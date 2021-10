Les particuliers peuvent maintenant louer leur logement aux compagnies d'assurance pour héberger des sinistrés

« Tout le monde peut afficher son logement et héberger des sinistrés. Dès qu'un sinistre est signalé, on informe en temps réel tous les hôtes à proximité. Ils peuvent alors soumissionner au contrat de relocalisation, gratuitement et sans obligation », déclare Alexis Vertefeuille, avocat et président fondateur de Sinistar.

Une occasion en or pour les hôtes

La plateforme Sinistar ouvre un tout nouveau marché locatif aux particuliers. Et elle leur permet d'aider leur communauté tout en générant des revenus substantiels.

En effet, la relocalisation après sinistre est aussi lucrative que l'hébergement touristique. Mais elle offre un avantage de taille : n'étant pas régie par la Loi sur les établissements d'hébergement touristique, elle est relativement peu contraignante pour les hôtes. Elle demande aussi moins de gestion au quotidien, car les sinistrés restent souvent plusieurs mois dans leur logement temporaire. Ces derniers apprécient l'aide apportée par les hôtes et sont respectueux de l'espace.

Les avantages sont donc nombreux par rapport à l'hébergement touristique. C'est ce qui a motivé des centaines d'hôtes à afficher leur logement sur la plateforme. « En ce moment, on a des logements d'hôtes partout au Québec et dans presque toutes les grandes villes du Canada. On veut offrir un service exceptionnel, technologique et à la hauteur de ce que les sinistrés devraient recevoir en 2021 », affirme Alexis Vertefeuille.

Un modèle gagnant pour tous

Auparavant, les sinistrés étaient souvent relocalisés à des kilomètres de leur domicile, dans des logements parfois peu adaptés à leurs besoins. Des tours d'appartements ou des chambres d'hôtel, par exemple. Sinistar leur permet de conserver une qualité de vie en leur offrant des options pour se loger dans leur quartier.

« Le sinistré cherche un logement le plus similaire possible à ce qu'il avait avant. Nous, on offre la possibilité d'avoir une maison de trois étages à côté du lieu de travail ou de l'école des enfants. Les gens ne sont pas relocalisés à 30 ou 40 kilomètres de leur milieu de vie », affirme Alexis Vertefeuille.

Même les compagnies d'assurance gagnent au change. N'étant plus limitées à un petit nombre de fournisseurs, elles profitent maintenant d'un marché plus diversifié et compétitif.

À propos de Sinistar

Sinistar est une jeune pousse technologique québécoise fondée en 2017 par Alexis Vertefeuille. L'entreprise propose un marché en ligne qui permet de publier, de trouver et de louer des logements temporaires pour sinistrés. C'est la seule communauté d'hôtes entièrement dédiée à la relocalisation de sinistrés au Canada.

