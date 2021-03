Les patients atteints d'un cancer appuient la demande des premiers ministres pour une hausse considérable des paiements du transfert canadien en matière de santé

Les Canadiens ne peuvent plus se permettre d'attendre pour les soins et services en santé qu'ils méritent et dont ils ont désespérément besoin

TORONTO, le 9 mars 2021 /CNW/ - Les patients atteints d'un cancer et les défenseurs des droits des patients partout au Canada ont félicité les premiers ministres des provinces et territoires d'avoir demandé au gouvernement fédéral d'accroître la contribution aux coûts des soins de santé du Transfert canadien en matière de santé, en le faisant passer de 22 % à 35 %.

Au cours des dernières années, les transferts fédéraux en matière de santé n'ont pas suivi le rythme de l'augmentation des dépenses. Depuis 2017-2018, la contribution du gouvernement fédéral aux coûts des soins de santé des provinces et territoires n'a augmenté que de 3 % par année, alors que la hausse des dépenses pour la même période est estimée à 4,2 % selon l'Institut canadien d'information sur la santé.

Cela se traduit par une diminution importante des services et soins de santé pour tous les Canadiens. Comme l'a révélé la pandémie actuelle, le système de santé canadien est déjà sous pressions financières. À moins d'une augmentation du financement, la situation risque de s'aggraver rapidement.

« Il ne fait aucun doute que nous devons continuer de nous concentrer sur la pandémie actuelle. Toutefois, nous devons augmenter parallèlement le financement accordé à des problèmes de santé déjà sous-financés, notamment le cancer », rapporte Martine Elias, directrice générale de Myélome Canada. « Nous devons accroître nos investissements dans les services de soins de santé, et dans le développement d'un système de santé viable, soucieux de répondre aux besoins des Canadiens, et adapté à la réalité de demain. »

Un Canadien sur deux recevra le diagnostic d'un cancer au cours de sa vie, et un sur 4 en mourra. Entre 2015 et 2030, la Société canadienne du cancer prévoit une augmentation de 40 % de l'incidence du cancer, et estimait, avant la pandémie, que 225 000 Canadiens recevraient un diagnostic de cancer en 2020. 1 Les oncologues évaluent malheureusement que le nombre total de diagnostics de cancer en 2020 a connu une baisse de 16 % comparativement à 2019.

Dre Hira Mian, hématologue au Juravinski Cancer Centre et professeure adjointe au département d'oncologie de l'Université McMaster à Hamilton en Ontario, ajoute ceci : « Les retards d'accès aux traitements, aux essais cliniques, aux chirurgies, et de diagnostics auront un effet négatif sur les résultats des patients. Les chirurgies, les traitements urgents et non urgents ont pris énormément de retard, sans compter que nous voyons poindre une augmentation considérable des problèmes de santé mentale chez les Canadiens de façon générale. Une fois que la pandémie sera maîtrisée, tous ces éléments auront un impact important sur le système de santé déjà fortement surchargé. À moins d'une injection significative de fonds, cette pression sur le système mettra en péril la santé et le bien-être des personnes qui habitent au Canada. »

Les patients atteints d'un cancer demandent au gouvernement fédéral non seulement d'augmenter le Transfert canadien en matière de santé à 35 %, mais aussi de veiller à ce qu'une partie de ces fonds soit réservée au rattrapage des retards accumulés dans les soins pour le cancer, afin que nous puissions procéder à la planification des stratégies et de l'organisation future de soins oncologiques.

« Tous les Canadiens méritent d'avoir accès à des soins de haute qualité, à des services diagnostiques et technologiques de pointe. Nous sommes d'accord avec les premiers ministres : une augmentation immédiate et soutenue du financement est nécessaire pour répondre aux besoins de notre population croissante et vieillissante, » rapporte Kathy Barnard, fondatrice et présidente de La Fondation Sauve ta peau.

« Nous demandons également aux provinces et territoires de s'engager à utiliser ces fonds efficacement afin d'améliorer l'accès aux services diagnostiques, aux soins de santé, ainsi qu'aux traitements et thérapies novatrices contre le cancer, et ce pour tous les Canadiens. Nous demandons aux deux paliers de gouvernement de faire preuve de transparence et d'imputabilité en ce qui a trait à ces dépenses, en tenant compte du vieillissement de notre population, de notre diversité culturelle, de leurs besoins distincts et des déterminants sociaux de la santé » ajoute Eva Villalba, directrice générale de la Coalition Priorité Cancer au Québec.

