Les prix ASQ sont décernés sur la base du programme mondial de mesure de l'expérience aéroportuaire le plus complet et le plus fiable.

MONTRÉAL, le 10 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Airports Council International (ACI) World, en partenariat avec la société de technologie de voyage Amadeus, annonce les gagnants du très attendu 2024 ASQ Airport Experience Awards. Ces prix, considérés comme la référence en matière d'excellence de l'expérience client dans les aéroports, sont décernés exclusivement par les passagers.

Les prix ASQ reposent sur le programme de mesure le plus complet et le plus fiable de l'industrie aéronautique en matière d'expérience aéroportuaire. Ce programme unique recueille en temps réel les réactions des voyageurs par le biais d'enquêtes en direct dans les aéroports du monde entier. Sa méthodologie rigoureuse garantit une représentation précise d'un large éventail d'expériences vécues par les passagers, ce qui en fait la seule enquête permettant des comparaisons équitables entre les aéroports.

Points forts des prix de l'ASQ 2024

2024 a marqué une étape importante pour le programme ASQ, avec près de 700 000 questionnaires remplis, et plus de la moitié des voyageurs du monde passant par un aéroport classé ASQ, soulignant le rôle central du programme dans l'élaboration des normes de service mondiales. Un nombre record de 181 prix ASQ ont été décernés à 95 aéroports à travers le monde, en reconnaissance de leur engagement à offrir une expérience exceptionnelle aux passagers.

Catégories de prix

Les meilleurs aéroports par taille et par région

Le personnel le plus dévoué

Le voyage le plus facile à l'aéroport

L'aéroport le plus agréable

L'aéroport le plus propre

Les meilleurs aéroports pour les arrivées

Lauréats régionaux

Certains aéroports ont remporté ASQ Awards dans les 5 catégories de départ:

Afrique : Aéroport international Blaise Diagne de Dakar

Aéroport international Blaise Diagne de Asie-Pacifique : Beijing Daxing International Airport, Singapore Changi Airport, Sultan Aji Muhammad Sulaiman International Airport, Sultan Hasanuddin International Airport

Beijing Daxing International Airport, Singapore Changi Airport, Sultan Aji Muhammad Sulaiman International Airport, Sultan Hasanuddin International Airport Europe : Aéroport de Milas-Bodrum, Aéroport de Rome Fiumicino

Aéroport de Milas-Bodrum, Aéroport de Rome Fiumicino Amérique latine : Aéroport international de Chihuahua, Aéroport international de Mazatlán, Aéroport international de Monterrey

Aéroport international de Chihuahua, Aéroport international de Mazatlán, Aéroport international de Monterrey Moyen-Orient : Aéroport de Salalah

Aéroport de Salalah Amérique du Nord : Aéroport international Gerald R. Ford , Aéroport international de Greenville -Spartanburg

2024 personnes intronisées au tableau d'excellence du directeur général d'ACI World

L'ACI World Director General's Roll of Excellence est l'une des plus hautes distinctions de l'industrie aéroportuaire, récompensant les aéroports qui ont constamment excellé en matière de services au cours de la dernière décennie. Cette année, 10 aéroports figurent sur cette liste prestigieuse, qui célèbre leur engagement durable en faveur de l'excellence. Les personnes intronisées sont les suivantes

Alicante - Aéroport d'Elche

Aéroport international de Pékin Daxing

Aéroport de Copenhague

Aéroport d'El Hierro

Aéroport international Hartsfield - Jackson d' Atlanta

- d' Aéroport d' Inverness

Aéroport international Jenderal Ahmad Yani

Aéroport international de Juanda

Aéroport de Salalah

Aéroport international de Shijiazhuang Zhengding

Justin Erbacci, directeur général d'ACI World, a déclaré à l'adresse : "Dans le monde actuel, qui évolue rapidement et où les attentes des passagers sont plus élevées que jamais, les aéroports doivent sans cesse repousser les limites du service pour rester à la pointe du progrès. Les prix ASQ 2024 récompensent les aéroports qui créent des expériences mémorables et transparentes qui transforment l'ensemble du voyage des passagers et contribuent à façonner l'avenir du transport aérien".

Rudy Daniello, EVP AirOps d'Amadeus, a déclaré : "Le secteur de l'aviation est sur le point d'apporter des améliorations radicales à l'expérience des passagers. Les changements apportés aux systèmes sous-jacents des compagnies aériennes et aux normes technologiques offrent la souplesse nécessaire pour repenser des processus vieux de plusieurs décennies et transformer véritablement les voyages. Imaginez un avenir où vous n'aurez plus besoin de vous enregistrer pour prendre un vol, les vérifications de visas se faisant numériquement avant le voyage. Dans cette optique, les terminaux aéroportuaires peuvent être recentrés sur le passager, la nécessité de bureaux fixes et les files d'attente associées étant considérablement réduites. Nous envisageons une plus grande personnalisation, des agents itinérants et une expérience des passagers grandement simplifiée. Je suis impatient de voir comment ces changements seront accueillis par les aéroports et les voyageurs".

Perspectives d'avenir : La cérémonie de remise des prix de l'ASQ 2024

La 2024 ASQ Awards Ceremony aura lieu lors du ACI World Airport Experience Summit à Guangzhou, Chine, du 8-11 septembre 2025. Cet événement annuel prestigieux réunira des leaders du secteur, des experts et des innovateurs pour discuter de l'avenir de l'expérience des clients et des employés, tout en partageant les dernières stratégies et idées.

À propos de l'ACI

Le Conseil international des aéroports (ACI), l'association professionnelle des aéroports du monde, est une organisation fédérée comprenant ACI World, ACI Africa, ACI Asia-Pacific & Middle East, ACI EUROPE, ACI Latin America and the Caribbean et ACI North America. En représentant les intérêts des aéroports lors des phases clés de l'élaboration des politiques, l'ACI contribue de manière significative à la mise en place d'un système de transport aérien mondial sûr, sécurisé, efficace et respectueux de l'environnement. En janvier 2025, l'ACI comptait 830 membres, exploitant 2 181 aéroports dans 170 pays.

À propos d'Amadeus

Amadeus améliore l'expérience du voyage pour tout le monde, partout, en inspirant l'innovation, les partenariats et la responsabilité envers les personnes, les lieux et la planète.

Notre technologie est au service de l'industrie du voyage et du tourisme. Inspirer des méthodes de travail plus ouvertes. Des modes de pensée plus connectés, centrés sur le voyageur. Notre plateforme ouverte relie l'écosystème mondial du voyage et de l'hôtellerie. Des startups aux grands acteurs de l'industrie, en passant par les gouvernements. Ensemble, nous redessinons les voyages de demain.

Nous nous efforçons de faire du voyage une force pour le bien social et environnemental. La responsabilité collective de protéger et d'améliorer les personnes et les lieux que nous visitons, en veillant à ce que les voyages continuent à apporter une contribution positive à notre monde.

Nous appliquons l'innovation pour répondre à de nouveaux besoins et relever de véritables défis. Notre personnel mondial très diversifié, composé de 150 nationalités, est passionné par les voyages et la technologie.

Nous sommes une société IBEX 35, cotée à la bourse espagnole sous le numéro AMS.MC. Nous sommes également reconnus par l'indice de durabilité Dow Jones depuis 11 ans.

Amadeus. C'est ainsi que les voyages fonctionnent mieux.

Pour en savoir plus sur Amadeus, consultez le site www.amadeus.com.

