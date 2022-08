LES PARTIS POLITIQUES DOIVENT PRENDRE POSITION POUR DES SERVICES PUBLICS DE QUALITÉ POUR LES PERSONNES AYANT UNE INCAPACITÉ INTELLECTUELLE OU UN TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME

MONTREAL, le 29 août 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la campagne électorale, SOS-DI SERVICES PUBLICS réclame que les partis politiques prennent clairement position en faveur des services publics pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme.

Pendant la crise de la COVID-19, les Québécois ont été choqués par ce qui se passait dans les CHSLD, particulièrement ceux du secteur privé. Peu de gens connaissent la réalité des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Depuis quelques années, l'offre de services publics pour ces personnes a terriblement diminué. Plusieurs subissent d'inacceptables coupures de services dont on ne parle pas. Ce n'est pas normal et c'est inacceptable du point de vue de SOS-DI SERVICES PUBLICS.

Au Québec, en 2022, les parents d'un enfant ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme n'arrivent pas à obtenir des services dans le réseau public. Pour offrir des services professionnels à leur enfant, certains font des levées de fond pour payer des services privés à leur enfant.

Citation :

« Lors d'une rencontre avec l'intervenant, il m'a proposé d'aller chercher une subvention dans une Fondation pour payer le service requis au secteur privé. »

Témoignage d'un parent recueilli par SOS-DI

SOS-DI SERVICES PUBLICS demande aux partis politiques de prendre clairement position en faveur des services publics pour les personnes ayant déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme et fassent connaître leurs intentions pour rétablir un niveau de services adéquat et de qualité.

SOS-DI SERVICES PUBLICS est un mouvement qui regroupe des organismes, des personnes et des parents de personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme pour défendre et promouvoir des services de santé et des services sociaux publics, universels, accessibles et gratuits.

SOURCE SOS DI Services publics

Renseignements: Marcel Faulkner, 450-755-2794