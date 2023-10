Les parties prenantes concluent des accords et s'entendent sur des résultats futurs en vue du 10e Forum mondial de l'eau prévu en 2024

BALI, Indonésie, le 19 oct. 2023 /CNW/ -- La 2e réunion de consultation des parties prenantes en prévision du 10e Forum mondial de l'eau s'est tenue avec succès à Bali, en Indonésie, les 12 et 13 octobre 2023. Plusieurs accords et propositions ont été élaborés et seront finalisés lors du 10e Forum mondial de l'eau en 2024.

La réunion a regroupé 1 094 parties prenantes en provenance de 73 pays composés de chefs d'État, de gouvernements centraux, d'autorités locales, de parlements, d'entreprises et de communautés.

Cérémonie d’ouverture de la 2e réunion de consultation des parties prenantes (PRNewsfoto/Secretariat of the 10th World Water Forum)

Au cours des deux journées de la 2e réunion de consultation des parties prenantes, ces dernières ont élaboré le concept et défini les sous-thèmes, les sujets et les priorités régionales du processus thématique et régional.

Le processus politique a permis aux dirigeants de s'engager à prendre des décisions à différents niveaux, des chefs d'État aux ministres, en passant par les parlementaires, les autorités responsables des bassins d'eau et les autorités locales. Chaque organisme de coordination du processus politique a communiqué les résultats attendus, ainsi qu'une feuille de route provisoire.

En outre, des accords de coopération ont été conclus

avec différentes parties prenantes régionales (l'Institut méditerranéen de l'eau, le forum Asie-Pacifique sur l'eau, le conseil de l'Asie sur l'eau, le Conseil des ministres africains chargés de l'eau), témoignant d'un engagement ferme à intégrer les dimensions régionales et à reconnaître les différents défis et les solutions en matière de gestion de l'eau à travers la Méditerranée, l'Asie-Pacifique, l'Afrique et l'Amérique.

Le vice-président du Conseil mondial de l'eau (CME), Eric Tardieu, a déclaré que de nouveaux sujets ont pris plus d'importance au cours des discussions qui se sont étalées sur deux jours, notamment les relations entre le climat, l'eau, l'énergie, l'alimentation, les écosystèmes et la santé, ainsi que les solutions basées sur la nature et les infrastructures vertes, la sécurité hydrique, l'intégrité écologique et la gestion circulaire de l'eau.

« Nous reconnaissons également la nécessité d'une intégration plus globale des questions et des solutions portant sur le financement des infrastructures hydrauliques, la résilience et la sécurité concernant l'eau, la justice et l'inclusion sociale dans le domaine de la gestion de l'eau, la participation des parties prenantes et du public dans la planification, ainsi que l'importance des données en vue de soutenir les politiques de l'eau fondées sur des données probantes, et la sensibilisation du grand public », a-t-il ajouté.

Mohammad Zainal Fatah, président et secrétaire du comité organisateur national du 10e Forum mondial de l'eau, a ajouté que les participants ont décrit en détail les enjeux et défis dans le cadre de six processus thématiques, comme suit : sécurité et prospérité dans le domaine de l'eau, l'eau pour l'homme et la nature, réduction et gestion des risques de catastrophe, gouvernance, coopération et hydrodiplomatie, financement durable de l'eau, et connaissances et innovation.

« Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre collaboration continue, pour faire en sorte que le 10e Forum mondial de l'eau prévu en 2024 produise des résultats plus solides et des engagements politiques fermes en faveur d'une gestion durable de l'eau », a-t-il conclu.

