Les partenaires de la CCNUCC s'associent à Microsoft pour utiliser l'IA et la technologie de données de pointe afin de suivre les émissions mondiales de carbone et d'évaluer les progrès réalisés dans le cadre de l'Accord de Paris

DUBAI, Émirats arabes unis, le 30 nov. 2023 /CNW/ - Les dirigeants des Nations Unies et de Microsoft Corp. ont annoncé jeudi un partenariat qui permettra à la CCNUCC de créer une nouvelle plateforme alimentée par l'IA et un centre mondial de données climatiques pour mesurer et analyser les progrès mondiaux en matière de réduction des émissions. Cela simplifiera considérablement le processus de validation et d'analyse des données climatiques soumises par les 196 parties à l'Accord de Paris.

Le partenariat arrive à un moment critique, alors que les gouvernements du monde se réunissent dans le cadre de la COP28, organisée par la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et la présidence de la COP28 assurée par les Émirats arabes unis (EAU), pour faire le point sur les progrès lents réalisés dans l'atteinte des objectifs climatiques fixés par l'Accord de Paris.

« Le monde doit agir plus rapidement pour réduire les émissions de carbone. En termes simples, vous ne pouvez pas réparer ce que vous ne pouvez pas mesurer, et ces nouveaux outils d'intelligence artificielle et de données permettront aux pays de mesurer les émissions beaucoup mieux qu'ils ne peuvent le faire aujourd'hui », a déclaré Brad Smith, vice-président et président de Microsoft.

« L'Accord de Paris fournit un cadre permettant à toutes les nations du monde de réduire les émissions de gaz à effet de serre conformément à la limite du réchauffement de la planète à 1,5 degré », a déclaré Simon Stiell, secrétaire exécutif de la CCNUCC. « Les changements climatiques sont une urgence mondiale qui dépasse les frontières. Ils nécessitent des technologies d'adaptation et d'atténuation de leurs effets. Le progrès exige également la collaboration de partenaires de confiance pour élaborer les outils dont le cadre doit être livré. Nous sommes heureux de travailler avec Microsoft dans cet effort. »

L'agrégation et l'analyse des données sur le carbone prennent beaucoup de temps aujourd'hui et se font souvent manuellement. En vertu de l'accord, Microsoft développera une nouvelle plateforme qui apportera un soutien numérique au Cadre de transparence renforcée de la CCNUCC. Cette plateforme permettra une analyse avancée des données climatiques mondiales grâce à la création d'un nouveau centre mondial de données climatiques et d'une plateforme d'analyse des données alimentée par l'IA. Cela dotera la CCNUCC et les États membres des outils dont ils ont besoin pour rendre compte et valider efficacement les progrès réalisés vers l'atteinte des cibles de réduction des émissions de carbone. Cela comprend le suivi des transports, de l'agriculture, des procédés industriels et d'autres sources d'émissions de carbone. La plateforme fournira également à la CCNUCC et aux États membres des outils pour planifier des stratégies de réduction des émissions de carbone à l'aide de simulations, d'indices de référence et de représentations visuelles des données afin de contribuer à élaborer des actions ciblées et d'économiser du temps et de l'argent.

Ces travaux comprendront également la création de tableaux de bord sur le climat mondial qui seront publiés sur le site Web de la CCNUCC, ce qui accroîtra la transparence, la responsabilisation et, en fin de compte, façonnera des mesures concrètes de lutte contre les changements climatiques.

Microsoft a investi 3 millions de dollars sur deux ans pour faciliter la mise en œuvre du Cadre de transparence renforcée et des mécanismes de bilan mondial établis dans l'Accord de Paris.

Promulgué en 2015, l'Accord de Paris engage les pays à réduire leurs émissions afin de ralentir les effets des changements climatiques et à renforcer ces engagements au fil du temps. La mise en œuvre de l'Accord de Paris est essentielle à la réalisation des Objectifs de développement durable.

Microsoft et la CCNUCC s'associeront également pour organiser une série d'événements visant à accélérer l'action climatique dans le pavillon de la CCNUCC (zone bleue) lors de la COP28.

À propos de la CCNUCC

Le secrétariat de la CCNUCC (Changements climatiques des Nations Unies) est l'entité des Nations Unies chargée d'appuyer la réponse mondiale à la menace posée par les changements climatiques. La CCNUCC est la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

À propos de Microsoft

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) permet la transformation numérique favorisant une ère d'infonuagique intelligente et de périphériques intelligents. Sa mission est de donner à chaque personne et à chaque organisation sur la planète les moyens d'en faire plus.

