adéquatement contrôlée par des traitements topiques sous ordonnance ou quand ces traitements ne sont pas appropriés2. On s'attend à ce que DUPIXENTMC soit remboursé par les régimes publics des autres juridictions dans un avenir rapproché.

« Le remboursement de DUPIXENTMC par la RAMQ comme médicament d'exception offre une nouvelle option pour les patients souffrant de dermatite atopique, et redonne espoir à ces malades qui peuvent éprouver une immense détresse tant physique que psychologique » affirme Dr Simon Nigen, chef du service de dermatologie à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

La dermatite atopique, le type le plus courant d'eczéma, est une maladie inflammatoire chronique3. Dans sa forme modérée à sévère, elle est caractérisée par des éruptions cutanées pouvant potentiellement couvrir une grande partie du corps et peut causer des démangeaisons intenses persistantes, des lésions et une sécheresse cutanées, des fissures, des rougeurs, des croûtes et des suintements4. Une dermatite atopique qui n'est pas adéquatement contrôlée peut avoir un effet physique, émotionnel et psychosocial, causant des perturbations du sommeil, des symptômes d'anxiété et de dépression ainsi qu'un sentiment d'isolement5.

« Nous sommes très heureux que les patients du Québec dans le besoin aient maintenant accès à DUPIXENTMC. Auparavant, DUPIXENTMC n'était couvert au Canada que par les régimes privés d'assurance-médicaments. Cette étape permet un remboursement public du premier traitement ciblé pour la DA modérée à sévère », déclare Marissa Poole, Directrice générale, Sanofi Genzyme Canada. « Sanofi veillera à ce que DUPIXENTMC soit remboursé par les systèmes de santé publics tant au niveau provincial, territorial que fédéral. »

Admissibilité aux programmes publics d'assurance-médicaments

La RAMQ est le conseil gouvernemental de l'assurance maladie au Québec. La RAMQ administre plus de 40 programmes, y compris, mais sans s'y limiter, le remboursement des frais médicaux pris en charge par les Québécois en dehors de la province.

Ces personnes sont admissibles au régime public d'assurance-médicaments sous ordonnance :

les personnes sans accès à un régime privé;

les personnes âgées de 65 ans et plus qui n'ont pas souscrit à un régime privé;

les bénéficiaires de l'aide financière de dernier recours et certains autres détenteurs de carnets de réclamation.

Vous trouverez davantage d'information sur l'admissibilité au programme ici :

Site Web de la RAMQ

À propos de DUPIXENTMC

DUPIXENTMC (dupilumab), le premier traitement biologique au Canada à cibler la cause profonde de la dermatite atopique (DA), a initialement été approuvé par Santé Canada le 30 novembre 2017 pour le traitement des patients adultes atteints de DA modérée à sévère chez qui la maladie n'est pas adéquatement contrôlée par des traitements topiques sous ordonnance ou quand ces traitements ne sont pas appropriés6. Les études cliniques ont montré un profil d'innocuité acceptable ainsi qu'une amélioration significative de l'état de la peau des patients et une diminution significative des démangeaisons dans les quatre premiers mois du traitement administré toutes les deux semaines7. Le 18 septembre 2019, DUPIXENTMC a également été approuvé par Santé Canada pour le traitement des patients adolescents âgés de 12 ans et plus atteints de DA modérée à sévère8. Le profil d'innocuité à long terme de DUPIXENTMC observé chez les adolescents était conforme à celui observé chez les adultes atteints de dermatite atopique9. DUPIXENTMC est développé conjointement par Regeneron et Sanofi dans le cadre d'une entente de collaboration mondiale.

À propos de Sanofi Canada

Sanofi Canada emploie plus de 2 000 personnes. En 2017, nous avons investi 123 millions de dollars en R et D au Canada, stimulant la création d'emploi, les échanges commerciaux et les possibilités d'affaires à l'échelle du pays.

À propos de Sanofi

Sanofi se consacre à aider les personnes à faire face à leurs défis touchant la santé. Nous sommes une entreprise biopharmaceutique mondiale se concentrant sur la santé humaine. Nous prévenons les maladies avec des vaccins et fournissons des traitements novateurs pour combattre la douleur et alléger la souffrance. Nous sommes solidaires du petit nombre de personnes souffrant de maladies rares et des millions de personnes vivant avec des maladies chroniques à long terme.

Comptant plus de 100 000 personnes dans 100 pays, Sanofi transforme l'innovation scientifique en solutions de soins de santé partout dans le monde.

Sanofi, Empowering Life, Donner toute sa force à la vie

