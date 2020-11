Takeda Canada inc. est heureuse d'annoncer la signature d'une lettre d'intention avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) concernant TAKHZYRO MD (lanadélumab injectable) pour le traitement des personnes atteintes d'angioœdème héréditaire (AOH).

L'AOH est une maladie génétique rare qui se manifeste par des crises récurrentes, imprévisibles et potentiellement mortelles d'enflure débilitante et douloureuse dans diverses parties du corps1,2,3.

Cette étape importante assure un accès équitable et en temps opportun à TAKHZYROMD pour les patients admissibles partout au Canada. La lettre d'intention signée permet à Takeda Canada de travailler avec les autorités participantes pour mettre en œuvre le financement public de TAKHZYROMD pour les patients admissibles atteints d'AOH.

« L'AOH est une maladie génétique rare qui se manifeste par des crises récurrentes d'enflure dans diverses parties du corps, qui peuvent être débilitantes, douloureuses et, dans certains cas, potentiellement mortelles », a déclaré Stephen D. Betschel, B.S.Sc., M.D., FRCPC et président du conseil du Réseau canadien d'angioœdème héréditaire (RCAH). « TAKHZYROMD a le potentiel de transformer les soins pour patients et, en tant que médecin qui traite cette maladie chronique, j'espère qu'un accès rapide sera offert aux patients qui peuvent bénéficier de cette importante option thérapeutique. »

Après un examen prioritaire, Santé Canada a autorisé l'utilisation de TAKHZYROMD pour la prévention systématique des crises d'AOH chez les adultes et les adolescents (âgés de 12 ans et plus) en septembre 2018. De plus, Santé Canada a émis l'avis de conformité (AC) pour la nouvelle présentation (seringue préremplie de 300 mg/2 mL) en septembre 2020. En novembre 2019, TAKHZYROMD a reçu une recommandation positive de la part du Comité canadien d'expertise sur les médicaments de l'ACMTS pour la prévention systématique des crises d'AOH.

« Les patients vivent constamment dans la peur de la prochaine crise. Ils évitent les situations sociales, même les sorties en public, ce qui a des répercussions importantes sur leur qualité de vie », a affirmé Jacquie Badiou, présidente d'Angioœdème Héréditaire (AOH) Canada. « La communauté de l'AOH est ravie de cette avancée positive, car l'accès à une option thérapeutique qui peut prévenir les crises changerait la vie des personnes atteintes. »

En tant que l'une des sociétés pharmaceutiques à la croissance la plus rapide au Canada, Takeda Canada s'est engagée à offrir une meilleure santé aux Canadiens grâce à des innovations de pointe en médecine.

« Chez Takeda, nous nous efforçons toujours d'en faire plus pour les patients, et nous sommes heureux de franchir cette étape importante pour TAKHZYROMD », a déclaré Gamze Yüceland, directrice générale, Takeda Canada inc. « La signature de la lettre d'intention ouvre la voie à des discussions sur le financement du médicament avec chacune des autorités participantes, et nous sommes impatients de travailler en collaboration avec nos partenaires pour offrir ce nouveau traitement important aussi rapidement que possible aux Canadiens atteints d'AOH. »

À propos de TAKHZYROMD (lanadélumab injectable)

TAKHZYROMD est un anticorps monoclonal entièrement humain indiqué pour la prévention systématique des crises d'angioœdème héréditaire (AOH) chez les adultes et les adolescents (âgés de 12 ans et plus)4.

TAKHZYROMD n'est pas destiné au traitement des crises d'AOH aiguës. Le patient et ses aidants doivent toujours être prêts à traiter une éventuelle crise d'AOH aiguë4.

L'innocuité et l'efficacité de TAKHZYROMD chez les enfants de moins de 12 ans sont inconnues4. Veuillez consulter la monographie canadienne actuelle de TAKHZYRO® pour les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les effets indésirables, les interactions, la posologie et les conditions d'utilisation clinique4.

TAKHZYROMD est approuvé aux États-Unis (août 2018), dans l'Union européenne (novembre 2018), en Australie (janvier 2019) et en Suisse (juin 2019), et d'autres présentations réglementaires sont en cours à l'échelle mondiale. TAKHZYROMD est commercialisé au Canada par Shire Pharma Canada ULC, entreprise acquise par Takeda en janvier 2019.

À propos de l'angioœdème héréditaire (AOH)

L'AOH est une maladie génétique rare qui toucherait environ une personne sur 10 000 à une personne sur 50 000 dans le monde entier2,5. Cette maladie se manifeste par des crises récidivantes d'œdème (enflure) dans diverses parties du corps qui peuvent être débilitantes et douloureuses1,2,3,5. Les crises au niveau du pharynx, qui obstruent les voies aériennes, sont potentiellement mortelles en raison du risque d'asphyxie1,2,3. En plus du fardeau imposé par la maladie, les patients peuvent souffrir d'anxiété, de fatigue et de dépression entre les crises6.

À propos de Takeda Canada inc.

Takeda Canada inc. est la filiale canadienne de marketing et de vente de Takeda Pharmaceutical Company Limited, dont le siège social est situé au Japon. Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK) est un chef de file mondial dans le secteur biopharmaceutique, fondé sur des valeurs et spécialisé en recherche et développement, et est déterminée à offrir une santé meilleure et un avenir prometteur aux patients en traduisant la science en des médicaments novateurs. Takeda concentre ses efforts de recherche et développement dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, la gastro-entérologie, les neurosciences et les maladies rares. Nous réalisons par ailleurs des investissements de R et D ciblés dans les thérapies à base de plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments des plus novateurs qui contribuent à faire la différence dans la vie des patients, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en tirant profit de notre moteur de R et D collaboratif et de nos capacités pour créer une solide gamme de produits combinant plusieurs modalités de traitement. Nos employés sont déterminés à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays et régions.

Pour de plus amples renseignements à propos de Takeda Canada, consultez le site takeda.com/fr-ca.

